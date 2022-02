Le verdict est tombé ce vendredi à Grenoble. Après sept heures de délibéré, Nordahl Lelandais est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys, en août 2017 en Isère. Cette peine avait été requise par le parquet.

Dessin représentant Nordahl Lelandais, au premier jour de son procès à Grenoble, le 31 janvier 2022. © AFP / Benoit PEYRUCQ

C'est la fin d'un éprouvant, intense et très médiatisé procès de trois semaines. Jugé pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais a été condamné vendredi par la cour d'assises de l'Isère à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. La présidente a prononcé le verdict après sept heures de délibéré, auquel ont participé les six jurés tirés au sort pour ce procès. C'est exactement ce qu'avait requis la veille l'avocat général, qualifiant l'accusé de "danger social absolu".

Debout dans son box, Nordahl Lelandais a réagi calmement à l'énoncé du verdict, qui correspond à la peine maximale et par un hasard du calendrier, tombe le jour de ses 39 ans. De son côté, la famille de la petite fille de huit ans est restée sans réaction.

Avant ce délibéré, l'accusé avait pris une dernière fois la parole et renouvelé ses excuses à la famille. "Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité. Je sais que les familles n'accepteront jamais mes excuses mais je me dois de leur présenter avec la plus grande sincérité", a déclaré l'accusé. "J'ai entendu aussi les experts sur le long travail que j'ai à faire sur moi-même, j'en ai conscience, je vais le faire avec une grande détermination", a ajouté Nordahl Lelandais, debout dans son box en chemise claire.

Versions fluctuantes tout au long du procès

Nordahl Lelandais était jugé pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys De Araujo, lors d'une soirée de mariage, ainsi que pour des agressions sexuelles contre deux petites-cousines de 4 et 6 ans, au cours du même été 2017. Il a donc reconnu tous les faits qui lui sont reprochés mais a nié farouchement toute atteinte sexuelle sur sa victime. "La réprobation générale dont Nordahl Lelandais est l'objet et qui persiste, c'est peut-être autant son comportement après le crime qui lui est reproché que le crime lui-même", a estimé Maître Jakubowicz, jeudi dans sa plaidoirie.

Cette photo prise le 16 février 2022 montre des fleurs déposées devant un tableau représentant Maëlys de Araujo, exposé à l'entrée du palais, durant le procès de Nordahl Lelandais à Grenoble. © AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Depuis le début du procès, Nordahl Lelandais a livré des versions fluctuantes sur la disparition de la fillette, variant notamment sur les circonstances de l'enlèvement de sa victime. Il a fini par reconnaître l'avoir tué "volontairement" en la frappant violemment au visage, quelques minutes après l'avoir emmenée de la salle des fêtes où il l'avait rencontrée peu auparavant. Le Savoyard a justifié cette flambée soudaine de violence en évoquant un accès de panique, une "hallucination", expliquant avoir vu le visage d'Arthur Noyer sur celui de la fillette. "Vous avez détruit une vie en avril 2017, vous avez détruit une vie en août 2017, vous avez semé le désespoir, la souffrance éternelle chez ces familles, vous êtes un destructeur de bonheur", lui a lancé l'avocat général en le décrivant comme un homme "sans émotions". Les avocats des parties civiles ont pour leur part estimé la réquisition "juste" et conforme aux attentes de leurs clients, étant donnée la "dangerosité criminelle" de l'accusé.

Très vite ciblé par les enquêteurs après la disparition de la fillette, celui que ses amis appellent "Nono" a été poussé aux aveux six mois plus tard après la découverte d'une minuscule tache de sang dans le coffre de sa voiture. Il a alors indiqué le lieu où il avait dissimulé le corps, dans une forêt. L'enquête a conduit à un rapprochement avec la disparition inexpliquée du caporal Arthur Noyer, en avril 2017 à Chambéry après une soirée arrosée. C'est pour ce meurtre, que l'ancien maître-chien a été condamné en mai 2021 à vingt ans de réclusion criminelle.