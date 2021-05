Celui qui était surnommé "l'ogre des Ardennes" est décédé ce lundi au sein de l'unité hospitalière sécurisée de la Pitié-Salpétrière, à Paris.

Michel Fourniret lors de son arrivée à son procès à Charleville-Mézières, en 2008 © AFP / FRANCOIS NASCIMBENI

Le tueur en série Michel Fourniret est mort ce lundi 10 mai, à 79 ans, a indiqué le parquet de Paris à l'AFP. Hospitalisé en urgence pour des problèmes d'insuffisance respiratoire au sein de l'unité hospitalière sécurisée de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le septuagénaire se trouvait dans le coma. Un protocole de fin de vie avait été mis en place.

La santé de Michel Fourniret, souffrant de problèmes cardiaques et de la maladie d'Alzheimer, s'était fortement dégradée ces derniers mois. Il avait dû être hospitalisé en réanimation au mois de novembre, après un malaise dans sa cellule, au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne).

"L'ogre des Ardennes"

Incarcéré depuis 2003, Michel Fourniret a été condamné deux fois à la perpétuité pour les meurtres de 8 femmes et adolescentes. Passionné d'échecs et décrit par l'expert psychiatre Daniel Zagury comme "le tueur en série français le plus abouti", il était également mis en examen dans les affaires Estelle Mouzin, Lydie Logé, Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce, disparues entre 1988 et 2003. Si Michel Fourniret a avoué - de façon parfois sibylline - les avoir tuées, leurs corps n'ont jamais été retrouvés.

Les fouilles engagées ces dernières semaines dans les Ardennes dans l'espoir de retrouver la dépouille d'Estelle Mouzin, sont restées infructueuses. Elles avaient été lancées sur la base des confidences livrées à la juge d'instruction Sabine Kheris par Monique Olivier, l'ex-femme et complice de Michel Fourniret, qui purge actuellement sa peine de prison à Fleury-Mérogis, dans l'Essonne.