L'institut statistique publie ce jeudi un rapport inédit et particulièrement fouillé offrant notamment un panorama de la délinquance sur la dernière décennie. Les escroqueries ont bondi de 55%. Sous l'effet du mouvement MeToo, les plaintes pour violences sexuelles ont été multipliées par 2,4.

Véhicule de police nationale en intervention à Nancy en Meurthe-et-Moselle illustration © Radio France / Léo Limon

Alors qu'à l'approche de l'élection présidentielle, certains candidats font de la sécurité un thème central, l'Insee dévoile ce jeudi un panorama statistique aussi complet qu'inédit sur l'évolution de la délinquance depuis une décennie et la réponse pénale apportée. Il en ressort que, si le sentiment d'insécurité reste stable, les formes de la délinquance évoluent.

Moins de vols mais davantage d'escroqueries

Ainsi, le nombre de vols avec violences et celui de vols de véhicules ont diminué de 29%. La baisse est particulièrement significative pour les vols commis avec une arme à feu, réduits de moitié. Les cambriolages, comme les homicides (994 en 2019), restent à un niveau stable depuis quelques années. À l'inverse, mais de façon assez logique, les escroqueries explosent (+ 55%), sous l'effet de la multiplication des arnaques bancaires (1 229 000 de débits frauduleux en 2019) et autres escroqueries en tout genre, liées à l'essor des achats sur Internet. "Les délinquants s'approprient les nouvelles technologies", notent les auteurs. Pour autant, moins d'un quart des victimes portent plainte, sans doute en raison des mécanismes de dédommagement mis en place par les banques.

Le nombre de plaintes pour violences sexuelles multiplié par 2,4

Autre fait notable : la hausse des plaintes pour violences sexuelles. Leur nombre a été multiplié par 2,4 entre 2010 et 2019, années au cours de laquelle les services de police et de gendarmerie en ont enregistré 56 000. Bien qu'une victime sur cinq seulement porte plainte, les courbes montrent clairement l'effet de l'affaire Harvey Weinstein et du mouvement MeToo. On notera que, dans 55% des cas, la victime est mineure.

Au total, les violences physiques et sexuelles affectent respectivement 2% et 1% des plus de 18 ans sur la période 2016-2018.

20% se sentent en insécurité

La délinquance a beau évoluer, le sentiment d'insécurité apparait peu sensible à ces transformations et reste stable sur la période 2010-2019. Une personne sur cinq (20%) affirme se sentir en insécurité (dans son quartier, voire à son domicile). Ce chiffre recoupe néanmoins des réalités diverses. Ce sentiment est ainsi plus fort chez les femmes (27%), les chômeurs (28%), les étrangers (24%), les personnes habitant une grande ville (25%) ou encore chez les moins de 30 ans (23%). Ce dernier chiffre a d'ailleurs interpellé les services statistiques et doit faire l'objet d'une étude ultérieure, plus approfondie.