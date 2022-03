Les déclarations de Joe Biden qualifiant Vladimir Poutine de "criminel de guerre" pourraient-elles avoir des répercussions judiciaires pour les entreprises occidentales qui continuent à commercer avec le régime russe ?

Le siège de l'entreprise Total à La Défense en région parisienne © AFP / Eric Beracassat / Hans Lucas

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le groupe TotalEnergies répète qu'il n'est que le partenaire d'une société privée en Russie, société qui extrait du pétrole et du gaz et qui paye à ce titre des impôts et des taxes à un État. Cela n'empêche pas le candidat Yannick Jadot d'accuser le groupe de complicité de crime de guerre.

Contactée, la société a réagi sous forme de communiqué. "Les mots ont un sens : parler de 'complicité de crime de guerre' signifie la fourniture d’une aide directe à un État ou à l’organisation criminelle auteurs des crimes. De telles accusations sont graves et infondées à l’encontre de TotalEnergies qui n'opère aucun champ pétrolier ou gazier en Russie, et qui conduit ses opérations d'achat de gaz en Russie pour le revendre, notamment en Europe, dans le strict respect de la politique de l'Union européenne et des mesures de sanctions européennes applicables."

Un risque judiciaire majeur

Le groupe énergétique s'abrite derrière la volonté des États européens de poursuivre leur approvisionnement en gaz et en pétrole russe, en plus avec le soutien du gouvernement et même à Bercy du ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire.

L'avocat William Bourdon, l'un des grands spécialistes en France de la défense des droits de l'homme, estime pourtant que TotalEnergie et son PDG à titre individuel prennent un risque judiciaire majeur. "Total ne finance pas directement des complices ou des auteurs de crime de guerre. Bien sûr que Total n'a pas l'intention de commettre ce crime mais le groupe participe au financement d'un État qui est totalement noyauté, sous contrôle des criminels de guerre". À ce titre, pour William Bourdon, TotalEnergie s'exposerait à des accusations de complicité de crime de guerre.

"Forcément, un jour, il y aura des collectifs de victimes ukrainiennes. En disant, 'voilà, la responsabilité pénale se pose'. Je rappelle que l'article 25 des statuts de la Cour pénale internationale a prévu, de façon tout à fait moderne, qu'un suspect peut être poursuivi pour complicité de crime de guerre s'il facilite l'activité criminelle du groupe (ici, c'est le groupe autour de Poutine), dès lors qu'il ne peut pas ignorer l'intention du groupe, le fait que l'auteur principal, le criminel de guerre, utilise ces moyens, qu'il a l'intention d'utiliser ces moyens pour commettre un crime.

"La donne a changé", ajoute l'avocat. "C'est ça que ces grands groupes n'ont pas compris et ne veulent pas comprendre".

Une aide même indirecte

Comme ceux de ses confrères spécialisés dans la défense des droits de l'Homme que nous avons interrogés, William Bourdon estime que "faciliter" signifie donc apporter une aide même indirecte à un État qui pourrait être dans un futur proche considéré comme criminel par un tribunal en France ou devant une cour internationale.

Le juriste déclare ne pas même comprendre comment TotalEnergies peut ainsi encore rester en Russie, surtout après les arguments que le groupe avait avancés lors de son départ de Birmanie, en janvier 2022 : " Total a dit 'Je ne peux plus pactiser avec la junte birmane'. Tout cela sous la pression des ONG, au motif de la répression féroce qui s'est abattue sur les civils. Pourquoi Total ne le fait pas en Russie ? Quand on lit ses engagements répétés dans des communications éthiques sur sa défense des droits humains, sur son site internet, on dirait que ça a été écrit par mère Theresa !"

Le cas Total en Russie différent de celui de Lafarge en Syrie

William Bourdon formule cette hypothèse : si Total reste encore en Russie, c'est peut-être que son cas, pour l'instant, diffère sensiblement de celui du groupe cimentier Lafarge, en Syrie par exemple, dont l'accusation de complicité de crime contre l'humanité sera discutée à nouveau ce jeudi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris : "Il y a deux niveaux différents, et je le dis sans faire preuve de mansuétude à l'égard du groupe Total, dont le cynisme aujourd'hui, si jamais on en doutait, éclate aux yeux de tout le monde. Dans le cas de Lafarge, le groupe est suspecté d'avoir payé directement les auteurs du crime (pour pouvoir continuer à faire tourner son usine). Ici, Total ne paye pas directement Vladimir Poutine."

Reste que le groupe Lafarge qui clame son innocence, est toujours sous le coup d'une mise en examen.

Des poursuites à plus court terme encore aux États-Unis ?

La menace la plus sérieuse pourrait venir des États-Unis, après les récentes annonces d’un embargo concernant les futurs investissements en Russie. Cet embargo se caractériserait par des règles volontairement ambiguës, selon l'avocat spécialiste des litiges en droit international, Olivier Dorgans.

"TotalEnergies sous-estime très clairement la règlementation américaine qui a été adoptée le 8 mars 2022, qui interdit tout nouvel investissement dans le secteur de l'énergie pour une personne américaine, où qu'elle se trouve", explique Olivier Dorgans. "Toutes les activités de Total (de par la structuration du groupe présent aux États-Unis, de par ses actionnaires) sont soumises de fait à la règlementation américaine et les États-Unis sont très ambigus sur ce qui est constitutif d'un nouvel investissement pour se laisser la liberté si nécessaire de poursuivre des entreprises étrangères qui continueraient à travailler en Russie. Quand bien même les projets sur lesquels le groupe travaille prédatent l'entrée en vigueur des sanctions. Il y a des projets déjà anciens mais pour lesquels Total va devoir injecter du cash, apporter des capitaux dans les mois, les années qui viennent", poursuit-il.

Ces sommes, ces financements seront-ils constitutifs d'un nouvel investissement ?

Si la machine judiciaire américaine se met en route, selon l’avocat Olivier Dorgans, cela peut donner lieu à des poursuites très onéreuses pour les groupes concernés. "On a un certain nombre de groupes dans le secteur bancaire qui en ont fait les frais. Je pense notamment à BNP qui a été condamné à près de neuf milliards de dollars d'amende en 2014 pour avoir contrevenu aux mesures d'embargo en Iran, au soudan et à Cuba".

L'avocat poursuit : "Quand on voit la frustration du groupe américain concurrent ExxonMobil d'avoir, lui, dû rompre son contrat avec Rosneft en 2014, à cause des premières sanctions américaines, alors que Total poursuivait ses activités, la question est maintenant clairement de savoir si les États-Unis ne vont pas avoir envie de lancer la machine judiciaire à l'encontre de Total, une envie très forte d'utiliser le droit des sanctions économiques comme arme économique, chose qu'ils ont l'habitude de faire depuis maintenant un peu plus de 15 ans... "