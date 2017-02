En 2016, trente enseignants ont été radiés pour des faits de pédophilie ou de pédopornographie. Des cas notamment décelés grâce à un nouveau dispositif juridique.

Depuis février 2016, l'Éducation nationale contrôle les antécédents judiciaires de 850.000 de ses agents. © Maxppp / /NCY

C'est un dispositif qui était attendu depuis la multiplication des affaires. Et notamment après celle de Villefontaine, en mars 2015. Le directeur de l'école primaire de cette petite ville iséroise y avait abusé d'une soixantaine d'enfants alors qu'il avait déjà été condamné. Il s'est depuis suicidé en prison. À l'époque, la ministre de l'Éducation nationale parlait de dysfonctionnements structurels notamment avec la justice. Depuis, la loi du 14 avril 2016 encadre la transmission des informations entre la justice et l'Éducation nationale. Et depuis février 2016, le ministère contrôle les antécédents judiciaires de ses 850 000 agents en contact avec des mineurs.

Ce jeudi, Najat Vallaud-Belkacem présente ces dispositifs en dévoilant un chiffre : trente enseignants ont été radiés pour des faits de pédophilie ou de pédopornographie l'année dernière.

"Le contrôle a permis de porter à notre connaissance dix condamnations dont l'Éducation nationale n'avait pas connaissance" Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale.