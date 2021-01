Devant le tribunal correctionnel de Nanterre cette semaine se tient le procès de l'un des plus vieilles affaires de corruption encore non jugées. Elle date de la fin des années 1990 : l'affaire dite de la chaufferie de la Défense, dans laquelle cinq hommes d'affaires comparaissent.

L'affaire dite "de la chaufferie de la Défense" enfin en justice © AFP / AGLILEO COLLECTION / AGLILEO / Aurimages via AFP

C'était encore du temps des francs. Des millions de francs, en l'occurrence - "une montagne de fric" selon un témoin. Ceux du très juteux marché public de la chaufferie du quartier de la Défense.

Un marché que l'ancien sénateur, Charles Ceccaldi-Reynaud, maire de Puteaux et président du syndicat mixte en charge de chapeauter la nouvelle concession, aurait faussé, moyennant une commission de cinq millions de francs. Mais l'homme politique est décédé à l'été 2019, à peine quelques jours avant les réquisitions du parquet. Sur le banc des prévenus, restent donc cinq hommes d'affaires, dont l'un âgé de 98 ans. Et qui doivent répondre de corruption, favoritisme, trafic d'influence pour avoir aidé à fausser le processus d'attribution du marché et rapatrié de l'argent liquide du Luxembourg pour rétribuer tous les intervenants de cette opération frauduleuse.

"C'est un dossier qui reste totalement actuel", estime aujourd'hui Me Jérôme Karsenti, avocat de l'association Anticor, partie civile au procès

… "tant la question des marchés publics est au cœur des dysfonctionnements démocratiques locaux et nationaux. La manne financière que représentent les marchés publics font que les pratiques corruptives sont très nombreuses. Les affaires qui flottent autour des pratiques des communes des Hauts-de-Seine demeurent car les contrôles de légalité et les moyens de la justice sont insuffisants."

Le tout, avec des airs de scénario de cinéma : un patron, Charles Ceccaldi-Reynaud ultra-autoritaire, aux colères homériques, "capable d'exercer son pouvoir en réalisant un chantage au vote" selon un témoin, de l'argent rapatrié par hélicoptère , des mallettes remplies de dollars américains - deux secrétaires ont même reconnu aux enquêteurs s'être amusées un jour à se confectionner une jupe en billets verts - ou encore d'anciens joueurs de foot professionnels qui jouent les intermédiaires.

Bref, un dossier presque rocambolesque que doit juger le tribunal correctionnel de Nanterre jusqu'au 15 janvier prochain. Un procès qui comporte aussi des "vertus pédagogiques" selon Me Karsenti "car la corruption reste un problème endémique qui gangrène notre démocratie".