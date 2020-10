Le ministre de la Justice semble se mettre petit à petit à dos les avocats, magistrats, et journalistes, notamment sur ses rapports tendus avec le Parquet National Financier. La Haute autorité pour la transparence de la vie publique vient de lui demander des "précisions" sur d'éventuels conflits d'intérêts.

Éric Dupond-Moretti le 6 octobre 2020 lors des questions au gouvernement

Dans l'entourage du ministre, on confirme que la Haute autorité lui a posé deux questions.

D'abord, comment va-t-il faire pour ne pas être en conflit d'intérêts par rapport à son ancienne activité d'avocat ? Réponse : la Chancellerie a déjà prévu de bloquer toute remontée d'informations sur les dossiers suivis par son ancien cabinet. Il a, pour faciliter cette démarche, transmis à son ministère la liste de tous ces dossiers.

Une enquête contre des magistrats ayant épluché ses factures téléphoniques

Ensuite, comment compte-t-il éviter tout risque de conflits d'intérêts dans l'affaire du PNF ? Une affaire complexe qu'on peut résumer ainsi : en cause, une enquête administrative demandée par Éric Dupond-Moretti contre trois magistrats du Parquet National Financier, qui avaient fait éplucher les factures téléphoniques de plusieurs avocats.

Parmi ces avocats, Éric Dupond-Moretti, qui avait porté plainte. Et même s'il a depuis retiré sa plainte, cette situation inquiète un nombre croissant de magistrats. Mercredi, la cour d'appel de Paris a même adopté une motion dénonçant "un conflit d'intérêts majeur". Une motion particulièrement amère, qui estiment qu'il s'agit "d'une tentative de déstabilisation de l'institution judiciaire, en jetant le discrédit sur le PNF, à la veille de la tenue d'un procès particulièrement sensible", et que le ministre "piétine le principe démocratique de la séparation des pouvoirs au profit d'intérêts strictement privés".

Bref, la question devient embarrassante pour le ministre, qui va devoir répondre à la Haute autorité.

Une position de plus en plus fragilisée

Dans le même temps, l'enquête judiciaire ouverte sur l'affaire des factures téléphoniques a été classée sans suite. Car si Eric Dupond Moretti avait retiré sa plainte, l'enquête avait continué pour savoir si les magistrats du PNF avaient ou non porté atteinte à la vie privée des avocats. Absence d'infraction, a finalement constaté le parquet de Nanterre. Ce qui fragilise un peu plus la position jusqu'au-boutiste du garde des Sceaux.

D'autant que, comme si cela ne suffisait pas, l'association Anticor vient de déposer une plainte contre lui, pour prise illégale d'intérêts, auprès de la Cour de Justice de la République.