Mardi, la cour a tenté de plonger dans l’intimité des familles des djihadistes du 13-Novembre et notamment celle du "clan Clain", du nom des deux frères Fabien et Jean-Michel, voix des revendications des attentats de Paris et Saint-Denis.

Les frères Clain, voix des revendications des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est toujours ce même besoin de comprendre. Comprendre ce que ces jeunes hommes ont pu avoir à l’esprit pour embrasser l’idéologie mortifère de Daech. Parfois par familles entières. C’est le cas des Clain. Le “clan Clain” comme le dit même l’enquêtrice de la DGSI venue rendre compte de cette famille de confession catholique et qui a collectivement basculé dans l’islam radical, sous l’impulsion des deux fils Fabien et Jean-Michel. Une famille qui vit “en clan très fermé, en application de la charia”, décrypte l’enquêtrice.

L’avocat général Nicolas Braconnay renchérit, cite un rapport des services de renseignement de 2003 et décrit ces appartements aux murs “couverts de photos de la Mecque, aux pièces partagées en deux par des draps tendus pour séparer les hommes des femmes”, femme qui sont d’ailleurs “dissimulées sous d’épaisses burqas noires”. Voilà l’environnement des Clain.

"Djihad médiatique"

À Toulouse tout d’abord, les frères Fabien et Jean-Michel Clain “vont évoluer au sein de la mouvance radicale et même en devenir les figures emblématiques”. Au Caire ensuite. Jean-Michel et sa famille, en 2005. Puis l’aîné Fabien qui a d’abord séjourné en Belgique et fréquenté les milieux salafistes de Molenbeek, le rejoint en 2006. Là, “ils comprennent rapidement l'utilité du djihad médiatique”, analyse encore l’enquêtrice qui témoigne sous le matricule 020SI.

En 2008, ils sont de retour en France. “Et c’est le début des dossiers judiciaires”. Avec principalement le dossier Artigat, cette filière d’acheminement de combattant vers l’Irak dans laquelle on retrouve une figure djihadiste du sud-ouest Olivier Correl. Jean-Michel échappe aux poursuites. Fabien, lui, est condamné à cinq ans d’emprisonnement. Dès lors, il poursuit son prosélytisme en détention.

Les anasheeds ont toujours existé en islam, mais là, ils sont utilisés à des fins djihadistes. Ils sont galvanisants, rendent sacrés un combat armé.

Puis ce sera la vague de départs en Syrie “par petits groupes, pas tous en même temps, pour ne pas attirer l’attention”, précise l’enquêtrice. D’abord Jean-Michel, en février 2014. Puis sa femme et leurs enfants (ils en auront huit en tous). Jean-Michel Clain gravit rapidement les échelons de l’État islamique, devient émir d’un groupe de combattants, supervise l’arrivée des nouvelles recrues.

“Dès 2015, il commence son activité de revendication et de menaces envers la France par le biais d'anasheeds. Ces chants pieux ont toujours existé en islam, mais là, ils sont utilisés à des fins djihadistes. Ils sont galvanisants, rendent sacrés un combat armé.” En février 2015, Fabien le rejoint avec leur mère, qui décèdera quelques mois après d’une maladie du foie. Puis en août, c’est au tour de la femme et des enfants de Fabien de rallier les rangs de Daech.

Voix des revendications

“En août 2015, le clan Clain s’est reformé en Syrie”. Là, les frères redoublent de prudence. “Ils prennent de nombreuses précautions dans leurs déplacements, traversent des rues bâchées pour qu'il n'y ait pas de visibilité, prennent toujours soin de crypter leurs échanges", énumère l’enquêtrice antiterroriste. Et “se consacrent au djihad médiatique en diffusant la propagande francophone de l'Etat islamique.” C’est ainsi qu’ils deviennent les voix des revendications des attentats du 13 novembre 2015. Et à ce titre qu’ils sont aujourd’hui accusés dans ce procès.

Aujourd’hui, Fabien et Jean-Michel Clain sont cependant présumés morts, tués dans la bataille de Baghouz entre février et mars 2009. Leurs femmes et enfants auraient en revanche survécu, actuellement détenus dans un camp du Kurdistan syrien. “On essaie de faire au mieux pour les repérer, reconnaît l’enquêtrice de la DGSI, mais c’est extrêmement difficile de suivre au jour le jour ce qu'il se passe dans les camps." Extrêmement difficile. Et inquiétant, souligne l’avocat de parties civiles Me Gérard Chemla, quand on sait qu’”une idée des frères Clain aurait été de préparer des attentats en Europe confiés à des enfants nés en Syrie et donc inconnus des services de renseignement européens."

"C'est comme si je parlais à un mur"

Tenter de comprendre les ressorts du djihadisme c’est aussi s’intéresser à Najim Laachraoui. Artificier des attentats du 13 novembre 2015, il est mort en kamikaze dans l’aéroport de Zaventem. Il a alors 25 ans. Il en a à peine 21 quand il prend le chemin de la Syrie. A la barre, son père Driss Laachraoui, ancien chauffeur routier, se souvient plutôt du “bon enfant, qui travaillait bien à l’école”. Mais en terminale, “son niveau d’études a diminué. Et on n’était plus en bons termes. Il a été endoctriné”.

"Endoctriné, cela veut dire quoi pour vous ?" rebondit le président. "C'est comme si je parlais à un mur, quoi." “C’est sur le plan politique ? Religieux ?”, insiste le président. "- C'est général. - Mais c'était sur l'islam? - Oui, c'est ça. - Et vous n'aviez pas la même vision que lui? - C'est ça." La suite de l’audition est à l’avenant. Driss Laachraoui, 66 ans, souffre visiblement d’être là. Souffre de ce fils avec lequel aucun dialogue n’était plus possible : “J'ai essayé de le retenir, mais il ne voulait rien savoir.”

Ce fils dont, rappelle la première assesseure, “certains éléments de la procédure lui attribuent un rôle de geôlier à Alep, de journalistes otages ...." "Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?", soupire le père de cinq enfants. "C'est affreux ! Quand je vois comment il était à 17 ou 18 ans." Ce fils dont la trajectoire meurtrière a tout simplement bouleversé la famille. “Ça change tout. C'est catastrophique, quoi. Je n'ai rien à rajouter."