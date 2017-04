Le geste pourrait bien être historique : l'organisation séparatiste a fourni une liste de caches d'armes et d'explosifs en Pyrénées-Atlantiques, près de 60 ans après sa création.

Un employé municipal efface un graffiti ETA après l'abandon de la lutte armée en 2011 © Reuters / Vincent West

C'est "un jour incontestablement important" et un "grand pas", pour le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl. En remettant à la France une liste de caches d'armes, six ans après avoir officiellement renoncé à la lutte armée en 2011, le groupe ETA s'engage à devenir un groupe désarmé, entièrement consacré à la lutte politique. ETA est encore aujourd'hui classée comme "organisation terroriste" par plusieurs pays (dont la France), et la majeure partie de ses troupes (350 personnes environ) est en prison.

► ÉCOUTEZ | "Comme un bruit qui court" en direct de Bayonne, à partir de 16h sur France Inter

Après la remise d'une liste de huit caches d'armes, les sites ont été inspectés samedi matin par la police française. "Au fur et à mesure de ces localisations, les forces de l'ordre et de sécurité procèdent en temps réel à la sécurisation de ces sites et à la sécurisation des armes et explosifs qui pourront y être découverts", explique Matthias Fekl. Au total, ce sont pas moins de 120 armes à feu, trois tonnes d'explosifs et plusieurs milliers de munitions qui auraient ainsi été récupérées. Le ministre de l'Intérieur assure également que la décision de remise de ces armes a été prises "de façon unilatérale par ETA", en gage de bonne volonté.