INFO FRANCE INTER - Le pompier de Paris agressé par une manifestante en marge du cortège du 1er-Mai dimanche a décidé de porter plainte, indique une source policière à France Inter.

Le pompier a été agressé alors qu'il éteignait un incendie. © / Capture d'écran / BFMTV

Le pompier agressé par une femme en marge de la manifestation du 1er-Mai à Paris a porté plainte, a appris France Inter auprès d'une source policière. Dimanche, alors qu'il était en train d'éteindre un feu de palette dans le 11e arrondissement de Paris, une manifestante a tenté de s'emparer de sa lance et lui a porté de violents coups. Elle a été placée en garde à vue.

En fin d'après-midi dimanche, les pompiers de Paris avaient dénoncé cette agression sur leur compte Twitter : "Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette nouvelle agression vis à vis des sapeurs-pompiers de Paris dans l’exercice de leurs fonctions, protéger les personnes, les biens de la Cité et le bon déroulement de la manifestation." Au total, huit policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés et 54 personnes ont été interpellées, selon le ministère de l'Intérieur. À la mi-journée ce lundi, 47 gardes à vue sont toujours en cours, selon parquet de Paris.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les heurts en marge de la manifestation ont rapidement pris une tournure politique. Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon a reproché au préfet de police de ne pas avoir assuré la sécurité des manifestants : "Les violences parasites du #1ermai invisibilisent la marche des syndicats et servent la propagande à nos pires adversaires. Ras le bol. Le préfet de police savait. Incapable de garantir le droit de manifester en paix", écrit-il sur Twitter.

Ce à quoi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a répondu en dénonçant le "double discours" de Jean-Luc Mélenchon qui, "à l’Assemblée nationale, il refuse de donner des moyens supplémentaires aux policiers pour lutter contre les casseurs et veut même les désarmer".