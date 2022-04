Le tribunal de Paris a prononcé ce mardi une amende record à l'encontre de la plateforme de livraison de repas. Deux dirigeants de Deliveroo sont condamnés à un an de prison avec sursis.

Une centaine de livreurs Deliveroo étaient parties civiles au procès © AFP / MARTIN NODA / HANS LUCAS

La justice a décidé de taper fort. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce mardi Deliveroo à une amende de 375.000 euros - soit le maximum prévu par la loi - pour "travail dissimulé". La plateforme de livraison de repas est ainsi sanctionnée pour avoir employé des livreurs indépendants plutôt que de les avoir salariés, entre 2015 et 2017. Deux dirigeants de Deliveroo sont également condamnés, pour le même motif, à un an de prison avec sursis et 30.000 euros d'amende. Un troisième cadre, reconnu coupable de "complicité de travail dissimulé", s'est vu infliger une peine de quatre mois de prison avec sursis, et 10 000 euros d'amende.

"Habillage juridique fictif"

Aux yeux du tribunal, le statut de travailleur indépendant était pour Deliveroo, "un habillage juridique fictif, ne correspondant pas à la réalité de l'exercice professionnel des livreurs". "Le recours à une main d'œuvre non déclarée génère de facto une situation de concurrence déloyale avec les salariés déclarés pour lesquels l'employeur doit payer des charges sociales et qui eux-mêmes paient des impôts selon leurs ressources mais aussi avec les autres entreprises du secteur de la livraison courte distance qui, elles, respectent la législation", a déclaré la présidente de la 31e chambre.

"Un faux travailleur indépendant, soumis à un lien de subordination juridique et dans une situation de dépendance économique ne pourra pas faire valoir ses droits sociaux dans les mêmes conditions qu'un salarié déclaré : droit de grève, visites médicale, liberté syndicale, jours fériés…", a-t-elle énoncé.

À l'audience, le récit de la "pression" et de la "surveillance" exercées par l'entreprise

Lors du procès, au mois de mars, une dizaine de livreurs à vélo avaient raconté, à la barre, leur arrivée au sein de Deliveroo, attirés par les promesses de "liberté" et de "flexibilité", et comment ils y avaient découvert la "guerre" pour obtenir les meilleurs "créneaux" horaires, la "pression", la "surveillance" et les réprimandes de Deliveroo. Une centaine sont parties civiles au procès.

Outre l'amende de 375.000 euros, Deliveroo devra s'acquitter d'un versement de 50.000 euros de dommages et intérêts à chacun des syndicats partie civile, au titre du préjudice moral, ainsi que des dommages et intérêts envers d'anciens livreurs.

À la sortie de l'audience, l'entreprise a fait savoir qu'elle "envisageait" de faire appel, évoquant un jugement "difficilement compréhensible". "Notre modèle offre aux livreurs la flexibilité dont ils ont besoin et qui nous disent qu'ils l'apprécient", a fait valoir le responsable communication de la plateforme. "On va continuer d'investir en France, un marché sur lequel nous sommes très engagés."