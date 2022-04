La cour achevait aujourd’hui l’examen des expertises psychiatriques des accusés avant une semaine de pause sans audience.

Les accusés Usman, Krayem, Kharkhach et Ayari, au procès du 13 novembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Une psychiatre pour sept accusés. Pour la dernière journée d’audience consacrée aux expertises psychiatriques des accusés et alors que flotte déjà un air de vacances - il n’y a pas d’audience la semaine prochaine - dans la salle largement désertée, la médecin Ariane Casanova déroule ses rapports d’expertise pour Adel Haddadi, Mohamed Amri, Yassine Atar, Mohamed Bakkali, Farid Kharkhach, Ali Oulkadi et enfin Muhammad Usman. Mais plus qu’un réel développement sur l’état mental ou la personnalité des accusés, la psychiatre s’est attachée à revenir longuement sur le parcours des accusés ainsi que leurs récits des faits qui leurs sont reprochés. Sauf que nous en sommes au 116e jour d’audience, que ces faits en question ont déjà été très longuement débattus dans cette enceinte et que, progressivement, la salle se vide plus encore.

Tous les sept sont accessibles à une sanction pénale

La cour aura toutefois eu la confirmation, essentielle, qu’aucun des sept accusés qu’Ariane Casanova a été chargée d’expertiser ne présente de pathologie mentale et qu’ils sont donc tous accessibles à une sanction pénale. Pour le reste, il sera question de "l'activité d'élevage d'oiseaux" de l'accusé d'Adel Haddadi mais aussi de sa volonté intarissable “de raconter”. “Cela m’a beaucoup impressionnée chez lui, mais c'est souvent le cas chez les personnes longuement incarcérées”. Il sera aussi question de la consommation de cannabis de Mohamed Amri, "pour la défonce, selon l'expression qu'il emploie" sans s’appesantir sur le sujet. "Je suis étonnée”, relève alors Me Sylvie Topaloff, avocate de parties civiles, “on parle d'un gros consommateur de cannabis depuis l'âge de 14 ans. Et vous ne décelez pas de failles ?" - on n'a pas le même parcours professionnel, Maître. J’ai travaillé longtemps en région parisienne. Et cinq à six joints par jour, bon …”

La psychiatre loue l'"aisance orale" de Mohamed Bakkali

Viendront Yassine Atar et sa famille puisqu’au cours de son expertise, l’accusé est revenu “à plusieurs reprises sur le fait que s'il est actuellement incarcéré, c'est lié à sa famille, ses cousins.” "Est-ce qu'il vous a donné des éléments sur son frère, Oussama Atar?" - Non - Oussama Atar était grosso modo le numéro 3 ou 4 de l'Etat islamique, précise le président Jean-Louis Périès. De l’accusé Mohamed Bakkali, la psychiatre loue une “aisance orale qui n'existe pas forcément chez tout le monde. Il entre dans les explications, les détails." Cette fois c’est l’avocat général, Nicolas Braconnay, qui rebondit : "cette facilité à s’exprimer, il ne nous en a fait que peu profiter car il a choisi de faire usage de son droit au silence". “Je l’ai examiné en 2018, indique l’experte, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier après ?" Dans le box, Mohamed Bakkali acquiesce. Ainsi qu’il l’a déjà expliqué à cette audience, il a estimé avoir été injustement condamné à 25 ans de réclusion dans le procès de l’attentat du Thalys et n’avoir, en substance, plus confiance en la justice.

Les "syndromes dépressifs" de Farid Kharkhach soulignés

Chez les autres accusés Farid Kharkhach, Ali Oulkadi et Muhammad Usman, l’experte psychiatre ne décèlera pas non plus de pathologie mentale même s’il est question des “syndromes dépressifs” de Farid Kharkhach et des difficultés à s’entretenir avec Muhammad Usman “ y compris pour l’interprète ” : "il n'y avait pas de possibilité d'avoir un échange de regard avec lui. C'est quelqu'un qui est resté recroquevillé sur lui-même, la tête penchée ." Mais “ l’heure est tardive ”, ainsi que le souligne un avocat de parties civiles. Une certaine dissipation flotte dans la salle. Le président salue : “ profitez d’une bonne respiration ” avant la reprise de l’audience prévue lundi 2 mai.

