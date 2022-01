Moins d’un an après sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué Arthur Noyer, Nordahl Lelandais est jugé à partir de ce lundi aux assises de l’Isère, pour le meurtre de Maëlys. La disparition et les longues recherches pour retrouver la petite fille avaient suscité une vive émotion.

Une banderole "La vérité pour Maëlys", le 14 février 2018 à Pont-de-Beauvoisin © AFP / PHILIPPE DESMAZES

Nordhal Lelandais s'apprête à comparaître une deuxième fois devant les assises. Condamné en mai dernier à 20 ans de réclusion pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, l'ancien-maître chien, âgé de 38 ans, est jugé à compter de ce lundi à Grenoble, pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de Maëlys de Araujo, 8 ans et demi. Il devra aussi répondre de deux agressions sexuelles sur ses petites-cousines et de la détention et de l’enregistrement d’images pédopornographiques. Cette fois, il encourt la perpétuité.

Soir de noces

Un soir de noces, le 27 août 2017. Il est environ trois heures du matin quand la mère de Maëlys s’inquiète de ne plus voir sa fille dans la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin (Isère). Une annonce est passée au micro du DJ du mariage. La famille et les invités toujours présents commencent à chercher dans la salle, dans les dortoirs de l’internat du lycée voisin et sur le parking. Prévenus à 3h57, les gendarmes arrivent sur place à 4h25.

Pendant plusieurs jours, les enquêteurs multiplient les recherches, à pied, dans les airs et sous l’eau. Deux chiens vont suivre l’odeur de l’enfant mais perdre sa trace sur le parking de la salle des fêtes. Une hypothèse s’impose rapidement : la petite fille est montée à bord d’une voiture. L’entourage de Maëlys et les près de 300 invités au mariage sont interrogés.

La mère, la grande sœur et la grand-mère de l’enfant se souviennent l’avoir vu discuter avec un homme âgé d’une trentaine d’années. Maëlys a demandé à sa mère si elle pouvait aller voir les chiens de "son copain". À la table des mariés, celui-ci lui a montré des photos de ses deux malinois. Certains racontent avoir vu le trentenaire jouer avec la fillette, d’autres avoir entendu Maëlys l’appeler "tonton".

L’arrestation de Nordahl Lelandais

Nordahl Lelandais est entendu pour la première fois par les gendarmes, le jour même de la disparition, en fin d’après-midi. Cet invité de dernière minute à la fête – une connaissance du marié, qu’il avait appelé la veille - explique ne pas avoir parlé à l’enfant. Le lendemain, un témoin raconte l’avoir vu laver activement sa voiture juste après son audition. La vidéosurveillance de la station de lavage montre qu’il y a passé environ 2 heures, dont 47 minutes pour le coffre et 25 minutes pour le siège passager, à l'avant. Lelandais est de nouveau entendu libre mais son domicile est perquisitionné et sa voiture saisie.

Les gendarmes constatent que Nordahl Lelandais a résilié sa ligne téléphonique principale, le lendemain de la disparition de Maëlys. Il est placé une première fois en garde à vue le 31 aout, relâché le lendemain, puis de nouveau interpellé. Le 3 septembre, Nordahl Lelandais est mis en examen pour avoir enlevé et séquestré Maëlys. Les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale viennent de trouver une trace de l’ADN de Maëlys sur le bouton d’allumage des feux de son Audi A3.

Les dénégations

Au cours de ses premiers face à face avec les juges d’instruction, Nordahl Lelandais nie catégoriquement avoir enlevée Maëlys. Il assure que la petite fille est montée dans sa voiture pour voir si ses chiens ne s’y trouvaient pas. Face aux éléments troublants présentés par les enquêteurs, il trouve à chaque fois une parade. Un invité l’a entendu indiquer une porte de sortie à Maëlys ? C’était pour qu’elle évite l’installation du DJ. Les images de vidéosurveillance de la commune montrent le passage d’une Audi A3 similaire à la sienne, à 2h47, avec, sur la place passager, une petite silhouette vêtue de blanc, comme la robe que portait Maëlys ? C'est une coïncidence : il ne reconnait pas sa voiture. Il a mis deux fois son portable en mode avion cette nuit-là, à 2h57 et à 3h57, alors que Maëlys avait disparu et que tout le monde la cherchait ? C’était pour économiser de la batterie.

Mi-novembre 2017, Nordahl Lelandais est mis en examen cette fois pour le meurtre de Maëlys. Un mois plus tard, il est extrait de sa prison et placé en garde à vue pour le meurtre d’Arthur Noyer, 23 ans. Le caporal a disparu le 12 avril 2017 à Chambéry, quatre mois avant la petite fille. Son crâne a été découvert par un promeneur dans un ravin. La nuit de la disparition du jeune homme, une Audi A3 semblable à celle de Nordahl Lelandais avait été repérée par les gendarmes. L’analyse de son téléphone montre qu’il était à Chambéry ce soir-là et que peu de temps après, il avait fait une recherche sur internet : "décomposition d’un corps humain". Nordahl Lelandais devient donc doublement suspect mais là encore il nie catégoriquement avoir tué Arthur Noyer. Il n’avouera, en évoquant une bagarre, qu’après être passé aux aveux pour Maëlys.

"Cette pauvre petite fille, je l’ai tuée involontairement"

Pendant ce temps, les enquêteurs passent au peigne fin ce qui semble être la scène de crime : la voiture de Lelandais. Les experts de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale désossent entièrement le coffre de l’Audi A3. Le 8 février 2018, près de six mois après la disparition de Maëlys, le rapport tombe. Une minuscule goutte de sang de la fillette a été retrouvée.

Après une visite en prison pour s’entretenir avec Nordahl Lelandais, son avocat, Me Alain Jakubowicz, demande une audition en urgence aux juges d’instruction. Le 14 février, Lelandais avoue en pleurs : "Cette pauvre petite fille, je l’ai tuée involontairement". Il veut aider les enquêteurs à retrouver son corps. Les recherches se concentrent sur un large secteur, avant que Lelandais n’indique finalement un endroit en contrebas d’un chemin, dans la neige. À 18 km de la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin, les chiens de la gendarmerie retrouvent les ossements de la petite fille dans une cavité entourée de rochers.

Des versions évolutives

Au fil des interrogatoires qui suivront ses aveux, Nordahl Lelandais évolue encore sur sa version des faits. Il explique que la petite fille a insisté pour aller voir ses chiens, qu’elle a demandé l’autorisation à sa mère avant qu’il lui propose finalement de l’emmener, en profitant de l’aller-retour pour récupérer de la cocaïne pour des invités.

Dans la voiture, Maëlys se serait mis à "chouiner" sans raison, selon lui. C’est là qu’il lui aurait donné un coup violent à la tête. Sur le crâne de la fillette, les médecins légistes ont repéré une fracture du nez et deux fractures de la mâchoire. Les expertises mettent en doutent la thèse d’un décès immédiat. Nordahl Lelandais finit par parler de "trois ou quatre coups". Il explique qu’il était pris de panique, dans un "état irréel" avant de mentionner une "hallucination" dans laquelle il aurait vu Arthur Noyer, sa première victime, prendre possession du corps de Maëlys.

Il dit ensuite avoir déposé sa dépouille dans un cabanon non loin de chez lui, avant de corriger en indiquant une voie ferrée. Il explique être revenu au mariage pour se forger "un alibi" avant de retourner chercher le corps de Maëlys plus tard, pour l’emmener dans un endroit reculé, en la portant dans la nuit, à la lumière des phares de sa voiture.

Un procès et des zones d’ombre

Quatre ans et demi après la mort de Maëlys, le procès de Nordahl Lelandais se tiendra à partir de ce lundi et jusqu'au 18 février devant les assises de l'Isère, à Grenoble. "Ce sera pour mes clients, une terrible épreuve", affirme Me Fabien Rajon, l’avocat de la mère de Maëlys, conscient de la pression médiatique "hors norme". Une cinquantaine de médias et environ 200 journalistes se sont accrédités pour couvrir ce procès que les magistrats préparent de longue date.

"Il n’y pas grand-chose à attendre de la parole de Nordahl Lelandais. On a le sentiment qu’il a tout fait pour contrarier les avancées vers la vérité. Il a pris des précautions avant, pendant et après les faits. Il devra assumer cette attitude qu’il avait d’ailleurs eu dans le cadre de l’affaire Noyer", explique Me Rajon. Selon lui, il va falloir s’appuyer sur les faits pour mieux cerner la personnalité et la "dangerosité" de l’accusé.

Nordahl Lelandais a toujours nié avoir abusé sexuellement de Maëlys. Il ne sera pas jugé pour cela. En revanche, il comparait aussi pour deux agressions sexuelles commises sur des petites-cousines de 5 et 6 ans, ce même été 2017. Des vidéos ont été retrouvées sur son ordinateur, sur lesquelles il glisse sa main dans la culotte des petites filles pendant leur sommeil. L’une de ces vidéos a été enregistrée une semaine avant la disparition de Maëlys.

"L’âge des fillettes - 5 ans et 6 ans pour les petites cousines et 8 ans pour Maëlys - ainsi que la proximité des faits, peuvent interroger. S’il n’y a pas de preuves matérielles concernant Maëlys, on peut se demander au vu du dossier, sur ce qui a pu lui arriver", explique Me Caroline Rémond, l’avocate des parents des petites-cousines. Les débats concernant ces faits auront lieu à huis clos.

Nordahl Lelandais a reconnu ces agressions sexuelles au cours de l’instruction. Il a expliqué avoir agi "en raison de son mal être et d’une attirance pour les jeunes femmes depuis 2017". Il a également précisé que sous l’effet de l’alcool et de la cocaïne, il ne faisait pas vraiment de différence "entre une femme et une enfant ». Il sera aussi jugé pour la détention et l’enregistrement d’images à caractère pédopornographique. Son avocat, Me Alain Jakubowicz, n’a pas souhaité s’exprimer.