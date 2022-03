Le directeur et l'ancienne directrice de la maison centrale d'Arles ont été entendus mercredi par la commission des lois de l'Assemblée nationale après l'agression mortelle contre Yvan Colonna. Une audition qui a pris un tour particulier quand le chef d'établissement a laissé parler l'émotion.

Marc Ollier, directeur de la maison centrale d'Arles, était entendu à l'Assemblée nationale. © AFP / Emmanuel Dunand

"Pas un mot à Colonna, il rentre dans la salle et tout de suite il se jette sur lui, il est parfaitement froid, c'est une agression dégueulasse" : le ton est donné dès le début de l'audition de Marc Ollier, le directeur de la maison centrale d'Arles, qui a pris son poste la veille de l'agression d'Yvan Colonna, le 2 mars. Lui et l'ancienne cheffe d'établissement Corinne Puglierini ont été entendus mercredi pendant plus de deux heures par la commission des lois de l'Assemblée nationale, concernant l'agression qui a coûté la vie au militant indépendantiste corse, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998. Il s'agit de la deuxième audition, après celle du directeur de l'administration pénitentiaire il y a 15 jours.

Marc Ollier a visionné les images des caméras de la petite salle de musculation où a eu lieu l'agression, et livre aux députés le déroulé exact des faits :

10h10, le surveillant ouvre la porte pour qu'il puisse faire le nettoyage.

10h11, Franck Elong Abé arrive dans le local de nettoyage situé en face de la salle d'activités et l'agent pénitentiaire s'éloigne au bout de l'aile du bâtiment qui fait "à peu près 30 mètres".

10h12, l'agent pénitentiaire est à la grille à l'autre bout et Franck Elong Abé entre dans la salle de musculation. "Il se jette sur Yvan Colonna qui était en train de faire des pompes, à coups de pied, Colonna essaie de se défendre, puis Franck Elong Abé met son pied sur la gorge de Colonna qui ne bouge quasiment plus", raconte Marc Ollier.

"Ce n'est pas crédible"

Pourquoi ce dernier s'est-il retrouvé seul avec Yvan Colonna dans la salle de musculation ce 2 mars, alors que les deux détenus ont le statut de DPS "détenus particulièrement signalé" ? Rien d'exceptionnel, insiste Marc Ollier car impossible de mettre un agent derrière chaque DPS. "Le seul détenu qui est surveillé en permanence et accompagné en permanence en France, c'est Salah Abdeslam à Fleury-Mérogis... On n'était pas du tout dans ce cadre-là, ni pour Elong Abe ni pour Colonna", souligne Marc Ollier.

Celui-ci affirme également que l'agent qui surveille les caméras de vidéosurveillance n'avait pas de raison de surveiller plus particulièrement la salle de musculation : "Il n'est pas devant un mur de caméras, il un écran de 30 cm sur 50 cm et il y a des scénarios : le scénario jour met l'accent sur les ouvertures de portes, les descentes d'escaliers, les promenades qui sont particulièrement sensibles pour les agressions."

Il voulait se payer quelqu'un de connu.

A la question d'un député "Considérez-vous comme crédible l'assertion de Franck Elong Abé selon laquelle Yvan Colonna aurait blasphémer", Marc Ollier répond avec émotion. L'actuel chef d'établissement de la maison centrale d'Arles craque et sort en quelque sorte de sa réserve en donnant son avis personnel sur le drame : "C'est pas crédible... Je n'ai pas de preuves, mais vous me demandez mon sentiment donc je me permets : Elong Abé, jusqu'au 2 mars, qui en a entendu parlé ? Personne... Que Colonna ait blasphémé ou pas, peu importe, ce n'est pas crédible. [Il pleure]. Elong Abé voulait se payer quelqu'un de connu... Excusez-moi, je suis ému, je ne connaissais pas Colonna mais c'est un être humain, et vu comment il a été agressé, vous n'avez pas vu le film, c'est particulièrement agressif."

Un détenu "évalué" 13 fois depuis 2019

L'ancienne cheffe d'établissement précise que Franck Elong Abé a été "évalué" 13 fois entre son arrivée en 2019 à la maison centrale d'Arles. Qu'en tant que DPS et détenu radicalisé, il faisait l'objet d'observations de terrain régulières et qu'il n'a jamais été agressif. Aucune remontée de terrain non plus des surveillants sur un éventuel conflit entre lui et Yvan Colonna.

Corinne Puglierini rejette l'idée d'un laxisme : "Entre sa période à l'isolement et son retour en détention classique Franck Elong Abé a passé neuf mois et demi dans un quartier spécifique d'intégration, une sorte de sas, et son comportement n'a pas été problématique, il a demandé à plusieurs reprises à travailler et ses demandes ont été refusées mais, en septembre 2021, il a été autorisé à devenir auxiliaire de nettoyage au rez-de-chaussée du bâtiment A". Franck Elong Abé devait sortir de détention en octobre 2023, grâce à des remises de peines, et c'est ce point précis qui inquiétait l'administration pénitentiaire.