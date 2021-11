De nouveaux enquêteurs de la DGSI sont venus, anonymement, déposer à la barre au procès du 13 novembre 2015, vendredi après-midi. Ils ont présenté à la cour spécialement composée les profils et parcours des membres du commando du Bataclan.

Les trois terroristes du Bataclan avaient scellé un “pacte du sang”. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est d’abord un trio que les enquêteurs de la DGSI entendus vendredi sont venus présenter à la cour. En l’occurrence le commando de l'attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015, composé de trois Français : Samy Amimour, Ismaël Mostefaï et Foued Mohamed-Aggad. Trois jeunes hommes - respectivement nés en 1987, 1985, et 1992 - originaires de Paris, Courcouronnes, Strasbourg et qui ne se connaissaient pas avant leurs velléités djihadistes.

Pour Samy Amimour, c’est le parcours d’une radicalisation solitaire que décrit l’enquêteur qui témoigne anonymement, sous le matricule 209SI. “Il a un intérêt pour la religion dès le collège, via Internet” et notamment les vidéos d’Oussama Ben Laden qu’il admire. “Internet est sa seule fenêtre sur le monde.” Car, selon sa famille, explique encore l’enquêteur, Samy Amimour est un garçon “réservé, fragile, ayant du mal à communiquer”.

Islam rigoriste

“Sa mère avait le sentiment qu'il pouvait servir de bouc émissaire à l'école, un peu brimé. Ce qui ne l'empêchera pas d'avoir son bac L et de tenter la fac de droit." Mais il est aussi décrit comme “impulsif”, “parfois violent”, pouvant “traiter sa mère de mécréante”. En opposition avec sa famille, il “va jusqu’à jeter les bouteilles d’alcool à la poubelle ou décrocher les décorations en papyrus égyptien disant que c’était contraire à l’islam”, détaille encore l’enquêteur 209SI.

En 2012, il est impliqué dans une filière de départ vers une terre de djihad. Il reconnaît devant les enquêteurs avoir hésité entre l’Afghanistan et le Yémen avant de renoncer. Il est alors placé sous contrôle judiciaire. Mais en septembre 2013, “on constate que son contrôle judiciaire n’était plus respecté et on comprend qu’il a quitté la France”. À ses côtés, découvrent également les enquêteurs, un autre homme : Ismaël Mostefaï.

À la différence du parcours solitaire de Samy Amimour, l’enquêteur décrit “un environnement religieux plus dense autour d’Omar Mostefaï” dont la famille “pratique un islam rigoriste avec par exemple, pendant les repas, hommes et femmes séparés". Lorsqu’il part en Syrie, “toute la famille garde le secret, ne prévient pas la police et va même aider matériellement sa future épouse à le rejoindre en l’accompagnant à l’aéroport”.

Une fois arrivés dans les rangs de Daech, fin 2013, Ismaël Mostefai et Samy Amimour “ne se quitteront plus”, explique le commissaire de la DGSI. Combattants, ensemble. Même si un lien hiérarchique semble s’imposer. “Les connaissances religieuses et la capacité à parler arabe d’Ismaël Mostefaï l’ont positionné en tant que chef de groupe. Ce qu’il restera jusqu’à la fin”, analyse encore l’enquêteur.

"Pacte du sang"

Samy Amimour, lui, profite de l’aide de sa sœur cadette restée en France pour fait venir une jeune femme. Kahina, 17 ans le rejoint en Syrie. Lors des attentats du 13-Novembre, elle est enceinte de huit mois. “Elle était très fière de son mari kamikaze.” “Et on a de ses nouvelles ?”, s’inquiète Me Gérard Chemla, avocat de parties civiles. “Elle serait actuellement dans un camp en Syrie avec son enfant.” “Ces camps qui sont en train de s’ouvrir et dont on sort moyennant 7.000 dollars", reprend Me Chemla, “en tout cas, c’est ce que j’ai lu dans la presse”.

Et puis, il y a Foued Mohamed-Aggad, probablement rencontré “dans la ville de Shaddadi, lieu d’une potentielle réunion où se sont préparés les attentats du 13 novembre 2015”, explique l’enquêteur 209SI. “Et on a la constitution opérationnelle du trio du Bataclan.” Pour la sceller, les trois djihadistes concluent “le pacte du sang”. En l’occurrence le tournage d’une vidéo de propagande dans laquelle on voit les trois hommes procéder à des décapitations d’otages. "Quand on est prêt à couper la tête d'un individu désarmé, c'est qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, on est prêt à faire tout ce qu'on nous demande", décrypte l’enquêteur des renseignements intérieurs.

D’ailleurs, très vite, Foued Mohamed-Aggad ne cache pas ses ambitions kamikazes dans ses nombreux échanges avec ses proches. “Il envoie beaucoup de photos de lui en armes”, explique l’enquêtrice de la DGSI qui témoigne sous le matricule 020SI. “Il dit à sa mère que s’il rentre en France ce sera pour faire un sale truc.” Puis, le 23 août 2015, alors que le futur commando du Bataclan s’apprête prendre la route de l’Europe, Foued Mohamed-Aggad fait ses adieux à sa famille, mais laisse entendre qu’il va participer à une “opération martyr” en Irak.

Fin août 2015, le trio emprunte la route des migrants. “On suppose un passage en Macédoine”, indique l’enquêteur 209SI, “on retrouve leur trace en Hongrie”. Le 16 septembre 2015. La dernière trace avant leur arrivée en Belgique.