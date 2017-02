Deux proches des frères Kouachi, sont jugés cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Prévenu arrivant à l'audience © Radio France / Matthieu Boucheron

Deux hommes sont jugés à partir de 13h30 devant la 16e chambre - spécialisée dans les affaires terroristes - du tribunal correctionnel de Paris.

L'un, surnommé "la frite" est arrêté avec son fils de trois ans et une jeune femme dont il projetait de faire sa deuxième épouse une fois rejoints les rangs de l'état islamique. L'autre, avec compagne et petite fille de 22 ans, est intercepté le 7 janvier 2015 à la frontière turco-syrienne. Le 7 janvier 2015, jour des attentats de Charlie Hebdo, perpétré par Saïd et Cherif Kouachi que les deux prévenus connaissent bien.

Devant les enquêteurs, les deux trentenaires, qui ont caché leur projet de départ à leurs familles, tentent, tant bien que mal, de démentir toute velléité de djihad expliquant aux enquêteurs qu'ils allaient en Turquie pour "la mosquée que tout le monde visite", les "pierres historiques", les "nombreux musées" de Gaziantep ou même la plage d'Ankara, pourtant très éloigné des côtés.

Drapeau islamique en fond d'écran

Mais, selon le parquet, certains signes ne trompent pas : le drapeau islamique en fond d'écran, les photos de décapitations sur disque dur. Même le fait de suivre sur Twitter le chercheur et spécialiste du djihadisme Romain Caillet devient un élément à charge.

Pas le seul heureusement. En réalité, c'est surtout le tissu relationnel des deux hommes qui interpelle : 368 contacts en 6 mois avec Cherif Kouachi pour l'un, des cours avec celui qui est alors le prédicateur des Buttes Chaumont, Farid Benyettou, pour l'autre. Et surtout un précédent séjour en Irak qui lui avait valu 7 ans de prison sur place.