Information France Inter : le juge Renaud Van Ruymbeke a prononcé le renvoi du maire Les Républicains de Levallois-Perret, mais aussi de son épouse Isabelle Balkany et de plusieurs proches.

Patrick Balkany en novembre 2016 à l'Assemblée nationale © AFP / Lionel Bonaventure

Patrick Balkany est renvoyé devant la justice pour :

blanchiment de fraude fiscale

corruption passive

blanchiment de corruption

prise illégale d'intérêts

fausse déclaration à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique.

Son épouse Isabelle Balkany sera elle jugée pour blanchiment de fraude fiscale et fausse déclaration. Le magistrat instructeur renvoie également devant ce même tribunal leur fils Alexandre Balkany, Jean-Pierre Aubry (proche collaborateur du maire), l'avocat Arnaud Claude (l'associé de Nicolas Sarkozy) et l'intermédiaire Mohamed Al Jaber.

"Des montages de plus en plus sophistiqués"

Le couple Balkany devra s'expliquer sur l'origine des fonds qui leur ont permis d'acquérir la villa Pamplemousse à Saint-Martin et un riad à Marrakech. Il leur est également reproché d'avoir sous-évalué leur propriété de Giverny et de ne pas avoir déclaré une grande partie de leurs revenus. Au total, ce sont plus de 13 millions d'euros qui auraient ainsi échappé à l'administration fiscale.

Dans son ordonnance de renvoi, Renaud Van Ruymbeke explique que l'ensemble des biens identifiés par les enquêteurs comme ayant été dissimulés, ont été saisis. "Les époux Balkany, dans le souci de ne pas apparaitre comme les véritables propriétaires, ont progressivement mis en place des montages de plus en plus sophistiqués", écrit le magistrat. Pour leur part, les époux Balkany ont tout au long de l'instruction contesté les faits qui leur sont reprochés.