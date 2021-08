Ce procès XXL, prévu pour durer plus de huit mois et demi, rassemble près de 1800 parties civiles et 330 avocats. Neuf juges professionnels, dont quatre magistrats supplémentaires, composent la cour.

Hors norme, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvrira le 8 septembre et est prévu pour durer jusqu'au 25 mai © Radio France / Matthieu Boucheron

130 morts, des centaines de blessés... Près de 6 ans après les attaques terroristes du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, le procès s'ouvrira le 8 septembre prochain. Pendant plus de huit mois et demi, 20 personnes - dont Salah Abdeslam - seront jugées par la cour d'assises spéciale de Paris. Qui sont les acteurs de ce procès ? Passage en revue.

La cour d’assises spécialement composée

C’est une cour essentiellement composée de magistrats professionnels qui aura à juger les 20 accusés de ce procès. C’est toujours le cas dans les affaires de terrorisme. À la place centrale du président : Jean-Louis Périès, magistrat depuis 40 ans et longtemps juge d’instruction. Il travaille sur ce procès depuis le printemps 2020. Il sera directement secondé par la première assesseure, Frédérique Aline. Trois autres juges, ayant tous une connaissance des dossiers terroristes, composeront la cour. Enfin, quatre magistrats supplémentaires assisteront aux débats afin, si nécessaire, de pouvoir remplacer l’un de leurs collègues.

Le parquet national antiterroriste, voix de l’accusation

Pour porter la voix de l’accusation, ils sont trois, et c’est une première. Camille Hennetier, Nicolas Le Bris et Nicolas Braconnay sont les trois avocats généraux de cette audience. Tous trois magistrats au parquet national antiterroriste, ils sont spécialisés depuis plusieurs années dans le contentieux djihadiste. Le 13 novembre 2015, Nicolas Le Bris était le magistrat de permanence au parquet de Paris. C’est lui qui a donc reçu le premier coup de téléphone d’alerte. Camille Hennetier, alors cheffe de la section antiterroriste s’est rendue sur les lieux des attentats aux côtés du procureur François Molins. Nicolas Braconnay, lui, a notamment été réquisitionné pour accueillir les victimes à l’École militaire dans les jours suivant les attentats.

Une trentaine d’avocats pour défendre les accusés

Du fait de l’ampleur de cette audience, de sa durée, mais aussi de la gravité des charges qui pèsent sur les 14 accusés présents au procès, tous seront défendus par au moins deux avocats. Pour le principal accusé et seul survivant des commandos, Salah Abdeslam, son avocate Olivia Ronen a choisi de constituer une équipe de défense. Pour la défense des autres accusés, on retrouve le président de l’association des avocats pénalistes (ADAP) Christian Saint-Palais ou l’avocat spécialiste de la défense des djihadistes, Xavier Nogueras.

Plus de trois cents avocats de parties civiles

Pour représenter les plus de 1800 victimes qui se sont constituées parties civiles dans le dossier, on compte plus de 300 avocats. Certains, comme Mes Clémence Witt, Safya Akorri ou Daphné Pugliesi étaient en défense pour le procès des attentats de janvier 2015. D’autres, comme Me Samia Makhtouf, Me Marie-Laure Barré et Nathalie Senyck étaient déjà parties civiles dans les précédents procès d’attentats. Certains d'entre eux ont été directement affectés par ces attentats, comme Me Jean Rheinart, qui a perdu son neveu au Bataclan.

Les victimes représentées par plusieurs associations

Outre les associations de victimes habituelles, comme la FENVAC ou l’AFVT, d’autres associations sont nées dans les jours qui ont suivi les attentats. Elles fédèrent plus de 800 victimes et primo-intervenants des attentats du 13 novembre 2015. 13Onze15Fraternité et Vérité a été fondée par Georges Salines, père de Lola, décédée au Bataclan. Elle est aujourd’hui présidée par Philippe Duperron, père de Thomas, lui aussi assassiné ce 13 novembre 2015 et regroupe majoritairement des proches de personnes décédées. L’association Life for Paris, elle, est née d’un message partagé sur Facebook par Maureen Roussel, survivante du Bataclan. C’est Arthur Dénouveaux, lui aussi au Bataclan pour le concert des Eagles of Death Metal, qui la préside depuis trois ans.

Les juges d’instruction antiterroristes, magistrats de l’ombre

Ils ne sont pas des acteurs de ce procès. Mais sans eux, ce procès n’aurait pas lieu. Car cette audience intervient après quatre ans d’un travail acharné des juges d’instruction antiterroristes. Ils ont été neuf au total à travailler sur ce dossier, à piloter l’enquête, interroger les mis en examen, rassembler les éléments de preuves. Bref, à instruire ce dossier à charge et à décharge avant de décider du renvoi des vingt accusés devant la cour d’assises spécialement composée. Le résultat de leur travail se retrouve dans les 542 tomes du dossier, le plus volumineux de toute la vague d’attentats islamistes.

Tous nos articles sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 sont à retrouver ici.