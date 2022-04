Une enquêtrice belge était entendue ce mardi par la cour au sujet de la coordination depuis la Belgique pour trouver une planque aux terroristes survivants.

Le président de la cour d'assises spécialement composée, Jean-Louis Périès © Radio France / Valentin Pasquier

Il y a eu l’horreur, les morts, les blessés, la sidération. Et après ? Que s’est-il passé pour les terroristes qui ne sont pas morts dans les attaques qu’ils ont eux-mêmes perpétrées, ce 13 novembre 2015 ? Salah Abdeslam - un enquêteur belge est venu en rendre compte ce lundi - a été récupéré par deux amis de Molenbeek, avant de rejoindre l’une des planques de la cellule terroriste dans une cavale qui durera quatre mois.

"Ils cherchent par tous les moyens une cache où se réfugier"

Mais le 13 novembre 2015, deux autres membres des commandos, en l’occurrence celui des terrasses, survivent eux aussi. Le chef de ces commandos, Abdelhamid Abaaoud, et Chakib Akrouh abandonnent leur voiture de location et disparaissent dans le métro. Mais “ils n'ont pas de planque, sont en fuite et cherchent par tous les moyens une cache où se réfugier", explique l’enquêtrice belge OP n°447437051 chargée de rendre compte à l’audience de ce volet de l’enquête.

Alors, dès le lendemain 14 novembre, “on a l’impression que la journée est très chargée pour la cellule terroriste”, souligne l’avocat général Nicolas Le Bris. Sur l’écran géant où elle apparaît, l’enquêtrice belge acquiesce : “Ils se sont activés pour essayer de trouver une planque, qui n'était pas prévue, pour Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh"

Buisson d'Aubervilliers

Pour cela, les coordonnateurs belges, ceux-là même qui, la veille, ont piloté les attentats depuis Bruxelles, vont contacter une jeune femme : Hasna Aït Boulahcen, cousine d’Abdelhamid Abaaoud. Trente-trois contacts, a comptabilisé l’enquêtrice belge. La plupart à l’initiative du coordonnateur belge. Celui-ci va d’ailleurs guider, par téléphone depuis la Belgique, Hasna Aït Boulahcen jusqu’au buisson d’Aubervilliers où se sont réfugiés les deux terroristes des terrasses. Première rencontre le 15 novembre. D’autres suivront. Le 17 novembre, la cellule terroriste en Belgique lui fait parvenir, via Western Union, un mandat de 750 euros. À charge pour Hasna Aït Boulahcen de trouver en échange un logement pour les terroristes en fuite.

Ce sera finalement un appartement de la rue du Corbillon, à Saint-Denis. Appartement squatté par celui qui a depuis été surnommé le "logeur des terroristes" et condamné pour cela : Jawad Bendaoud. Mais la cavale ne durera pas. Le 18 novembre, le Raid mène l’assaut. Chakib Akrouh déclenche la ceinture explosive qu’il porte sur lui et provoque la mort de ses deux acolytes.

