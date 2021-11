Le premier des dix enquêteurs belges attendus à l'audience a témoigné du parcours de plusieurs protagonistes du dossier, devant un box clairsemé au procès du 13-Novembre car quatre des accusés ont refusé de venir à l'audience, pour protester contre l'anonymisation et l'audition par visioconférence de ces enquêteurs.

Le premier des dix enquêteurs belges attendus à l'audience a témoigné © Radio France / Valentin Pasquier

C’est devenu le serpent de mer de cette audience. Les auditions des enquêteurs belges qui doivent se succéder jusqu’au 9 décembre prochain pour retracer, notamment, les parcours des différents protagonistes des attentats du 13 novembre 2015. Serpent de mer car il a fallu plusieurs débats, une lettre du procureur fédéral belge, une audience en chambre du conseil - c’est-à-dire sans les accusés, la presse, le public - et une décision de la cour d’accéder à la demande des enquêteurs belges de témoigner anonymement et par visioconférence depuis Bruxelles, même si à visage découvert.

Mais mercredi encore, les avocats de la défense qui réclamaient une comparution à la barre des enquêteurs belges, sont revenus à la charge. “Merci de témoigner à visage découvert, sans dissimuler votre identité”, salue Me Edward Huylebrouck à la fin de l’audition d’un enquêteur autrichien qui a fait le déplacement. “Si l’on se fie aux réserves de vos homologues français et belges, on doit sans doute y voir un acte de bravoure.” Et Me Jonathan de Taye de renchérir : “Votre déposition n’aurait pas été la même sans votre présence à la barre. Et votre présence démontre le mépris absolu des enquêteurs belges.”

Quatre accusés absents pour protester

Cet après-midi, ce sont les accusés eux-mêmes qui ont voulu peser dans ce débat. Alors qu’avocats, parties civiles, journalistes prennent progressivement place dans la salle d’audience, il apparaît que trois accusés sont absents : Salah Abdeslam, Mohamed Abrini et Sofien Ayari. Ils refusent d’assister à l’audience, en protestation contre l’anonymisation des enquêteurs belges. Puis, c’est au tour d’Osama Krayem de quitter le box.

Comme le veut le code de procédure pénale, le président annonce “confier le soin à un huissier de faire sommation aux quatre accusés qui ne souhaitent pas se rendre dans la salle d'audience”. Devant leur nouveau refus. "Si l'on constate qu'un enquêteur autrichien se déplace et vient déposer pendant plus de cinq heures", explique encore l’avocate de Salah Abdeslam, Me Olivia Ronen, "on peine à comprendre qu'une décision de votre cour permette que des enquêteurs belges témoignent de manière anonyme et en visioconférence". Le président acte l’absence des quatre accusés. L’audience peut reprendre pour de bon. Avec deux heures de retard.

Et c’est donc par écran interposé que l’on découvre le premier enquêteur belge. Matricule : 446.906.682. Installé, avec deux autres personnes non identifiées dans une salle de visioconférence, il entreprend de détailler les parcours de cinq des protagonistes des attentats du 13 novembre 2015. A commencer par l’un des plus tristement célèbres d’entre eux : Abdelhamid Abaaoud. Ce djihadiste, né le 8 avril 1987 à Anderlecht, “une commune du sud de Bruxelles”, précise l’enquêteur, il a pour plus jeune frère, Younès, “né en 2000 et présumé mort”.

Portraits des protagonistes

Mort en Syrie, où Abdelhamid Abaaoud l’a emmené avec lui après l’avoir récupéré à la sortie du collège. Il avait alors 13 ans. Pour cet enlèvement, mais aussi pour le projet d’attentat de Verviers (Belgique), en tant que dirigeant d’un groupe terroriste, Abdelhamid Abaaoud a été condamné à de multiples reprises en Belgique, à des peines allant jusqu’à 20 ans de prison. Avant cela, il avait cumulés d’autres petites peines “jusqu’à trois mois maximum”, dont une condamnation pour un vol avec Salah Abdeslam.

Car Abdelhamid Abaaoud est un proche des frères Abdeslam. Amicalement comme géographiquement d’ailleurs. En témoigne cette carte de Molenbeek que fait projeter l’enquêteur à l’audience. On y découvre, indiqué par des flèches, les domiciles des frères Abdeslam, d’Abdelhamid Abaaoud mais aussi d’un autre accusé de ce dossier, Mohamed Abrini ou d’un membre du commando des terrasses, Chakib Akhrouh. "L'ensemble de ces individus se retrouvent concentrés sur quelques centaines de mètres", précise l'enquêteur belge.

Pour moi c'est soit la victoire ou le martyr, dans les deux cas c'est toujours la victoire".

Bilal Hadfi, dont il est question ensuite, n’habitait pas la commune de Molenbeek. Et c’est seul qu’il quitte le domicile familial, à pied, en mars 2015. Un vol pour Antalya, tout d’abord, quelques nuits dans un hôtel turc ensuite. Puis, “il a disparu en abandonnant ses effets personnels et son téléphone portable dans sa chambre", explique l'enquêteur belge. Il réapparaît en Syrie d’où il multiplie les conversations avec ses proches et les publications sur les réseaux sociaux. Il envoie ainsi, via Facebook, des photos de lui ne laissant aucun doute sur son statut de combattant. On le voit ainsi vêtu d’un treillis militaire, bonnet noir sur la tête, l’index levé vers le ciel. Son visage est aussi souriant que juvénile.

Il faut dire que Bilal Hadfi, plus jeune des assaillants du 13 novembre 2015, a à peine 20 ans. Vingt ans et une furieuse envie de mourir. "Pour moi c'est soit la victoire ou le martyr, dans les deux cas c'est toujours la victoire", lance-t-il crânement à sa tante, rapporte l'enquêteur. A sa sœur qui souhaite le revoir, il rétorque : “Tu peux toujours oublier cette envie parce que... moi honnêtement j'ai pas envie. Moi je suis là moi. Je resterai là jusqu'à ma mort. Inch Allah. Jusqu'à où je suis "Chahid" [martyr ndlr]. Je veux pas revenir. Le jour où je viendrai, faire une attaque ici mais c'est pas pour revivre avec vous.” Celui qui pose encore fièrement avec, à la main, une kalachnikov qu’il appelle “son bébé”, meurt effectivement peu après en kamikaze, le 13 novembre 2015.

Sur la route des migrants qu’il emprunte pour revenir de Syrie dans le but de participer aux attentats, Bilal Hadfi est accompagné de Chakib Akrouh, précise encore l’enquêteur belge. Ce dernier a rejoint la Syrie dès janvier 2013. Là, il rejoint le bataillon dit des émigrés, connu pour sa cruauté et qui regroupe de nombreux djihadistes étrangers. Plusieurs d’entre eux deviendront des membres des commandos du 13 novembre 2015. Dont Chakib Akrouh, un des trois tueurs des terrasses. Et que l’on voit à ce titre apparaître dans la vidéo de revendication des attaques par l’Etat islamique. “Apparaît un message de Chakib Akrouh qui égorge ensuite un prisonnier", détaille l'enquêteur belge. Qui fait encore projeter une photo de propagande où Chakib Akrouh pose, un couteau ensanglanté à la main.

Il n’était pas un soldat comme les autres, il était plus élevé, plus proche de la direction.

A ses côtés, un autre protagoniste dont il est question aujourd’hui dans le rapport de l’enquêteur belge : Najim Laachraoui. Cet élève qualifié de “brillant” à l’école avant d’échouer dans ses études d’ingénieur puis d’électronique, raconte le policier belge, “endoctriné dans une mosquée de Molenbeek” si l’on en croit son père, “très idéologiquement impliqué, que plusieurs contact prennent comme référence, avec une bonne maîtrise de la langue arabe”, qui profite encore d’une convalescence après une blessure au combat pour suivre une formation en armement. “Il dit avoir appris à monter et démonter des armes et cite la 'kalach'", déclare le témoin. Najim Laachraoui qui lors de ses nombreux contacts avec sa famille “leur demandait s’ils étaient de bons musulmans et disait que dès que sa sœur aurait grandi, il ferait tout pour la marier à un musulman sur zone”.

Najim Laachraoui qui, fin 2013, devient encore l’un des geôliers des journalistes français enlevés en Syrie, Nicolas Hénin, Edouard Elias, Pierre Torres et Didier François. Puis intègre la cellule des opérations extérieures de l’Etat islamique - la Copex, déjà évoquée au cours de ce procès. C’est cette cellule qui pense, prépare et organise depuis la Syrie les attentats du 13 novembre 2015. Attaques dont, Najim Laachraoui était l’un des dirigeants. “Il n’était pas un soldat comme les autres, il était plus élevé, plus proche de la direction”, ajoute encore l’enquêteur belge. En août 2015, Najim Laachraoui prend la route de l’Europe. Il jouera le rôle d’artificier des attentats du 13 novembre 2015 avant d’endosser celui de kamikaze des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem.

"Je n'ai pas d'informations à communiquer sur ce point"

A ses côtés lors du périple de retour de Syrie, un certain Mohamed Belkaïd, Algérien de 35 ans qui aurait vécu en Suède. L’enquêteur n’en sait pas beaucoup plus sur le parcours de celui qui est mort à Bruxelles, le 15 mars 2015, dans une fusillade avec les forces de l’ordre. Sauf à croire cette fiche d’enrôlement dans l’Etat islamique dans laquelle il se dit “fabricant en sucre”. Là s’arrête la déposition de l’enquêteur. Le reste est un jeu de questions-réponses qui laisse tout le monde sur sa faim, ses deux réponses favorites étant : "Je n'ai pas d'informations à communiquer sur ce point" ou “cela sera développé ultérieurement par un de mes collègues”.

De quoi en agacer plus d’un. Me Gérard Chemla, en parties civiles : "Monsieur le président, est-ce qu'on peut rappeler au témoin qu'il a juré de dire la vérité, toute la vérité ?" Me Raphaël Kempf, avocat de Yacine Atar : “Je me demande quelle peut-être la fiabilité du témoignage de l'enquêteur en présence de deux membres de ce parquet fédéral” ou son confrère en défense Me Jonathan de Taye qui, promettant de ne pas être long “car je sens que je commence à vous taper sur le système, monsieur le président”, renchérit sur le côté problématique “d'avoir un enquêteur qui se censure à une question sur deux parce qu'il est dans les locaux du parquet fédéral avec l'œil de Moscou dans le bureau".

"C'est pas très gentil pour le parquet fédéral" relève le président, qui semble toutefois lui aussi chiffonné par l’absence de réponse apportée par l’enquêteur à la majorité des questions qui lui sont posées. Reste donc à suspendre l’audience. Et espérer un peu plus demain des trois enquêteurs prévus au planning.