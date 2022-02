Une femme de 60 ans, ancienne standardiste dans une entreprise où travaillait Jean-Jacques Bourdin porte plainte à son tour. Les faits remontent au printemps 1988.

Le journaliste Jean-Jacques Bourdin à Paris le 2 septembre 2015. © Radio France / Francois Lafite

Une deuxième plainte, pour harcèlement, exhibition et agression sexuelle a été déposée mercredi au commissariat du XVIe arrondissement de Paris contre le journaliste Jean-Jacques Bourdin, révèle Le Parisien. Elle vient s’ajouter à une autre pour "tentative d'agression sexuelle" déposée par la journaliste Fanny Agostini, pour des faits présumés datant de 2013. Le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire le 18 janvier dernier.

Cette fois-ci, la plaignante est une femme de 60 ans qui, en 1988, était standardiste à Neuilly-Plaisance près de Paris, dans une entreprise de communication où travaillait Jean-Jacques Bourdin, à l'époque où il présentait les journaux d'information sur RTL. D'après la plainte très détaillée et circonstanciée, que la Cellule investigation de Radio France a pu consulter, les faits dénoncés remontent à 1988 et sont donc prescrits. Via son avocat, le journaliste conteste les faits rapportés par l'ancienne standardiste.

"Il m'a dit qu'il me trouvait sexy"

Dans la société baptisée Médiatraining, Jean-Jacques Bourdin assurait des formations auprès de chefs d'entreprise. Dans sa plainte, la femme que nous appellerons Marie, raconte aux policiers qu'un jour, alors qu’elle était habillée en "veste rouge, short et collant noir", elle a été "déshabillée du regard, de haut en bas" par Jean-Jacques Bourdin. Elle raconte qu'il poussait "des petits grognements de contentement et de satisfaction". "Je suis repartie tout de suite derrière mon standard".

"Quand il ressort de son rendez-vous", ajoute-t-elle, "il passe devant le standard, me regarde avec insistance et me fait comprendre avec des gestes qu'il va m'appeler". "J'étais très embarrassée, je fuyais son regard." Le jour même, Jean-Jacques Bourdin l'appelle. "Il a attaqué tout de suite en me disant qu'il me trouvait très sexy et que je l'avais excité". Marie lui répond qu'elle a du travail et qu'elle doit raccrocher.

Il était "comme en transe"

Selon son témoignage, Jean-Jacques Bourdin l'appelle ensuite "tous les jours pendant deux semaines". Puis il lui propose de venir voir les studios de RTL, rue Bayard à Paris. Malgré ce qui vient de se passer, la jeune femme, passionnée par le journalisme, accepte en pensant qu'il a "de bonnes intentions". Elle pensait saisir une "opportunité professionnelle", et elle est donc montée dans la voiture de Jean-Jacques Bourdin. "Pendant le trajet, on échange sur mon travail et mes ambitions. Je lui ai dit que je voulais être attachée de presse." Jean-Jacques Bourdin lui répond "qu'il pourra (l)'aider".

Elle raconte la suite aux policiers : "Il se gare près de RTL, il ouvre sa braguette et sort son sexe en érection. Il est comme en transe (…) Il a un nouveau visage, une double face. Il me dit ‘je sais que toi aussi tu en as envie’." Marie poursuit son récit : "Il m'a dit qu'il adorait payer pour cela et il sort son carnet de chèque. Il me dit ‘tu es une petite pute n'est-ce-pas ?’"

Un chèque de 2.000 francs

Toujours d'après les dires de la jeune standardiste, Jean-Jacques Bourdin remplit un chèque d'un montant de 2.000 francs. Marie se rappelle de "l'encre bleu" et de "l'écriture en patte de mouches". Puis, raconte Marie, "il a essayé de m'embrasser de manière assez brutale, en me coinçant contre l'intérieur de la portière. Il a pris ma main et l'a dirigé violemment sur son sexe". La jeune femme répond à Jean-Jacques Bourdin qu'elle "ne veut pas et qu'elle veut sortir de la voiture". Elle dit avoir été tétanisée et apeurée et être sortie précipitamment du véhicule.

"J'ai compris que sa véritable intention n'était pas de m'emmener voir les locaux de RTL, mais d'obtenir de moi des faveurs sexuelles car j'étais une petite standardiste", dit-elle aux policiers. Marie n'en parlera pas à son directeur, sinon "il (l') aurait licencié" explique-t-elle.

"Retrouver la sérénité" 34 ans après

Deux semaines plus tard, la jeune standardiste raconte que Jean-Jacques Bourdin revient dans les locaux de Méditraining pour y assurer de nouvelles formations. La porte des toilettes donne sur le standard. "À quatre ou cinq reprises, il a coincé la porte avec son pied et s'est masturbé en me regardant et en me faisant signe de le rejoindre. Je faisais mine de ne pas le voir". Écœurée, la jeune femme finit par s'absenter de plus en plus souvent de son travail, avant de quitter l'entreprise. Elle parle de ce qui s'est passé à sa tante et à des amis. Mais toujours pas à la direction de Méditraining.

Au début des années 90, elle part aux États-Unis où elle se marie et reprend ses études. Elle y restera 18 ans et y occupera un poste de professeur dans une prestigieuse université. Aujourd'hui, 34 ans après les faits, elle porte plainte "parce qu'elle ne supporte plus la dichotomie entre le personnage public et l'homme qu'elle a côtoyé", dit-elle. Son avocat, Éric Morain, explique que cette plainte était nécessaire pour qu’elle puisse "retrouver de la sérénité".

Nous avons contacté l'une des responsables de Méditraining de l'époque. Marie Muzard confirme que Jean-Jacques Bourdin y assurait des prestations de conseil, mais affirme "n'avoir été au courant de rien" le concernant.

Plusieurs témoignages contre Bourdin

Cette nouvelle plainte arrive quelques jours après les révélations de Mediapart contre l’ancien matinalier de RMC et BFM TV, et la plainte déposée par la journaliste Fanny Agostini. La cellule investigation de Radio France a recueilli de nouveaux témoignages de femmes .

"Il pouvait être lourd, insistant, collant. Il y avait une question d’emprise, notamment pour les journalistes fraîchement sorties d’école", explique par exemple une ancienne collègue de Jean-Jacques Bourdin, qui l’a connu au début des années 2000 quand RMC était à Monaco.

D'autres témoignages recueillis font également état d'une proximité passée avec Dominique Strauss-Kahn, avant l'affaire du Sofitel de 2011. "À la rédaction, on les appelait les deux chauds lapins", confie une journaliste qui a plus de quinze ans d'ancienneté à RMC et BFMTV.

Contacté par Radio France pour réagir, l'avocat de Jean-Jacques Bourdin, Christian Saint-Palais, déclare : "on parle de faits allégués il y a 34 ans, 34 ans....!"

"Jean-Jacques Bourdin conteste avoir jamais agressé une femme et s'être masturbé devant une femme. Cette curée médiatique et ce feuilleton sont insupportables. On salit l'honneur d'un homme 34 ans après des faits allégués. Que le parquet ouvre systématiquement des enquêtes désormais pour des faits prescrits, je suis opposé à cela. On ne peut pas se défendre!", ajoute le conseil de M. Bourdin.