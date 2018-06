Elle s'appelait Inass, elle est née le 3 juillet 1983 et est morte en août 1987. Après 31 ans d'une enquête qui n'a jamais été abandonnée, les gendarmes ont identifié la fillette. Ses parents ont été interpellés et mis en examen notamment pour meurtre.

La tombe d'Inass "petite inconnue de l'A10" à Suèvres (Loir-et-Cher) © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Lors d'une conférence de presse ce jeudi soir, le procureur de la République de Blois Frédéric Chevallier a confirmé que les gendarmes ont identifié la fillette de trois ans découverte sans vie sur les bords de l'A10 en 1987.

Inass Touloub est née le 3 juillet 83 à Casablanca au Maroc où elle a vécu pendant 18 mois chez sa grand mère. Puis elle a rejoint ses parents à Puteaux dans les Hauts-de-Seine.

Inass avait été inscrite dans une école maternelle à l'époque. Mais elle n'y a jamais été scolarisée, ce qui explique le fait que l'appel lancé en 1987 dans près de 65 000 écoles visitées par les enquêteurs n'avait rien donné.

Inass était également inscrite sur les passeports et le livret de famille de ses parents, elle avait donc une existence légale officielle.

Inass était la troisième d'une fratrie de 7 enfants. Elle avait deux sœurs plus âgées et un frère plus jeune qu'elle au moment de sa mort.

Trois autres enfants sont nés après sa mort.

Les parents s'accusent mutuellement

Les parents vivent séparément depuis 2010. Son père avait 35 ans lors de sa mort, sa mère 33. Ils ont tous deux été mis en examen pour meurtre, recel de cadavre et violences volontaires habituelles sur mineur de moins de 15 ans.

Devant les enquêteurs, le père a affirmé avoir vécu "un enfer avec son épouse" car elle était selon lui violente à son égard et à l'égard de ses trois filles. Le 10 août 1987, lorsqu'il est rentré chez lui, il affirme avoir découvert le corps sans vie de sa fillette de quatre ans. Il reconnait avoir "été assez lâche" selon les mots du procureur pour mettre le corps de la petite victime dans la voiture familiale.Direction : le Maroc, avec à bord sa femme, les deux sœurs et le frère d'Inass. le corps enveloppé dans une couverture a alors été déposé sur les bords de l'autoroute, où des agents d'entretien l'ont découvert.

De son coté, la mère a tout d'abord nié les faits lors de sa garde à vue. Elle a même affirmé que sa fille était au Maroc et n'était pas morte. Finalement, devant le juge, elle a évolué dans ses déclarations et a accusé son mari de violences à son égard. Elle a tout de même reconnu avoir été violente envers Inass mais nie l'avoir tuée.

Des gendarmes très opiniâtres

Les enquêteurs sont remontés à cette famille grâce au fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG. L 'un des frères d'Inass a été interpellé en 2016 dans le cadre d'une autre affaire. Son ADN a alors été prélevé. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques a alors trouvé une correspondance partielle avec un prélèvement d'ADN effectué sur la couverture qui enveloppait le corps d'Inass. Les gendarmes ont ensuite retrouvé leurs parents, aujourd'hui âgés de 66 ans (pour le père) et de 64 ans (pour la mère).

L'enquête des gendarmes de la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans a été saluée car elle n'a jamais cessé. Le procureur s'est dit "fier du travail accompli" à la fois par les magistrats instructeurs, les procureurs et les enquêteurs.

Le temps n'a jamais joué contre nous. Les enquêteurs ont toujours pensé que cette affaire serait élucidée

Le procureur a salué le caractère exemplaire des prélèvements faits lors de la découverte du corps car "tout a été fait pour arriver à la résolution de ce drame".

Pour Thomas Andreu, commandant de la section de recherches de gendarmerie d'Orléans :