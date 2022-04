La famille de Samuel Paty a déposé plainte contre X pour "non-assistance à personne en péril" et "non-empêchement de crime".

Le Premier ministre Jean Castex et le ministère de l'Education nationale, le 16 octobre 2021. © AFP / Julien de Rosa

La famille de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020, a porté plainte contre X mercredi auprès du parquet de Paris, considérant l'administration fautive de n'avoir pas protégé le professeur, a indiqué à France Inter l'avocate qui représente les parents et les sœurs de Samuel Paty, confirmant une information de Libération.

"Des fautes ont été commises tant du côté de l'Education nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé", a déclaré Me Le Roy à la presse,

La plainte qu'a pu consulter Libération, "pointe des défaillances imputables aux agents de deux ministères": l'Intérieur, dont les services de renseignements "ne semblent jamais avoir envisagé sérieusement la piste d'un attentat (...) malgré les informations dont ils disposaient" et l'Éducation "dont la lourdeur administrative et la culture de règlement à bas bruit n'ont pas contribué à l'obtention rapide d'une protection", écrit Libé.

"Mon frère ne s'est pas sacrifié, il a été sacrifié par tous ceux qui pouvaient et auraient dû le protéger", déclare dans Libération, Mickaelle, l'une des des deux soeurs de Samuel Paty.

La mise en place d’une enquête parlementaire

"J’ai toujours été intimement convaincue que cet attentat aurait pu être évité" affirme l’avocate à Libération. *"*Il est indispensable que toute la lumière soit faite et que la famille de Samuel Paty obtienne la vérité. L’avocate Virginie Leroy réclame également la mise en place d’une enquête parlementaire. "Cela passe nécessairement par un examen attentif et indépendant des moyens préventifs mis en œuvre par les agents de l’Etat."

Malgré les alertes, la famille de Samuel Paty regrette l'absence d’envoi sur place d’une équipe mobile de sécurité entre le 8 et le 15 octobre. L'avocate à France Inter ajoute : "Quand vous avez une menace qui arrive sur un professeur dont le nom est très vite diffusé sur les réseaux sociaux et qu’on accuse de blasphème pour avoir montré des caricatures à des élèves, il est bien évident qu’on est sur un terrain extrêmement sensible et que la protection policière s’impose."

Le 16 octobre 2020, le professeur d’histoire-géographie Samuel Paty est poignardé pour décapité près de son collège de Conflans-Saint-Honorine dans les Yvelines. Son assassin, Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène de 18 ans, est tué peu après par la police. Il reprochait au professeur de 47 ans d’avoir montré des caricatures de Mahomet en classe.

Une note du renseignement territorial

Libération rappelle qu’une dizaine de jours se sont écoulés entre le début de la polémique suite à la diffusion des caricatures de Mahomet en classe par l’enseignant et l’assassinat à Conflans-Saint-Honorine. Samuel Paty reçoit plusieurs menaces anonymes, et deux vidéos sont diffusées sur internet, dont une par un militant islamiste. Dans des mails obtenus par le quotidien, la conseillère sécurité du rectorat estime le 12 octobre qu’il "n’y a pas d’inquiétude particulière" dans un mail envoyé à sa hiérarchie. Une autre note, écrite le 12 octobre par le renseignement territorial des Yvelines (SDRT78) qu’aucune "tension majeure n’est palpable, tant du côté de la communauté éducative que de la fédération des parents d’élèves".

"Il apparaît clair, à la lecture de ces éléments, que le SDRT78 n’anticipe rien d’autre qu’un trouble à l’ordre public, de type rassemblement ou manifestation" écrit Libération. "Cette plainte est toute sauf politique" affirme Me Le Roy, bien qu'elle arrive à quelques jours de l'élection présidentielle, où les questions de sécurité sont sensibles. Elle rappelle que "la récupération, la famille de Samuel Paty en a déjà souffert".

Cela fait un an et demi que Samuel Paty est décédé, il y a eu un moment de sidération, de deuil, de douleur. Puis il est venu le temps de l'analyse.

L'avocate reconnaît que cette plainte "n'est pas une démarche qui est faite à la légère".Deux lettres envoyées le 25 mars aux ministres concernés, Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer, sont restées sans réponses. Ils avaient huit jours pour répondre.