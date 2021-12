Le démantèlement d'un trafic de stupéfiants, parti d'un simple contrôle routier, dans l'Eure, a abouti lundi 13 décembre à la saisie de plus de deux millions d'euros en liquide, dont une partie en petites coupures. Une somme décrite comme "rare" par les enquêteurs, dans ce type d'affaire.

2 millions d'euros ont été saisis en petites coupures et liasses de 500 euros © Radio France / Martine Bréson

L'affaire démarre par un simple contrôle routier. Lorsqu'ils vérifient le contenu d'un fourgon ce jour de mai 2021, les gendarmes du peloton motorisé de Courbépine (Eure) n'imaginent pas qu'ils sont sur le point de mener au démantèlement d'un très important trafic de cannabis, puisqu'il a abouti à la saisie d'une très importante quantité d'argent liquide, que les enquêteurs qualifient de "rare".

"Ce qui est assez exceptionnel, dans ce dossier, c'est la présence d'argent liquide en grandes quantités : plus de 2 millions d'euros en liquide, en petites coupures de 10, 20, 50 euros, mais également des liasses de 500 euros", détaille le lieutenant-colonel Thierry Jourdren, à la tête de la Section de recherche (SR) de Rouen. "Pour ma part, c'est la première fois de ma carrière que je me retrouve face à une aussi importante quantité d'argent liquide saisie en perquisition."

Du matériel, de l'engrais, des armes et deux coffres-forts

A l'origine de l'affaire, donc, le contrôle de ce véhicule dont les gendarmes découvrent qu'il transporte du matériel destiné à la culture de cannabis en intérieur (ou "indoor"), notamment une importante quantité d'engrais. La première étape des investigations amène les enquêteurs sur la piste de sites de culture de cannabis, dans l'Eure et la Sarthe, décrits comme "quasi-industriels". 284 kilos de drogue sont saisis, ainsi que 600 pieds de cannabis et une douzaine d'armes à feu.

La cellule nationale d'enquête mise en place en place face à l'ampleur du dossier, et qui regroupe les gendarmes de la section de recherche (SR) de Rouen, le groupement de gendarmerie de l'Eure et le Groupe interministériel (GIR) de Rouen aboutit, quelques mois plus tard, à l'identification des personnes soupçonnées de blanchir les recettes du trafic mis en place par les suspects repérés lors du premier volet de l'enquête.

C'est essentiellement dans deux coffres de banques que nous avons saisi la plus grande majorité du liquide, ce qui démontre que ce genre de trafic génère de gros profits.

Lundi 13 décembre, huit personnes sont donc interpellées dans ce volet "blanchiment" en Normandie et Région parisienne. Les blanchisseurs en question appartiennent "pour certains, au milieu de la finance" et "par des techniques de placement, ont permis de blanchir cet argent", explique le lieutenant-colonel Jourdren. C'est au cours de ces opérations que les enquêteurs découvrent la somme de deux millions d'euros en liquide. "C'est essentiellement dans deux coffres de banques que nous avons saisi la plus grande majorité du liquide, ce qui démontre que ce genre de trafic génère de gros profits", précise le chef de la SR de Rouen.

Neuf personnes ont, depuis, été placées en détention provisoire dans cette affaire, et deux sont placées sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit, sous la direction d'un juge d'instruction d'Evreux.