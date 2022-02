Jugé devant les assises de l'Isère pour le meurtre de la petite Maëlys en août 2017, Nordahl Lelandais a reconnu vendredi avoir porté des "coups volontaires" sur la fillette le soir du drame mais nie catégoriquement avoir voulu l'agresser sexuellement ou lui donner la mort.

En cette 10ème journée de son procès, pour le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais s'est de nouveau expliqué sur le déroulé du drame, il y a quatre ans et demi. Le Savoyard a ainsi reconnu, vendredi, avoir porté des "coups volontaires", mais sans intention de lui donner la mort, ni de l'agresser sexuellement.

"C'est le moment de vous expliquer, vous avez la parole", lui a ainsi lancé la présidente, Valérie Blain, en introduction de ce premier interrogatoire très attendu sur les faits. Mais Nordahl Lelandais n'est pas revenu sur ses positions antérieures. "Quoi que je dise, je ne vais pas être cru", s'est-il désolé à plusieurs reprises, assurant dire "la vérité aujourd'hui".

"Je reconnais c'est fou, c'est complètement fou"

"Les coups étaient volontaires, ce n'était pas un accident. Mais je n'avais aucune intention de lui donner la mort", a-t-il dit en pleurant lors de son interrogatoire, devant les assises de l'Isère. Selon lui, l'enfant âgée de huit ans, rencontrée à un mariage à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, en août 2017, a eu quelques brèves interactions avec lui au cours de la soirée, puis l'a rejoint sur le parking alors qu'il s'apprêtait à partir en voiture pour chercher de la cocaïne.

"Et bêtement, je lui dis monte et elle ouvre la porte". "Je reconnais c'est fou, c'est complètement fou, je n'avais aucune mauvaise intention", a-t-il expliqué. "Je vais chez moi, je vais chercher de la cocaïne, je me dis que ça lui fera plaisir de voir mes chiens", a également raconté le Savoyard, pour expliquer la présence à son bord de cette fillette qu'il ne connaissait pas.

"Là sur le trajet, ça ne se passe pas du tout comme ça aurait dû se passer malheureusement", a poursuivi Nordahl Lelandais. "Elle s'est mise à hoqueter." L'accusé a expliqué avoir alors ressenti la même "peur" que la nuit d'avril 2017 au cours de laquelle il avait donné la mort au jeune caporal Arthur Noyer. "J'avais déjà tué un homme, c'est quelque chose que j'avais en tête constamment et j'ai tourné la tête et eu une impression complètement folle (...) Je me suis tourné, j'ai donné des coups."

L'accusé assure ne pas avoir été dans une "optique sexuelle"

Ayant tenté en vain de prendre le pouls de la fillette, il finit par la déposer dans un premier lieu près d'une voie ferrée avant de rentrer cher lui pour se changer et de retourner au mariage pour avoir "une forme d'alibi". "Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est moi, bien sûr que c'est moi qui l'ai fait", a-t-il déclaré, présentant une nouvelle fois ses "excuses" à la famille.

Cependant, l'accusé l'a assuré de nouveau : "On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel mais pas du tout (...) Je n'étais pas du tout dans cette optique sexuelle, loin de là." Il transportera plus tard le corps dans une forêt "pour cacher (son) crime". "Je sais que je vais être condamné lourdement, je mérite cette peine bien sûr, je l'accepte parce qu'il y a une famille en face qui a de la peine d'avoir perdu une petite fille", a insisté l'ancien militaire de 38 ans.