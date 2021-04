Le parquet national antiterrorisme s'est saisi de l'attaque à l'arme blanche au commissariat de Rambouillet. Une agente administrative de la police a été la victime d'un homme qui lui a porté deux coups de couteau à la gorge dans le sas d'entrée du commissariat. La fonctionnaire est décédée. L'homme a été abattu.

Le chef du gouvernement s'est rendu avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, au commissariat de Rambouillet où une fonctionnaire de police a été tuée au couteau © AFP / Bertrand GUAY

"Notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte", a déclaré le Premier ministre Jean Castex, qui s'est rendu avec Gérald Darmanin aux abords du commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines, où une fonctionnaire de police a été tuée vers 14h20 ce vendredi, lors d'une attaque au couteau. Le premier ministre venu pour "apporter tout notre soutien aux policiers et fonctionnaires du commissariat", avait rendu hommage sur twitter à "une héroïne du quotidien", dénonçant un "geste barbare et d'une infinie lâcheté".

"Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien", a tweeté de son coté le président Emmanuel Macron.

La victime est une agente administrative de 49 ans

L'agente administrative du secrétariat du commissariat de Rambouillet âgée de 49 ans, était mère de deux enfants de 13 et 18 ans. Les pompiers intervenus sur place ne sont pas parvenus à la ranimer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'homme, ressortissant tunisien de 36 ans, inconnu des services de police et des renseignements, aurait crié "Allah Akbar" au moment des faits, selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP. Il était arrivé en situation irrégulière en 2009 et avait été régularisé depuis, a indiqué une source policière.

Le parquet national antiterrorisme a ouvert une enquête

Le parquet national antiterrorisme (Pnat) a ouvert "une enquête de flagrance des chefs d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste, confiée conjointement à la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI)". Le procureur national antiterroriste, Jean-François Ricard, qui s'est rendu sur place, a déclaré que la saisine de ses services était motivée notamment par le mode opératoire, "des éléments de repérages", le profil de la victime, "mais aussi les propos tenus par l'auteur lors de la réalisation des faits".

Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.

C'est le premier message d'Emmanuel Macron de retour des obsèques d'Idris Déby. Le Président rappelle dans son tweet que les Yvelines ont déjà connu l'assassinat d'un couple de fonctionnaires de police, tué à coups de couteau en juin 2016 dans son pavillon de Magnanville, par un homme se revendiquant de l'organisation État islamique.

Le 16 octobre 2020, le même département avait été marqué par l'attaque au couteau d'un professeur de collège, Samuel Paty, assassiné et décapité par un jeune homme de 18 ans originaire de la république russe de Tchétchénie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Gerald Darmanin a annoncé le renforcement des mesures de sécurité devant les commissariats et les gendarmeries.