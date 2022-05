Le pôle judiciaire "cold cases" a ouvert sept procédures et reçu, depuis sa création en mars, plus d'une centaine de dossiers qui sont en cours d'analyse à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Sept procédures ont déjà été ouvertes par ce pôle judiciaire "cold cases" créé en mars. © AFP / Hans Lucas / Sandrine Marty

Il y a toujours l'espoir d'élucider un mystère de plusieurs années. Sur une grosse centaine de dossiers en cours d'analyse au nouveau pôle du tribunal de Nanterre dédié aux crimes en série et affaires non élucidées, sept ont déjà été confiés à un juge d'instruction, ont indiqué mercredi le procureur et la présidente du tribunal, lors d'une conférence de presse. Parmi ces procédures, figurent les affaires visant le tueur en série Michel Fourniret, déjà suivies à Paris par la juge d'instruction Sabine Khéris désormais première vice-présidente du pôle à Nanterre.

Il s'agit des disparitions d'Estelle Mouzin en 2003 à Germantes en Seine-et-Marne, Lydie Logé, en 1993 à Saint-Christophe-le-Jajolet dans l'Orne, Marie-Angèle Domece, en 1988 à Auxerre dans l'Yonne et Joanna Parrish, retrouvée morte en 1990 à Monéteau, dans l'Yonne également ; les deux dernières victimes étant réunies dans un même dossier. Les juges se pencheront également sur l'affaire de la jeune Hemma Davy-Greedharry enlevée à Malakoff (Hauts-de-Seine) en 1987, le meurtre de Nathalie Boyer, adolescente disparue en 1988 à Villefontaine (Isère), le meurtre de Leila Afif en 2000 à La Verpillière (Isère) ou encore l'affaire du meurtre de la prostituée bulgare Miyreim Huysien, retrouvée poignardée dans le bois de Boulogne à Paris en 2017.

107 dossiers en cours d'exploitation

Les juges d'instruction vont ainsi réétudier, à chaque fois, l'ensemble du dossier "avec leur propre regard", explique la présidente du tribunal Catherine Pautrat. Outre ces procédures déjà confiées à ce pôle créé le 1er mars, "107 sont en cours d'exploitation", ajoute le procureur Pascal Prache, soulignant que ce chiffre est "en constante évolution".

En effet, la prise en charge par le pôle de 14 autres affaires est aussi déjà bien avancée, dix seront rapidement orientées vers l'ouverture d'une information judiciaire et quatre vers une enquête préliminaire, selon les informations de franceinfo. Les 86 autres dossiers sont en cours d'évaluation. Le pôle les étudie pour savoir s'ils correspondent à ses critères ou non et donc s'il va les reprendre ou pas.

L'identification des dossiers se fait grâce aux remontées d'autres tribunaux, des cabinets d'avocats, des familles de victimes, des services enquêteurs mais aussi à partir des propres recherches du parquet, qui se fonde notamment sur des articles de presse. Le but de ce pôle est de pallier "une des difficultés" qui est "d'assoir une mémoire criminelle", explique Pascal Prache, qui veut ainsi éviter "une déperdition" des informations lors des "changements d'enquêteurs, de magistrats".

Trois salles, 20 armoires, 150 mètres pour les scellés

Concrètement, la création du pôle exige des travaux au tribunal de Nanterre, avec pour objectif une installation des trois magistrats et des greffiers dans une galerie dédiée en septembre. Trois salles seront consacrées au pôle. Une salle de numérisation spéciale, "avec 20 armoires", "permettant d'accueillir tous les tomes d'instruction", précise Catherine Pautrat. "Une salle de réunion, de 60 mètres carrés, entièrement dédiée aux cold cases pour conduire ses méthodes de travail assez innovantes et permettre de recevoir les victimes dans des conditions agréables et les plus adaptées possibles."

Enfin, une salle des scellés doit être installée "d'ici la fin de l'année", ajoute Catherine Pautrat. Les "150 mètres carrés" permettront de "recevoir des scellés très volumineux, dans des conditions de sécurité adaptées", explique la présidente.