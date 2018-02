Magistrats, fonctionnaires et avocats se mobilisent ce jeudi pour exiger "une justice de qualité". Pour eux, les "chantiers de la justice" lancés par le gouvernement ne tiennent pas compte des besoins réels. Dans les tribunaux, entre papier et logiciels vintage, la justice peine à combler son retard informatique.

La cour d'appel de Versailles © AFP / JACQUES DEMARTHON

La mobilisation, sous forme de rassemblements devant les tribunaux, s'annonce importante. Une telle action unitaire ne s'était pas vue depuis 2011, mais le constat n'a pas vraiment changé depuis : avec 1,8 % du budget de l'État, soit 64 euros par habitant, le budget judiciaire de la France est le 23e sur 28 au sein de l'Union européenne. Les syndicats s'inquiètent aussi des chantiers de la justice ouverts par le gouvernement, autour d'un "dialogue à marche forcée" selon eux et de "propositions qui ne tiennent aucun compte de la réalité de la justice en France".

Cassiopée ou Citrix, bêtes noires des greffiers et magistrats

Exemple avec "la transformation numérique", premier de ces chantiers. Certes, les dossiers d'instruction (réservés aux enquêtes les plus lourdes) sont numérisés, et de plus en plus de magistrats reçoivent des ordinateurs à double écran (pour consulter le dossier, et travailler en même temps). Mais les enquêtes de police ou de gendarmerie "ordinaires" arrivent encore au tribunal sur papier. Magistrats et greffiers pestent contre des logiciels obsolètes ou inadaptés, qui leur font perdre beaucoup de temps. Au pénal, il s'appelle Cassiopée. Une application tellement "inadaptée", selon la greffière et déléguée Unsa à Paris Fadila Taieb, que l'un de ses collègues l'a surnommée "Casse-pieds". "Parfois ça ne passe pas, on commence à rentrer un jugement et ça se défait tout seul, déplore la greffière. On s'arrache les cheveux, on s'énerve et on est effectivement amenés à faire du travail manuel, un petit peu à l'ancienne..." Cassiopée ne permet souvent pas à l'accueil du bureau d'ordre, qui reçoit justiciables et avocats, d'accéder aux décisions, et doit les renvoyer vers le greffe. Au civil, les juges d'instance chargés des tutelles ou du surendettement ont aussi leur bête noire, le logiciel Citrix. "Là où je devrais passer dix minutes à rédiger une décision, cela me prend une heure explique David Melison, juge et délégué USM à Epinal. "Et pourtant, je suis bon en informatique! On est gangréné par ces problèmes. Il n'a pas de trame pour les décisions [NDLR qui pourraient être rédigées de manière semi-automatique comme le font parfois avocats, notaires et huissiers], on se passe des modèles sous le manteau". Les déboires numériques ne s'arrêtent pas là. Sylvie Daunis, juge et déléguée de l'USM à la cour d'appel de Versailles évoque la vétusté des postes de travail qui "en plein travail, s'arrête[nt] et on n'a plus rien, si ce n'est un écran noir. Compte-tenu de tous les dossiers d'instruction numérisés, on peut parfois se retrouver bloqué parce que le système est arrivé au maximum de sa mémoire". Magistrats et greffiers jonglent avec les coupures de courant et d'intranet. La fragilité du réseau est d'autant plus problématique que la justice développe les audiences par visioconférence. Elles permettent de plus en plus d'examiner des demandes de mise en liberté, sans avoir à "extraire" le détenu de sa prison. Devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, Sylvie Daunis se souvient d'une audience récente particulièrement pénible : "Toutes les dix minutes, tout s'arrêtait. Il fallait rappeler le centre de détention pour rétablir la connexion. C'est très lourd pour la personne qui est en train de nous expliquer sa situation - une demande de remise en liberté. [...]Il est évident que si un jour nous avons des difficultés de ce genre dans un dossier que nous examinons le dernier jour, le jour d'expiration du délai [il est de cinq jours pour examiner une demande]... c'est une remise en liberté! " Ce n'est encore jamais arrivé à Versailles où magistrats et fonctionnaires, comme partout, "bidouillent" pour que le travail soit fait, malgré les aléas techniques. Pour eux, c'est cela qu'il faut régler, avant la grande transformation numérique dont rêve le gouvernement.