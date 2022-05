La Cour de cassation doit se prononcer, ce mercredi, sur le sort de douze militants écologistes condamnés à des amendes pour avoir décroché des portraits d'Emmanuel Macron, en 2019, afin de dénoncer son "inaction" pour le climat. Leurs avocats demandent des critères précis en la matière.

Un portrait d'Emmanuel Macron décroché par des militants d'Action non-violente COP21 © AFP / Julien Helaine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Retirer le portrait du président de la République d'une mairie, dans le cadre d'une action militante, relève-t-il du vol ou de la liberté d'expression ? La Cour de cassation doit se prononcer ce mercredi sur le sort de douze militants écologistes, condamnés notamment pour "vol en réunion", à des amendes allant de 200 à 500 euros, dont certaines avec sursis, pour avoir participé à des actions coordonnées en 2019 : ils avaient dérobé, sans violence, la photo d'Emmanuel Macron dans trois mairies parisiennes, à Valence, et près de Strasbourg, dans le cadre d'une opération lancée par le mouvement Action non-violente COP21.

Lors de l'audience, qui s'est déroulée le 16 février dernier, Me Ronald Maman, avocat des militants, a souligné la "valeur négligeable et aisément remplaçable" des portraits, tout en invoquant l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit le respect de la liberté d'expression. Son confrère Me Paul Mathonnet, a, quant à lui, dit voir dans ces actions de décrochage "une nouvelle forme d'expression politique", une façon de "réveiller l'opinion publique" : "Non, ça ne va pas être l'anarchie, la liberté d'expression contient des bornes qui limite le fait que cette forme d'action soit détournée à des fins antidémocratiques". Tous les deux insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu, à leurs yeux, d'action violente ou d'appel à la désobéissance générale. Quant au fait de quitter les mairies avec les portraits, il s'agit, selon la défense, d'une "prise en otage symbolique", le temps que des actions soient entreprises pour le climat.

"Fixer des critères à destination des juges du fond"

En septembre 2021, la plus haute juridiction française a cassé une décision de la cour d'appel de Bordeaux condamnant des "décrocheurs", au motif que cette dernière n'avait recherché si "l'incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas (...) une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus"

En février dernier, les deux avocats des militants écologistes ont donc surtout appelé la Cour de cassation à "fixer des critères à destination des juges du fond", afin que "le droit soit le même sur tout le territoire de la République" pour les "décrocheurs" : "Qu'est-ce qui explique qu'à Amiens on relaxe, et que l'on condamne à Paris ?", s'interroge Me Mathonnet.

"Ne pas faire du mobile politique une cause d'immunité "

Les deux avocats généraux appellent, quant à eux, la Cour de cassation, à "ne pas faire du mobile politique une cause d'immunité", alors qu'ils disent s'attendre à ce que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, sur la liberté d'expression, soit de plus en plus souvent invoqué.

"Il est indispensable que vous donniez des directives précises aux juges du fond", insiste l'un d'eux, allant dans le sens de la défense. Il suggère que l'argument de la liberté d'expression soit jugé recevable lorsqu'il existe un lien "direct et étroit entre l'action délictuelle et le message", et que ce dernier soit aisément perceptible par le responsable politique visé. "Une personne sortant avec un portrait du président, on pourrait penser que c'est de l'admiration , explique le magistrat. Si je n'avais pas lu le journal, je n'aurais rien compris à l'action "