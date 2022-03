Alors qu’il s’était expliqué sans difficultés depuis le début de ce procès, Salah Abdeslam a refusé d’abord de répondre aux questions de la cour sur les attentats, mais a confirmé avoir renoncé à déclencher sa ceinture ce soir-là.

Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attentats du 13-Novembre (image d'archive) © Radio France / Valentin Pasquier

La salle était comble. C’est presque toujours le cas lors des interrogatoires de Salah Abdeslam. Mais aujourd’hui, plus que tout les autres jours, les explications du principal accusé étaient attendues. Car il s’agissait pour la cour d’assises spécialement composée de se pencher sur les attentats eux-mêmes. Avec LA question prédominante de savoir si Salah Abdeslam a délibérément renoncé à se faire exploser ou si sa ceinture a dysfonctionné le soir du 15 novembre 2015.

"Je me permets d'insister, c'est important"

Les journalistes sont revenus en nombre. Pour de nombreuses parties civiles, la date était cochée sur leur calendrier. Celles qui avaient fait le déplacement spécialement ont vu arriver Salah Abdeslam dans le box, tee-shirt et masque noirs, plaisantant avec ses coaccusés dans l’attente de la reprise de l’audience. Jusqu’à cette phrase : “Je souhaite faire usage de mon droit au silence”. Une phrase, neuf mots contre lesquels se fracassent subitement toutes les attentes, tous les espoirs d’en apprendre un peu plus sur ce qu’il s’est réellement passé ce 13 novembre 2015.

La salle souffle, puis se tait. Le président s’étonne : "Ce n’était pas du tout prévu. C'est un droit absolu, le droit au silence. Mais je me permets d'insister, c'est important pour tout le monde.” Aussi calme et poli que déterminé, Salah Abdeslam rétorque : “Moi aussi, je me permets d'insister : je ne souhaite pas m'exprimer aujourd'hui".

"Je ne comprends pas bien que vous gardiez le silence", tente encore Jean-Louis Périès.

C'est un droit que j'ai, je n'ai pas à me justifier de ça. J'ai apporté des réponses. Mais là, je ne souhaite plus m'exprimer. C'est au-delà de ... je n'y arrive plus.

Le président, visiblement dépité, soupire encore : “Bon, je vais donc poser des questions et je n'aurai pas de réponses. C'est ça?" “C'est ça, acquiesce Salah Abdeslam. Je peux m'asseoir?” Ce seront ses derniers mots pour cette 102e journée. Peut-être même pour ce procès.