Jour 49, au procès des attentats de janvier 2015. C'est l'heure du réquisitoire à deux voix, qui va durer deux jours. Julie Holveck et Jean-Michel Bourlès ont commencé leurs réquisitions contre les quatorze accusés, jugés pour leur soutien ou leur complicité présumés aux trois terroristes morts.

C'est l'heure du réquisitoire à deux voix, qui va durer deux jours © Radio France / Matthieu Boucheron

Ils sont deux avocats généraux à porter la parole de l'accusation à ce procès historique des attentats de janvier 2015. Une femme, Julie Holveck, et un homme, Jean-Michel Bourlès. Réquisitoire à deux voix, qui durera deux jours, et c'est la magistrate, qui prend la parole en premier, face aux accusés, répartis dans deux box, et l'un assis sur un strapontin. Il y a quatorze accusés mais seulement onze présents.

La salle d'audience est comble. Sur les bancs des parties civiles, des survivants et des familles de victimes. On perçoit tension, solennité et émotion dans la voix de Julie Holveck. Et la magistrate confie d'ailleurs son émotion dès ses premiers mots : "Il y a des procès plus que d'autres qui font trembler la voix, qui font que le coeur se serre, des témoignages qui nous font écraser des larmes derrière un masque".

"J’ai encore cette odeur de sang mêlé à cette odeur de poudre", dit l'avocate générale cinq ans après les attentats

La magistrate raconte qu'elle était de permanence, ce 7 janvier 2015. Elle travaillait alors à la section antiterroriste du parquet de Paris, sous la houlette du célèbre procureur François Molins, le parquet national antiterroriste n'existait pas encore. Près de six ans après l'attentat contre Charlie Hebdo, ce matin d'hiver, l'avocate générale dit qu'elle a "encore à l'esprit cet amoncellement des corps dans cette salle de rédaction si étroite, ce massage cardiaque désespéré prodigué à Ahmed Merabet à même le sol, les quatre victimes à l'Hyper Cacher". La magistrate a encore "cette odeur de sang mêlé à cette odeur de poudre". Elle se rappelle "cette course contre la montre" de ces trois jours funèbres, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Elle a suivi les 5 années instruction. Est là depuis trois mois à ce procès dont elle n'aime pas qu'on dise qu'il est historique. Elle souligne que ce n'est pas la procédure qui est historique, mais ce sont ces attentats qui "sont plus que jamais un rendez-vous avec l’Histoire". L'avocate générale clame qu'en janvier 2015, "il a été porté atteinte à la liberté de dessiner, de caricaturer. Ce projet a voulu porter atteinte à la liberté de se moquer". Puis la magistrate parle de "la montée en puissance" de l'État islamique et d'AQPA, Al Qaïda dans la Péninsule Arabique. Elle rappelle qu'en janvier 2015, "chaque organisation terroriste a voulu tirer à soi la couverture", ces attentats ayant été coordonnés, et revendiqués par deux organisations terroristes. Un cas unique dans l'histoire du terrorisme islamiste en France.

"Si l’émotion est présente, elle doit se taire lorsque nous revêtons cette robe de magistrat"

"Il y a des procès où face à l’horreur des crimes, il faut garder la tête de marbre", poursuit la magistrate du parquet national antiterroriste, créé depuis les attentats et désormais dirigé par Jean-François Ricard. "Si l’émotion est présente, elle doit se taire lorsque nous revêtons cette robe de magistrat", souligne Julie Hoveck. Et elle indique qu'il n'est pas question "de faire payer aux vivants les fautes des morts mais de punir les vivants pour leurs fautes qui ont permis aux morts de tuer sur leur passage". Les morts, sont les trois terroristes qui ont fait dix-sept morts en trois jours en janvier 2015 ; les vivants sont les onze accusés présents auxquels elle s'adresse. "Nous jugeons des hommes. De l’horreur de ces faits, on doit s’en extraire", dit-elle. Et elle rappelle l'association de malfaiteurs terroriste pour laquelle les accusés comparaissent : "l’agent participant n’a pas besoin d’avoir commis lui-même ces crimes. Même une participation éphémère à l’entente est répréhensible". Et elle explique qu'il n'est pas besoin de démontrer l’adhésion à l’idéologie djihadiste du participant. "Quand il fournit l’arme à un adepte du djihad, il sait que l’auteur peut participer à un vol à main armé tout autant qu’une action terroriste". Et la voix de l'accusation veut donc que la cour d'assises spéciale juge "une chaîne de responsabilités".

L'avocat général Jean-Michel Bourlès prend à son tour la parole, pour raconter les attentats. Les tirs de Chérif Kouachicontre Charlie Hebdo, "de façon méthodique". Et il égrène le nom des victimes tuées dans le journal satirique, Charb, Cabu, Honoré, Georges Wolinski, Tignous, Bernard Maris, Elsa Cayat, Mustapha Ourrad, Michel Renaud, Franck Brinsolaro. Puis le magistrat évoque la fuite des frères Kouachi, qui tuent sur un trottoir le policier Ahmed Merabet. Et le magistrat, visiblement stressé, fait alors un terrible lapsus, en prononçant deux fois de suite le nom de Mohamed Merah - le terroriste qui avait fait sept victimes à Toulouse et Montauban en mars 2012, au lieu de celui d'Ahmed Merabet. Murmures de malaise dans la salle. Une sœur du policier sort.

"Nous jugeons sans Amedy Coulibaly, sans les frères Kouachi, mais sans les accusés, notre trio mortifère n’était rien"

Et l'avocate générale reprend la parole. Parle d'Amedy Coulibaly, ami avec plusieurs co-accusés. "S'il a agi seul, a eu besoin de protagonistes", et il n'est "pas besoin de de démontrer qu’ils adhèrent à une cause", juste "qu'ils ont participé en connaissance de cause". La magistrate évoque tous les profils, "de la petite main à l’homme de main, du cercle de connaissance à l’homme de confiance, de la petite frappe au voyou patenté, du soldat, au lieutenant au commandant, du fou de dieu à l'opportuniste cynique". Elle clame : "Nous jugeons sans Amedy Coulibaly, sans les frères Kouachi, mais sans les accusés, notre trio mortifère n’était rien". Les deux avocats généraux tenteront de le démontrer cet après-midi, dans la suite de leur réquisitoire à deux voix.