Une affaire secoue les facultés de médecine de Tours et de Limoges. Les doyens sont accusés de “complaisance” avec un étudiant de 23 ans, mis en examen pour viol et agression sexuelle il y a un an et demi.

L'entrée de la faculté de médecine de Tours. © Capture d'écran Instagram

C’est une ancienne affaire qui refait surface. Vendredi 15 avril, les étudiants découvrent des collages sur les murs de la faculté de Tours, revendiqués par un collectif féministe, Action féministe Tours. "Ici sont formés et protégés des violeurs", peut-on lire sur les affiches placardées sur le campus et largement relayés sur les réseaux sociaux. "Le doyen de la faculté aurait également protégé un étudiant accusé de viol par plusieurs étudiantes", écrivent les colleuses sur leur compte Instagram. Cet étudiant, fils d’un radiologue connu dans la ville, âgé de 23 ans est mis en examen pour viol et agressions sexuelles.

Les quatre plaignantes dénoncent des agressions sexuelles au cours de soirées en dehors du campus, de 2019 à 2020. En profitant du cadre festif, leur agresseur présumé les a isolées puis agressées à la fin de ces soirées. Elles sont aujourd’hui âgées de 22 à 25 ans et attendent toujours le procès qui doit avoir lieu. Alertée, l’Association nationale des étudiants en médecine de France s'est saisie de l’affaire quelques jours après l'apparition des collages. "On a enquêté de notre côté, on s’est rendu compte que plusieurs étudiantes, quatre étudiantes, avaient déposé plainte pour viol et agression sexuelles, ces plaintes avaient été remontées, or il n’y a pas eu de mesure conservatoires prises avant que la justice ne poursuive son travail", explique à France Inter Alexis Loupan, président de l’association.

Une "omerta" dénoncée

Le jeune homme de 23 ans, très connu dans le - petit - milieu des études de médecine à Tours, est décrit par un membre de son entourage comme "un jeune surdoué prometteur" à l’époque dans ses études. "A Tours, tout le monde dans la petite société bourgeoise connaît ses parents", complète ce proche. Ce sont deux personnages influents du milieu médical, qui ont pu avoir l’oreille du doyen de la faculté, selon les informations recueillies par France Inter.

Les jeunes femmes ont porté plainte à la rentrée 2020. La faculté de Tours a-t-elle mis trop de temps a réagir à ces plaintes et à ces témoignages ? "Très clairement, il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans cette histoire", dénonce Alexis Loupan. "Dans cette affaire, il y a une parole qui a du mal à se libérer, et même quand elle se libère, si les mesures ne sont pas prises, il y a une situation d’omerta. […] Il faut à minima une enquête du ministère de l’Enseignement supérieur."

Face à ces collages et à ces mises en causes, le doyen de la faculté de médecine de Tours, Patrice Diot, a annoncé cette semaine porter plainte contre X pour diffamation. Il dément tout manquement à l’époque : "Au mois de septembre 2020, quatre étudiantes en médecine sont venues me voir en détresse pour m’informer de leurs plaintes. J’ai décidé immédiatement de suspendre cet élève, sans aucun retard."

Deux mois de détention provisoire

Après les dépôts de plaintes, l’étudiant a été placé en garde à vue, puis en détention provisoire fin septembre 2020. Il en est sorti au bout de deux mois. Son contrôle judiciaire lui imposait de quitter la faculté de Tours. "C’est là que, en accord avec le procureur de la République, je lui ai demandé de trouver une faculté de médecine qui a accepté son transfert", raconte Patrice Diot, le doyen de Tours. "Il a fait des démarches dans plusieurs facultés de médecine, il a trouvé une faculté qui a accepté son transfert."

Ce fils de médecin a donc recommencé à la rentrée 2021 sa quatrième année à un peu plus de 250 kilomètres de là, à Limoges. Quelles conditions pour ce transfert ? Ce changement d’établissement interroge Alexis Loupan, le président de l’Association des étudiants en médecine de France, qui évoque une "entente" entre les deux doyens. Ce que dément une fois de plus le doyen de Tours, Patrice Diot. Certes, il y a eu un coup de téléphone mais pour avertir "le doyen de ce qu’était la situation" du jeune homme, explique le professeur de médecine aussi président de la conférence des doyens des facultés de médecine.

La justice a également informé la faculté de l’enquête qui vise le jeune homme, présumé innocent tant que l’instruction se poursuit et jusqu’au procès, qui n’a pas encore eu lieu. Contacté, l’avocat du plaignant, Alain Jakubowicz, n’a pas souhaité donner suite à notre demande d’interview.

Un stage en gynécologie suivi ces derniers mois

Ce transfert interroge aussi les plaignantes, et a ravivé leur colère ces derniers jours. Le jeune homme a pu suivre ces derniers mois un stage dans un service de gynécologie, d’après nos informations. "C’est pour elles la négation de la gravité des faits, et la négation de la souffrance qu’elles ont. C’est un sentiment d’incompréhension. Que fait la justice ? Que fait la faculté de médecine ?", réagit Marc Morin, l’avocat des quatre femmes.

A Limoges, le doyen de la faculté, Pierre-Yves Robert, dans une réponse écrite à France Inter, indique qu’"aucun aménagement de scolarité n’a été effectué, [l’étudiant] poursuit ses études dans les mêmes conditions que les autres étudiants". Autrement dit, pas question de remettre en cause son parcours de stage. Le doyen ajoute qu’aucun "signalement n’a été rapporté" depuis l’inscription de l’étudiant à la rentrée dernière. "Dans la formation médicale, il y a des maquettes de stage qu’il est recommandé de faire faire aux étudiants. On ne peut pas interdire à cet étudiant de faire un stage. Il fait l’objet d’une vigilance. Je comprends que le mot gynéco-obstétrique fasse réagir", défend son collègue de Tours, Patrice Diot.

Sous couvert de l’anonymat, certains cadres de la direction de l'université à Limoges désapprouvent ce choix et ne comprennent pas que l’étudiant ait pu assister à ce stage. De son côté, la présidente de l’université, Isabelle Klock-Fontanille, a demandé des explications à son doyen de médecine et des précisions sur les mesures de surveillance mises en place autour du jeune homme. "Cet étudiant est et reste inscrit à Limoges, mais nous serons attentifs à la suite de la procédure judiciaire", explique la présidente, à France Inter, qui a décidé de réunir les associations étudiantes après les vacances pour les informer de l’affaire.