Ces derniers jours, plusieurs plaintes pour viol contre des personnalités médiatiques ont été classées sans suite. Pour Laure Ignace, de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail, il est courant que les plaintes pour viol n'aboutissent pas.

En France, 70% des plaintes pour viols sont classées sans suite... © Getty / Jo McRyan

Ces affaires étaient nées en plein contexte post #MeToo, ce mouvement de libération de la parole des femmes après la révélation de l'affaire Wenstein, en octobre 2017. Ce mouvement a encouragé les femmes à porter plainte contre les violences sexuelles qu'elles auraient subies. Les plaintes sont d'ailleurs en augmentation en 2018 : +17% pour les plaintes pour viols, +20% pour les plaintes pour agression sexuelles, selon les chiffres publiés le 31 janvier par le ministère de l'intérieur.

FRANCE INTER : Plus de plaintes, et pourtant, des classements sans suite en cascade. Est-ce à dire que les femmes ne sont pas crues par la justice ou qu'il y aurait une épidémie de fausses dénonciations ?

Laure Ignace, de l'Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) : "Ça a toujours été courant que les plaintes pour viol soient classées sans suite. Selon les derniers chiffres officiels, 70% des plaintes pour viols en France sont classées sans suite. Ça varie de quelques points selon les années, mais c'est quasiment toujours les mêmes chiffres depuis des décennies."

Qu'est-ce qui explique ce taux très important de classements sans suite dans les plaintes pour viol ?

"Dans les enquêtes préliminaires ouvertes suites à des plainte pour viol, pour arriver à recueillir des éléments de preuve qui viennent conforter le récit d'une femme ou bien un homme victime de viol, ce sont des enquêtes très longues, fouillées et qui demandent d'entendre beaucoup de personnes, puisque dans la majorité des cas les femmes déposent plainte pour viol contre des hommes qu'elles connaissent et qu'assez souvent les plainte sont déposées longtemps après les viols subis. Dans ces cas-là, il n'y a pas de preuves matérielles de type sperme ou des traces physiques des coups des blessures s'il y en avait. Ces sont donc essentiellement des enquêtes de témoignage pour venir conforter des confidences qui ont été reçues par des proches, pour venir conforter un état de santé qui s'est dégradé au fil des mois et des années, également éventuellement d'autres victimes des mêmes fait, dans les mêmes circonstances, alors que ces femmes ne se connaissent pas entre elles. Ce qu'on s'appelle la technique du faisceau d'indices graves et concordants qui est applicable en matière de violences sexuelles. Ce sont des enquêtes très longues qui demandent des moyens et du temps que beaucoup d'enquêteurs en France n'ont pas.

Ensuite la grosse problématique, selon nous, c'est la caractérisation de la contrainte en matière de viol. Le viol c'est tout acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, mais pour la grande majorité des victimes c'est par la contrainte qu'elles ont été obligées à être pénétrées sexuellement et aujourd'hui il est encore très difficile de démontrer une contrainte hiérarchique, ou une contrainte économique, une contrainte financière, notamment dans les relations de travail."

Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours une incrédulité face à la parole des victimes de viol ou est-ce que les choses sont en train de changer ?

"Au niveau des services d'enquête, incontestablement globalement ça change. Globalement, on refuse beaucoup moins qu'avant de prendre les plaintes des femmes, ce que l'on constatait encore il y a quelques années de manière régulière. Maintenant les policiers ou les gendarmes les accueillent plutôt convenablement. Mais ce n'est pas égal sur tout le territoire. Il y a encore des victimes qui font l'objet de remarques extrêmement déplacées par les policiers qui les reçoivent, qui les culpabilisent, qui leur demandent pourquoi elles ne sont pas venues plus tôt, qui mettent en doute, d'emblée, leur parole."

Est-ce que pour autant vous, en tant qu'association de soutien aux femmes victimes de violences au travail, encouragez-vous les femmes qui disent avoir été victimes de violences sexuelles à aller porter plainte ?

"Nous n'encourageons jamais une femme à aller déposer plainte. On les informe qu'elles ont cette possibilité, que c'est une voie de droit qui va être longue, sinueuse, compliquée et difficile, mais que si elles veulent s'engager dans cette voie-là on sera à leurs côtés. On sait tellement ce qui les attend, la sinuosité de ces parcours là que ce serait une trop grande responsabilité de leur dire 'il faut y aller' alors qu'en réalité on connait la suite. Car ce n'est pas nous qui allons subir les interrogatoires, les expertises médicales, les expertises psychiatriques, les confrontations. Tout ça c'est elles qui vont devoir le vivre. Si elles le choisissent, on sera avec elles, mais on ne leur recommande jamais de le faire.

On va leur recommander lorsqu'on a un dossier extrêmement solide, avec plein de victimes qui se sont manifestées, éventuellement des preuves matérielles, là on va leur dire que ça va être plus simple pour faire condamner l'auteur des agissements."