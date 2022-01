La cour d'appel de Paris confirme la décision rendue par le tribunal en juillet dernier : le réseau social a l'obligation de communiquer le nombre, la localisation et la langue des personnes chargées de modérer les messages haineux signalés en France.

Plusieurs associations accusent la firme à l'oiseau de ne pas respecter ses obligations en matière de modération des contenus haineux © Getty / SOPA Images

Twitter refusait de s'exécuter ? La justice française lui a de nouveau tapé sur les doigts. La cour d'appel de Paris a confirmé ce jeudi 20 janvier le jugement rendu en première instance en juillet dernier, qui intimait à l'entreprise américaine de préciser les moyens mis en oeuvre pour lutter contre les messages haineux.

Obligations non respectées ?

À l'origine de cette procédure : quatre associations de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie (UEJF, SOS Homophobie, SOS Racisme, AIPJ). En mai dernier, elles assignent Twitter devant le tribunal de Paris. Elles accusent le réseau social de ne pas respecter ses obligations. La loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004 impose en effet aux plateformes de concourir à la lutte contre la haine en ligne et de "rendre publics" les moyens qui y sont consacrés.

Or, les associations s'appuient notamment sur un testing, réalisé en mai 2020 par l'UEJF et SOS Racisme : sur 1100 tweets manifestement haineux signalés à Twitter, seuls 126 (11,4%) auraient été promptement supprimés.

Avant une action au civil, les associations veulent donc contraindre Twitter à détailler les moyens matériels et humains consacrés à la modération, notamment "le nombre, la localisation, la nationalité, la langue" des personnes affectées au traitement des tweets signalés en France. Elles exigent aussi de connaitre le nombre de signalements transmis au parquet. Des informations jusqu'ici restées confidentielles.

Le 6 juillet, le tribunal de Paris leur donne gain de cause sur ces points. Twitter a deux mois pour s'exécuter. Mais la firme à l'oiseau bleu refuse de se plier à la décision de la justice, considérant n'avoir à être jugée que sur sa rapidité à traiter les signalements qu'elle reçoit, et non sur le nombre de personnes qui s'y emploient. Elle fait appel.

"Étape décisive"

Mais les juges ont, une seconde fois, estimé que la demande des associations était fondée. "C'est une étape décisive", a salué l'un de leurs avocats, Stéphane Lilti. "La cour d'appel de Paris a décidé que nous avions le droit de demander aux GAFA des précisions sur ce qui est fait pour traiter les contenus qui leur sont signalés. Depuis des années la loi impose à Twitter de mettre en place des moyens, et depuis des années, rien n'est fait."

L'entreprise américaine répondra-t-elle à l'ordre des juges ? "Si Twitter refuse de respecter une décision de justice, ça revient à prendre le maquis", lance Stéphane Lilti. De son côté, le réseau social a fait savoir dans un court communiqué qu'il "étudiait" la décision rendue ce jeudi, soulignant que sa priorité absolue était "d’assurer la sécurité des personnes utilisant la plateforme".