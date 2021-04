Face à l'émoi suscité par l'arrêt de la cour de cassation, le président de l'Association des avocats pénalistes appelle à une approche "sereine et réfléchie" sur la question de l'irresponsabilité pénale, afin d'éviter les "conclusions lapidaires".

"La cour de cassation a appliqué la loi", a martelé ce mardi sur France Inter l'avocat Christian Saint-Palais, réagissant à l'arrêt rendu par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français dans l'affaire Sarah Halimi et à l'émoi suscité par celui-ci.

Dans leur décision, rendue le 14 avril, les magistrats ont entériné le caractère antisémite du meurtre de la sexagénaire en 2017, tout en confirmant l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, pris d'une "bouffée délirante aigüe" après avoir consommé du cannabis. Celui-ci ne sera donc pas jugé.

Cet arrêt a provoqué une vive émotion. Des rassemblements ont notamment eu lieu dimanche dans plusieurs villes de France. Invité de la matinale de France Inter, le philosophe Bernard-Henry Lévy, a fustigé une "décision révoltante" qui "introduit un désordre insupportable dans les esprits" et "un trouble à l'ordre public".

Président de l'Association des avocats pénalistes, Christian Saint-Palais plaide pour une analyse dépassionnée du sujet. Il appelle de ses vœux une "approche sereine et réfléchie" afin d'éviter les "conclusions lapidaires [qu'il] entend partout sur les estrades".

"L'émotion dans le pays est extrêmement large, et il est normal que les politiques l'écoutent. Mais je pense que beaucoup utilisent cette émotion et tiennent des propos qu'on ne devrait jamais tenir sur la justice et qui sont faux."