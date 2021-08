Parmi les 130 morts et les centaines de personnes blessées à Saint-Denis, sur des terrasses parisiennes et au Bataclan, figurent 23 nationalités différentes. La distance, la barrière de la langue, ont rendu chaque étape un peu plus complexe.

Vingt-trois nationalités ont été recensées parmi les victimes des attaques djihadistes du 13 novembre 2015 © AFP / JOEL SAGET

Le soir du 13 novembre 2015, Michael O’Connor était dans la salle du Bataclan. Cet Anglais, qui vivait à Lyon avec sa compagne française, venait pour la première fois à Paris. C’est Sarah qui avait pris les places pour le concert des Eagles of Death Metal. Lui “n’était pas vraiment un grand fan de ce groupe, pour être honnête”, mais néanmoins content de découvrir la capitale hexagonale et d’y passer “un week-end romantique”, se souvient-il.

D’autant que, une fois installé dans la fosse, vers l’avant, près de la scène, “on dansait, on passait vraiment un bon moment”. Jusqu’à la chanson Kiss the devil et les premiers claquements des tirs de kalachnikov.

J’ai vu le choc sur le visage des musiciens. Puis j’ai regardé par-dessus mon épaule et j’ai vu deux silhouettes et des étincelles qui jaillissaient quand elles tiraient.

Michael O’Connor et sa compagne se couchent immédiatement l’un contre l’autre. Ils passent ainsi plus de deux heures avant de pouvoir quitter la salle grâce à l’intervention des hommes de la BRI.

"On s'est réparti la liste des hôpitaux parisiens"

Angela, une Espagnole installée à Paris, ne voulait pas quitter l’enceinte du Bataclan. Car son mari, Juan Alberto y gît alors, inconscient. Mais les secours ne lui laissent pas le choix. En sortant, elle découvre les multiples appels manqués sur son portable. Car en Espagne aussi, des familles s’inquiètent.

Cristina, la mère de Juan Alberto, a été prévenue par une amie vers 22 heures qu’il y avait des attentats à Paris. "Je savais que Juan Alberto devait aller à un concert avec sa femme et une collègue, mais je ne savais pas où exactement”. Cristina prend le premier vol pour Paris dès le lendemain matin. “On s’est réparti la liste des hôpitaux parisiens. Et on a demandé après lui, hôpital par hôpital”. C’est finalement à l’École militaire, où a été installée une cellule de crise, que la famille de Juan Alberto apprend sa mort. Il avait 29 ans.

Le 13 novembre 2015, un jeune égyptien est hospitalisé dans un état grave et plongé dans un coma artificiel. Il ne le sait pas encore, mais il va devoir subir une douzaine d’opérations et près d’un an d’hospitalisation. Walid a été grièvement touché par l’explosion d’un des kamikazes du Stade de France. Il est blessé à une hanche et un pied, il est longtemps question d’un risque d’amputation de sa jambe droite. Il souffre de problèmes aux intestins. Venu en France pour quelques jours, il ne pourra rentrer dans son pays que près de trois ans plus tard.

Certains survivants, au contraire, sont rentrés chez eux “dans les heures qui ont suivi”, raconte Me Thomas Ricard, qui représente 21 victimes britanniques de ces attentats. “Dès le 14 novembre au matin, elles étaient de retour dans leur maison, dans un autre pays, presque comme si de rien était”. Le retour de boomerang traumatique n’en est alors que plus violent. “La distance géographique a eu un énorme impact qui a limité leurs capacités de résilience”, poursuit Me Thomas Ricard

Barrière de la langue

Michael O’Connor, qui s’était installé à Lyon avec sa compagne un peu plus d’un an auparavant, a bien tenté “de rester en France”. Mais sa relation de couple se dégrade. Difficile aussi de trouver un psychologue anglophone. “Je parle un peu le français, mais pour parler de choses comme ça, c’était trop compliqué pour moi. Je n’arrivais pas à avoir accès aux services dont j’avais besoin.”

Un an après les attentats, il finit par rentrer en Angleterre. De retour à Newcastle auprès de sa famille, il veut comprendre ce qu'il s’est passé ce soir-là. Alors il multiplie les recherches sur internet, essaie de se plonger dans le dossier d’instruction. “Mais les documents que je recevais étaient en français et je ne pouvais pas appeler mes avocats à chaque fois que je ne comprenais pas quelque chose. Donc j’essayais avec Google translate, mais ce n’était pas très concluant”.

La famille de Walid, alors toujours hospitalisé en France, choisit quant à elle de s’offrir les services d’une assistante pour l’aider dans ses démarches administratives et judiciaires.

Une problématique dont les fondateurs de l’association Life for Paris ont eu pleinement conscience, dès les premières semaines après l’attentat. “C’est d’ailleurs pour cela que l’on a choisi un nom anglophone, pour envoyer le message aux étrangers qu’ils étaient les bienvenus”, explique le président de l’association, Arthur Dénouveaux.

On s’est rendu compte que les étrangers ne comprenaient pas ce qu’il se passait sur le plan judiciaire car aucune pièce n’est traduite, pas même les convocations ou les avis à victime.

L’association s’est donc retrouvée à traduire “chacun des courriers officiels”, mais aussi un “guide des victimes en anglais, espagnol et allemand” ou encore un condensé de l’ordonnance de mise en accusation. Selon le code de procédure pénale, ce document qui vient résumer le travail des juges d’instruction doit pourtant être accessible pour chacune des parties - défense ou parties civiles - dans sa langue. Pour des raisons matérielles et de délais trop courts, demande avait été faite aux victimes concernées de renoncer à ce droit.

Au procès, la question cruciale des interprètes

Mais qu’en sera-t-il pour le procès, qui s'ouvrira le 8 septembre prochain à Paris ? Les avocates de parties civiles, Mes Clémence Witt et Jeanne Sulzer, ont été surprises d’apprendre que le recours à des interprètes n’était prévu que le temps de la déposition des victimes à la barre. “Lors des trois réunions d’information aux parties civiles en cours d’instruction, des interprètes étaient systématiquement prévus pour les victimes étrangères", se souvient Clémence Witt. "Je n’imaginais donc même pas que ça puisse se passer différemment et qu’il y ait une crispation à l’approche de l’audience, d’autant que l’interprétariat est une exigence expressément prévue par le droit européen.”

À force de négociations, la question de la prise en charge financière des interprètes semble désormais néanmoins acquise, en huit langues différentes au moins : anglais, espagnol, allemand, italien, roumain, turc, serbo-croate et égyptien. À charge cependant aux victimes elles-mêmes ou à leurs avocats de recruter les traducteurs concernés, minimum deux par jour d’audience. “Sans interprète, c’est la participation effective des victimes étrangères aux débats qui est remise en cause. Et sans participation effective, pas de possibilité de se reconstruire”, souligne Me Jeanne Sulzer.

Alors certains, comme Cristina, la mère du jeune Juan Alberto tué au Bataclan, ont pris des cours de français. Et se préparent à effectuer des allers-retours à Paris pour assister à l’audience. Cristina n’a d’ailleurs pas pris de vacances cet été pour pouvoir assister le plus possible au procès. Elle a déjà identifié les moments de l’audience qui l’intéressent particulièrement, prévoit de trouver un logement près du palais de justice. "Pour moi, c’est fondamental d'être présente au procès. Même si ce sera difficile de ne pas pouvoir retrouver ma famille le soir, d’être seule à Paris”.

“Je voudrais y assister, être actif autant que possible", explique de son côté Michael O’Connor qui a choisi de témoigner à la barre. “J’aimerais expliquer l’impact que ces attentats ont eu sur ma vie mais aussi les effets de cet événement parisien au niveau international."

Tous nos articles sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 sont à retrouver ici.