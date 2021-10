Cette dame de 85 ans, atteinte de la maladie de Parkison, a été tuée de onze coups de couteau en mars 2018, dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Deux hommes comparaissent pour meurtre sur personne vulnérable, en raison de son appartenance à la religion juive.

Un autel en hommage à Mireille Knoll, tuée à son domicile parisien le 23 mars 2018 © AFP / Yann Castanier / Hans Lucas

"Elle était un peu devenue la grand-mère de tous les Français." Voilà comment l'avocat de la famille de la victime, Maître Gilles-William Goldnadel, résume l'émotion qui s'était emparée du pays après le meurtre de Mireille Knoll. Après avoir été poignardée, son corps a été partiellement calciné dans son appartement d'un immeuble de l'Est parisien. Quelques jours après ce drame, des milliers de personnes s'étaient réunies lors d'une marche blanche contre l'antisémitisme à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait assisté à ses obsèques. Trois ans et demi après les faits, la cour d'assises de Paris va juger deux accusés pour meurtre sur personne vulnérable, en raison de son appartenance à la religion juive.

Les deux hommes qui seront côte à côte dans le box des accusés, se sont rencontrés en prison. L'un connaissait bien Mireille Knoll : Yacine Mihoub, 31 ans, fils d'une voisine de la vielle dame. Enfant, il lui rendait souvent service en l’accompagnant au marché. Le jour du meurtre, il passe plusieurs fois dans l’appartement de la victime et croise notamment le fils et la belle fille de Mireille Knoll. À sa table, il enchaîne les cigarettes et les verres de porto et invite un ami à le rejoindre pour "passer du bon temps" selon ses déclarations. Le deuxième accusé, Alex Carrimbacus, 25 ans, débarque après avoir reçu le coup de fil. Ce marginal aux antécédents psychiatriques assure aux enquêteurs que c’était pour la cambrioler.

Chacun accuse l'autre d'avoir poignardé Mireille Knoll

Quel rôle ont ensuite joué les deux hommes dans l’appartement ? L’instruction n’a pas permis de le déterminer précisément. Les versions des deux accusés s’opposent. Avant le meurtre, Alex Carrimbacus assure que Yacine Mihoub lui aurait montré des fourrures, en précisant que la vielle dame était "blindée" et qu’il devait tout fouiller. Yacine Mihoub affirme l’inverse : son coaccusé aurait commencé à fouiller de sa propre initiative, en lui disant "t’inquiète, je gère".

Devant les enquêteurs, Alex Carrimbacus relate une conversation qui s’est envenimée entre Yacine Mihoub et la victime. Il lui aurait reproché le fait qu’il n’ait pas pu assister à l’enterrement de sa sœur, parce qu'elle l’avait dénoncée. Yacine Mihoub a été condamné à de la prison après une agression sexuelle commise sur la fille d’une auxiliaire de vie de Mireille Knoll, dans ce même appartement. Il aurait aussi été question de déclarations sur la bonne situation financière des juifs. Yacine Mihoub dément avoir tenu tous ces propos.

Les deux accusés décrivent chacune des allées et venues différentes entre le salon et la chambre de Mireille Knoll, là où son corps a été retrouvé, allongé sur son lit médicalisé. Selon la famille de la victime, la vielle dame ne pouvait pas se coucher seule. Elle souffrait de la maladie de Parkinson et se déplaçait difficilement avec un déambulateur. Les deux hommes s’accusent l’un l’autre de l’avoir poignardée et chacun dit avoir été témoin de la scène. Mireille Knoll a reçu onze coups de couteau, à la gorge, au torse et au dos. Au cri d’ "Allahu akbar", affirme encore Alex Carrimbacus. Ce que nie Yacine Mihoub.

Un mobile antisémite ?

La question du caractère antisémite du meurtre repose notamment sur ces accusations d'Alex Carrimbacus, mais les deux hommes sont connus pour être des menteurs. Il y a aussi ce qui a été retrouvé dans la cellule de Yacine Mihoub. "C’est quelqu’un qui a quand même écrit "Vive les frères Kouachi et Coulibaly" sur les murs de sa prison. Il va sur les sites islamistes antisémites. On est sur ce terrain-là : un petit antisémitisme crapuleux", explique Maître Gilles-William Goldnadel, l’avocat de la partie civile.

Les conseils de Yacine Mihoub, Maîtres Charles Consigny et Fabrice De Korodi Katona, n’ont pas souhaité faire de commentaires avant le début de l’audience. Pendant l’instruction, la défense a vivement contesté la qualification antisémite. L’avocat d’Alex Carrimbacus, Maître Karim Laouafi, souligne "qu’on ne retrouve aucune trace d’antisémitisme" chez son client.

"Dans ce procès, nous n’aurons pas d’alliés, chacun va défendre sa position", Karim Laouafi, l’avocat d’Alex Carrimbacus, l’un des deux accusés.

Après le meurtre, plusieurs objets ont été dérobés dans l’appartement : un chéquier, des petites horloges en or, une boîte à bijoux. Cinq départs de feu ont aussi été constatés dans la chambre, le salon et la cuisine. Alors que l’appartement s’embrasait, les deux accusés se sont rendus chez la mère de Yacine Mihoub, une voisine qui habite le même immeuble. Elle sera installée du côté des accusés et comparait pour destructions ou modifications des preuves d’un crime. Zoulikha Khellaf est soupçonnée d’avoir nettoyé le couteau ayant servi au crime – il n’a pas été identifié par les enquêteurs – mais aussi d’avoir jeté le portable de Mireille Knoll, une bouteille de porto et des verres provenant de son appartement.

Un procès pour faire enfin son deuil

Face aux trois accusés, les deux fils de Mireille Knoll s'installeront sur le banc des parties civiles. Alain et Daniel Knoll seront accompagnés par une partie de leur famille. "Je souhaite que ce procès me permette de comprendre qui a massacré ma mère et pourquoi. J’attends de pouvoir faire enfin mon deuil après trois ans de tristesse et d’incompréhension", résume Alain Knoll. Quelques jours avant le début de l'audience, il a inauguré une allée au nom de sa mère dans le 11e arrondissement de Paris. "Ma mère qui avait échappé à la rafle du Vél d’Hiv et aux fours des camps de concentration, et qui a péri martyrisée et brulée."