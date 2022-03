La CIJ examine à partir de ce lundi 7 mars la requête déposée par Kiev, qui accuse la Russie de planifier des actes de génocide en Ukraine et affirme que Moscou tue des personnes de nationalité ukrainienne de manière intentionnelle.

La Cour internationale de justice, à la Haye, aux Pas-Bas © AFP / SANDRA UITTENBOGAART / ANP MAG

Deux jours seulement après le lancement de l'opération militaire russe sur son sol, Kiev déposait le 26 février une requête devant la Cour internationale de justice (CIJ), l'organe judiciaire principal des Nations unies, créé en 1946 pour régler les disputes entre États. Celui-ci se réunira donc ce lundi et mardi à la Haye (Pays-Bas), pour examiner les allégations d'un génocide planifié par Moscou en Ukraine. Dans l'attente du jugement sur le fond qui peut prendre des années, Kiev demande à la CIJ de prendre des mesures conservatoires qui, en l'espèce, pourraient être la suspension des opérations militaires.

Devant la Cour internationale de justice, l'Ukraine va contester deux choses. D'abord le fondement de l'actuelle opération militaire : la Russie affirme en effet que des actes de génocide ont été commis dans l'est de l'Ukraine envers les populations russophones, pour justifier son intervention. Ce que Kiev réfute. Et deuxième point plus urgent : l'Ukraine accuse la Russie de "préparer des actes de génocide", de vouloir l'éliminer en tant qu'entité nationale. Les défenseurs de l'Ukraine, dont un avocat français, vont ainsi tenter de démontrer qu'il y a non seulement des éléments matériels mais aussi une intention génocidaire. Le deuxième point étant le plus compliqué à plaider.

La Russie va t-elle se défendre devant la CIJ ?

Les plaidoiries de l'Ukraine sont prévues ce lundi de 10 h à 13 h et celles de la Fédération de Russie ce mardi. Mais pas sûr que la Russie viendra se défendre devant la CIJ. Des spécialistes du droit international, qui ont déjà plaidé pour la Fédération de Russie, ont décidé de se désister, à l'instar du français Alain Pellet.

"Défendre un État qui viole aussi radicalement le droit international devant la Cour ou devant des tribunaux arbitraux - car j'ai été avocat de la Russie dans plusieurs autres affaires - c'était impossible. Même si toutes les thèses juridiques peuvent être discutées, on ne peut pas défendre le droit pour un État, un client pour moi, qui le bafoue si ouvertement", souligne celui qui est président de l'Institut de droit international.

Alain Pellet a pourtant défendu la Russie à plusieurs reprises devant la CIJ, et notamment en 2014 déjà contre l'Ukraine, après l'annexion de la Crimée. Dans un courrier intitulé "lettre ouverte à mes amis russes", il a annoncé sa décision à la Russie le 24 février, le jour où Vladimir Poutine a lancé l'opération militaire en Ukraine pour dit-il "donner l'exemple".

À l'issue de l'audience, la CIJ peut bien décider de prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la Russie mais elle n'a aucun moyen de les faire appliquer. La diplomatie américaine "fait confiance au fait que la Cour prenne en considération les circonstances difficiles et l'enchaînement rapide des événements", a fait savoir le porte-parole du département d'État, Ned Price, dans un communiqué. Les États-Unis "espèrent que (la Cour) agira dans la plus grande urgence à propos des demandes ukrainiennes pour des mesures conservatoires".