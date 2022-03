C'était l'un des interrogatoires les plus attendus, celui de Mohamed Abrini, qui avait promis d'expliquer ce qui était "prévu" pour lui le soir du 13-Novembre. Il aura duré cinq heures. Abrini a donné sa version sur son renoncement.

Mohamed Abrini a été interrogé ce mardi sur les derniers jours avant le 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Il est le meilleur ami d'enfance des frères Abdeslam. Il est celui qui avait plein de surnoms à Molenbeek : Brioche, ou encore Brinks -pour les fourgons qu'il braquait. Il est encore celui qui poussait un chariot avec une bombe le 22 mars 2016, jour des attentats de Bruxelles, un chapeau vissé sur la tête ; cela lui a valu un troisième surnom : "l'homme au chapeau". Il avait alors fui, laissant sa bombe derrière lui. Quatre mois plus tôt, le 13 Novembre 2015, quelle devait être la mission précise de Mohamed Abrini, arrivé en France le 12 novembre avec tous les commandos terroristes ? Il a donné sa version au 101e jour du procès, lors de son interrogatoire.

"Je confirme que j'étais prévu pour le 13-Novembre !"

Mohamed Abrini a revêtu une chemise blanche pour cet interrogatoire. Il se lève. Le président Périès entame sa première question : "Vous nous aviez dit il y a peu que vous aviez des révélations à faire, que vous étiez prévu pour le 13-Novembre, on vous écoute !" Et à travers la vitre de son box, Abrini se met à répondre. Il est d'abord un peu hésitant. "Je confirme ce que j'ai dit, j'étais prévu le 13-Novembre !" Il porte un masque chirurgical bleu que le président de la cour lui propose d'enlever pour ses révélations. "Vous avez raison, Monsieur le président, bas les masques !", plaisante l'accusé. D'un air plus grave, il ajoute que "nous portons tous des masques, mais il arrive un jour où il devient difficile de les enlever sans arracher la peau. J’espère qu’aujourd’hui, on va un petit peu avancer".

Et Abrini se met à parler d'un ton qu'on ne lui connaissait pas, posé, appliqué. Il répète qu'il était "prévu" pour les attentats à Paris. Il confirme qu'en Syrie il a vu Abdelhamid Abaaoud, son ami d'enfance, qui aurait enterré son petit frère Souleymane Abrini. Mohamed Abrini affirme qu'il a ensuite revu le coordinateur présumé des attentats et auteur des tueries sur les terrasses au mois de septembre 2015, dans une planque belge. Puis "une nuit avant le départ pour Paris". Départ qui a lieu le 12 novembre, en convoi, les commandos terroristes dans trois voitures de location, une Clio, une Polo, une Seat. Dès le 10 septembre, dans la cachette de Charleroi, Abaaoud lui aurait annoncé qu'il allait faire "partie d'un projet". Mais Abrini assure alors qu'il ne savait pas qu'il allait s'agir d'attentats.

"Quand vous le voyez en septembre, il y a quand même une cible c’est la France, non ?", demande le président. "C’est plus que probable", reconnaît l'accusé, sourcils en accents circonflexes. Mais ce jour-là, il ne répond rien à Abaaoud, l'homme qui traînait des cadavres en Syrie derrière un pick-up. "Je ne peux pas aller à l’affront avec Abaaoud. Je ne peux pas lui dire non. Je dois être loyal, parce qu’il a bataillé pendant des années avec mon petit frère, il a risqué sa vie pour aller chercher sa dépouille".

Le départ précipité d'Abrini, dans la nuit du 12 au 13 novembre 2015

Il ne lui avoue donc pas qu'il ne veut pas participer à des attaques. Cependant, au plus profond de lui, Mohamed Abrini affirme qu'il sait qu'il ne le fera pas. "Pour moi je ne peux pas aller tuer des gens comme ça dans la rue, je ne peux pas tirer sur des gens comme ça, je ne peux pas attaquer des gens non armés", clame-t-il dans son box. Et puis il était alors à quelques semaines de son mariage, en train de finaliser les préparatifs avec un traiteur et sur le point de signer un appartement. Ce n'est que le 8 novembre qu'il aurait fait part de son renoncement, non pas à Abaaoud, mais à Brahim Abdeslam. Le surlendemain pourtant, il l'accompagne à Bobigny et réserve une planque avec lui. Un jour plus tard, le 11 novembre, il retourne encore en banlieue parisienne pour trouver une autre planque, cette fois avec Salah Abdeslam. Et le 12, donc, il fait partie du convoi que lui-même avait baptisé "le convoi de la mort". Un avocat général, Nicolas Braconnay, lui fait remarquer qu'il s'est comporté "pendant ces trois jours comme un homme qui est prêt à tout accepter". Visiblement impliqué jusqu'aux dernières heures, jusqu'à son coup de fil à un taxi dans la nuit du 12 au 13 novembre 2015.

C'est à minuit et neuf minutes que Mohamed Abrini appelle ce taxi cette nuit-là, lui demandant de le conduire gare du Nord pour repartir en train, et comme il n'y a plus de train, il négocie avec le chauffeur un retour vers Bruxelles. Dans son box, Abrini prétend que jusqu'au dernier moment, Abaaoud a voulu le convaincre de faire partie des commandos et qu'il était "fâché" qu'il ne veuille pas enfiler de gilet explosif. On lui demande dans quel commando il était programmé ? Celui des terrasses, pense-t-il. Et Abrini martèle qu'il n'avait pas l'intention de tirer sur des terrasses, lui qui passe sa vie dans des cafés. Un avocat général du parquet antiterroriste veut savoir s'il s'est entraîné à la kalachnikov, lors de son très court séjour en Syrie ? Abrini jure que non. Même pas une cible, "même pas sur un mur".

Un autre magistrat s'étonne donc qu'on lui ait fait confiance jusqu'à Paris, sans formation au tir, pour l'inclure dans ces commandos si préparés. "Pour une telle opération, vous pensez bien qu’ils vont pas se contenter de quelqu’un qui hésite ! Ils vous font participer parce qu’ils ont confiance en vous !" Abrini reste sur sa ligne de défense : ils ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute et lui savait qu'il ne pouvait se faire exploser. Il les a accompagnés juste pour leur dire adieu. "Je savais qu’ils allaient aller jusqu’à la fin, tuer des gens, se faire tuer par les forces de l’ordre. Je sais que je passe mes derniers instants avec eux." Abrini a-t-il fui par peur aussi ? Il convient que lui-même ne voulait pas mourir.

"J'aurais aimé tant de choses, j'aurais aimé que ce conflit en Syrie n'ait pas eu lieu"

Son départ précipité semble avoir changé les plans des attaques. Le commando du Bataclan aurait sans doute dû être composé de quatre hommes. Le quatrième aurait été dérouté sur le Stade de France, après la défection de Mohamed Abrini. "Si je raconte tout ça, c’est pour les victimes", lâche soudain Abrini face à une avocate de parties civiles. "Le fait que je sois parti, parce que je ne peux pas tirer sur des gens, ça a fait une personne en moins au Bataclan, des morts en moins". Sur le banc des avocats de victimes, Me Topaloff bondit. "Cela ne vous traverse pas l’idée que ce que vous réprouvez, vous pouviez l’éviter !" Elle l'accuse d'avoir "filé ventre à terre à Bruxelles pour passer sous les radars", et de n'avoir rien dénoncé alors qu'il savait que les tueries se préparaient. "Sûrement ça me traverse, mais je suis dans une position compliquée, c’est des amis", répond Abrini.

Me Reinhart, avocat de l'association de victimes 13Onze15 et qui a lui-même perdu un neveu au Bataclan, enchaîne : "Vous êtes dans un conflit de loyauté, vous cherchez à protéger vos frères d'armes, quand vous vous dites que vous n'avez pas arrêté la machine infernale, ça vous étreint ?" Abrini, toujours avec ce même ton posé, assure qu'il aurait "aimé que le 13 novembre n’ait jamais lieu, j’aurais aimé tant de choses, j’aurais aimé que ce conflit en Syrie n'ait pas lieu, faut prendre le mal à la racine, tout part de là." Abrini qui déclare que les morts, les blessés et les endeuillés du 13 novembre "sont victimes à cause de la politique de la guerre".

Le 12 novembre 2015, en fuyant la France, Abrini dit que le gilet explosif qui lui était réservé, a dû être porté par ricochet par un autre : Salah Abdeslam. "C'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est la vérité de l'histoire". Abdeslam, dont il assure qu'il aurait dû partir en Syrie au lieu de se retrouver dans les commandos le soir des attentats. Salah Abdeslam qui aurait obéi à son grand frère Brahim, "comme dans toutes les familles du monde". Salah Abdeslam qui aurait été le seul à ne pas avoir un regard déterminé dans la planque de Bobigny, à en croire Abrini. Salah Abdeslam sera interrogé ce mercredi. Et au fait, demande le président Périès à Abrini, "pourquoi vous refaites la même chose le 22 mars ?", à Bruxelles. Pourquoi après avoir renoncé au gilet explosif à Paris, pousse-t-il sa bombe à l'aéroport de Zaventem. "Ah ? Oui, c'est une excellente question !", reconnaît Mohamed Abrini, dont l'interrogatoire aura duré cinq heures. Sur les bancs des victimes, plusieurs se disent "frustrées" des réponses. Mais son avocate, Me Marie Violleau, estime qu'en parlant, dans ce box, il a fait "un pas de géant".