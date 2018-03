Jeudi, la cour d'assises des Pyrénées Orientales a écouté la dernière compagne de Jacques Rançon. Elle est la mère de ses deux plus jeunes enfants. Une audition en forme de coup de poing.

La dernière compagne de Jacques Rançon a raconté les coups reçus © Radio France / Raymond ROIG

Son prénom évoque une jeune fille en fleur. Mais Lolita, la dernière compagne de Jacques Rançon, est une combattante. Solidement amarrée à la barre, cette jeune femme blonde de 29 ans déroule un récit à la fois maîtrisé et poignant.

Elle a 16 ans quand elle rencontre Jacques Rançon, de 28 ans son aîné. Elle vit en foyer, elle est partie de chez elle à cause d’attouchements sexuels de la part de son père.

Au début, tout se passe très bien. Quand elle tombe enceinte en 2007, "il commence à montrer son vrai visage, à me donner des coups. Coups de pied, de poings, il me tirait par les cheveux. il ne fallait jamais le contrarier, surtout".

En 2012, après la naissance de leur deuxième enfant, "il me colle au mur, il m’étrangle. Il m’a dit que si je le quittais, il allait me tuer. J’ai eu un déclic. "

Soit je reste, et je ne donnais pas cher de moi. Soit je sauve ma peau.

Elle raconte, après leur séparation, une hallucinante course poursuite dans les rues de Perpignan. Il a un couteau à la main. "J’ai couru aussi vite que j’ai pu, je me suis cachée derrière un magasin, en priant qu’il ne me trouve pas. Il tournait. Il appelait. Il a fini par abandonner."

Interrogé, Jacques Rançon lâche :

- "C’est un ramassis de mensonges. De toutes façons, je peux pas me défendre…"

- "Expliquez vous", relance le président.

- "Je l’ai jamais frappée", commence-t-il.

Lolita se tourne vers le box.

- "Tu m’as jamais frappée ? Les bleus, les coups de poing ? Les rapports de police ? La plainte ? Je les ai inventés ?"

La colère est maîtrisée, la voix de la jeune femme gronde.

- "Tu oses dire que tu m’as jamais frappée ? Jusqu'à l’uppercut final ?"

- "Pauvre merde".

Jacques Rançon se rassoit, rentre la tête dans les épaules.

Suite à sa condamnation, en 2012, pour menace de mort et violence contre Lolita, l’ADN de Jacques Rançon est inscrit au fichier des agresseurs sexuels.

Cet ADN qui va le confondre en 2014, dans l’affaire des disparues de la gare. "Tant mieux", dit-elle : "au moins, il ne fera plus de mal à personne."

Le procès se poursuit jusqu'au 26 mars.

