Il est l'un des premiers djihadistes partis en Syrie, en 2013. Il a fait venir à Raqqa quatre femmes, qu'il a toutes épousées. Leur procès s'ouvre lundi devant les assises spéciales de Paris.

Des combattants irakiensse tiennent à côté d'un mur arborant le drapeau du groupe État islamique, le 3 novembre 2017. © AFP / Ahmad Al-Rubaye

Son prénom et son nom ont été inscrits sur la liste des terroristes français les plus recherchés par l'ONU. Il s'appelle Kevin Guiavarch, né d'un père breton, élevé par une mère parisienne souffrant de problèmes psychiatriques, parents séparés peu après sa naissance. À dix ans, il est enfant de chœur. À quatorze ans, il se convertit à l'islam, seul dans sa chambre devant un ordinateur. À quinze ans, il lâche le collège, s'essaye aux cours de plomberie qu'il abandonne vite. À 16 ans, il épouse religieusement une première femme, prénommée Coralie. À 18 ans, il a un premier enfant. Il devient aussi adepte du groupuscule islamiste radical Forsane Alizza -dissout depuis 2012, après l'affaire Merah. C'est dans ce groupe prônant le djihad qu'il rencontre une autre femme, qui a douze ans de plus que lui, et avec laquelle il part en Syrie. Elle se prénomme Salma, elle a 32 ans. Kevin Guiavarch a alors 20 ans. Nous sommes fin 2012. En janvier 2013, le couple arrive à Raqqa.

Une kalach, un pistolet, un fusil à pompe, une mitraillette à la maison

Kevin Guiavarch frappe à la porte du Front Al-Nosra, filiale d'Al Qaïda. Mais on ne l'enrôle pas. Alors, il s'engage dans les rangs de l'ASL, avec les rebelles de l'Armée Syrienne Libre, pour combattre Bachar El Assad. Puis au bout de quelques mois, il rejoint l'EIIL, l'Etat islamique en Irak et au Levant, qui deviendra l'EI, l'Etat islamique. En juin 2014, le califat de Daech est créé. Le drapeau noir frappé de la chahada flotte sur Raqqa et bientôt sur Mossoul. Guiavarch exulte et poste sur les réseaux sociaux une photo de crâne explosé, avec ce commentaire non équivoque _"Hamdoulillah la cervelle dun chien de larmer iraqienne a exploser" -_sic.

Son épouse Salma assurera aux enquêteurs qu'il n'a participé qu'à un seul combat. Un de ses frères d'armes y serait mort sous ses yeux, et Guiavarch "dégoûté" aurait ensuite cherché à fuir à tout prix la ligne de front. Il se serait même jeté dans un escalier pour se tordre la cheville. Mais il aurait continué à faire le "ribat", les tours de garde, et des surveillances aux check-points. À la maison, il avait quatre armes, "une kalach, un pistolet, un fusil à pompe et une mitraillette." Egalement des gilets explosifs.

Salma Guiavarch elle-même avait une mitraillette, et aurait bien aimé combattre. Sur son compte Facebook, elle s'affichait en burqa noire, les armes à la main. Elle vient aussi de donner naissance à son premier enfant avec Kevin Guiavarch. Puis ils décident ensemble d'agrandir encore la famille, au sens très large. Ils se mettent à "recruter" des co-épouses sur Facebook. Une première jeune femme est appâtée. Elle a 19 ans, vit en région parisienne, jeune mère un peu paumée, en conflit avec le père de son enfant, elle tombe amoureuse de Guiavarch par ordinateur interposé, et prend un billet pour la Turquie, franchit la frontière syrienne à l'automne 2013, se marie avec le djihadiste breton. Un fils naîtra de leur union en janvier 2015.

Sa première femme recrute sur Facebook trois co-épouses

Une autre femme conquise sur internet débarque à l'été 2014. Elle épouse Guiavarch religieusement, puis devient éprise d'un autre combattant, un Saoudien. Il meurt, elle se retrouve dans une maison de femmes. Guiavarch l'épouse à nouveau quelques mois plus tard. Ensemble, ils ont un enfant. Et puis une quatrième jeune fille, âgée de 22 ans, arrive de Paris à Raqqa en décembre 2014. "Quand j'étais en France, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à mon voile, beaucoup d'insultes, donc je me suis renfermée sur moi-même, j'ai été souvent sur Facebook, sur YouTube, et je suis tombée sur des personnes qui m'ont dit de venir en Syrie", avait confié cette jeune femme à France Inter. "J'ai rencontré mon mari sur Facebook, et quand je suis arrivée en Syrie, on s'est mariés directement, deux jours après", racontait-elle, en souriant. Quelques mois plus tard, elle devenait mère d'un petit garçon sous le califat d'aboutissement Bakr-Al-Baghdadi.

Les quatre épouses vivent en tribu autour du djihadiste aux cheveux blonds, avec six enfants. La tribu se déplace souvent d'une ville à l'autre, au gré des lignes de front, entre Irak et Syrie. Les femmes disent qu'elles s'entendent relativement bien, et qu'elles sont toutes attentionnées avec les enfants. Elles reconnaissent avoir eu entre les mains des armes, mais assurent être restées à la maison sans combattre. En sortant, certaines avouent avoir vu des scènes barbares sur la place publique. "J'ai déjà vu des têtes coupées qui étaient sur des piquets, des personnes qui étaient enfermées dans une cage, parce qu'elles avaient vendu des cigarettes je crois, et un garçon qui devait avoir quinze ans, et qui avait été ligoté au soleil parce qu'il n'avait pas fait le Ramadan", avait confié la dernière épouse à France Inter. Elle précisait avoir surtout entendu des bombardements, et précisait "quand il y avait des avions, on était tous blancs".

Guiavarch se dit aujourd'hui repenti, "ni dangereux, ni un ennemi de la France"

C'est la peur de mourir en Syrie qui les aurait poussé à fuir Daech. Une certaine désillusion aussi, disent-ils tous devant les magistrats instructeurs. Les derniers temps, Guiavarch était infirmier à l'hôpital de Jarablus. Quitter le califat leur aura en tout cas pris plusieurs mois. La première tentative de fuite à l'été 2015 avait lamentablement échoué, le passeur étant un fidèle de l'Etat islamique qui les avait dénoncés. Et ils avaient alors failli être condamnés à mort.

Puis ils ont retenté leur chance. En juin 2016, ils ont fini par franchir la frontière turque. Interpellés, ils ont ensuite été renvoyés en France, immédiatement interpellés et interrogés par la DGSI, les enfants placés auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance. Une seule des quatre épouses n'a jamais été incarcérée et a vite récupéré la garde de son bébé. Les autres ont eu des traitements différents. L'une a été emprisonnée en détention provisoire durant un an et demi, avant de reprendre ses études et de retrouver peu à peu ses enfants. Des enfants auxquels Kevin Guiavarch est toujours resté très attaché.

Kevin Guiavarch a plusieurs fois écrit de longues lettres au juge des enfants de Bobigny chargé de veiller sur les bambins. Dans ses courriers, le djihadiste breton demandait à les voir. Et à chaque fois que cela a été le cas, les petits ont été accompagnés d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse qui savent que ce procès sera aussi une épreuve pour les enfants. Leurs parents risquent tous jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle. Guiavarch, depuis plus de cinq ans qu'il est incarcéré, n'a eu de cesse de clamer son repentir. Il a aussi écrit aux juges d'instruction pour affirmer qu'il n'était aujourd'hui "ni dangereux, ni un ennemi pour la France". C'est la cour d'assises spéciale de Paris qui en décidera. Le procès doit durer jusqu'au 25 mars.