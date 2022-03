C’est un débat délicat qui a été le sujet majeur de cette 103e journée d’audience. Il a porté sur la diffusion d’images de la scène de crime au Bataclan, à la demande de Life For Paris. L'association demandait aussi la diffusion de nouveaux sons enregistrés lors de l'attaque. La cour a tout accepté.

Les accusés Amri, Ayari et Krayem, au 103e jour du procès des attentats du 13-Novembre © Radio France / Valentin Pasquier

L’audience a débuté par l’interrogatoire l’accusé Mohammed Amri sur l’aide matérielle qu’on l’accuse d’avoir apportée aux frères Abdeslam, ses amis, dans les jours qui ont précédé le 13-Novembre. La voix pâteuse, le débit ultra lent, et avec très peu de mots, l’accusé Amri a souvent aligné des “euh”, des “je-ne-me-souviens-pas” et son avocate, Me Negar Haeri a évoqué “le traumatisme” qu’il avait subi lui aussi après les attentats. "Je croyais que c’était des potes, et voilà. Je me suis retrouvé à cause d’eux dans cette affaire. Voilà, c’est tout ce que je peux dire."

Puis la cour a interrogé Sofien Ayari et Osama Krayem. Mêmes questions pour ce duo revenu de Syrie, et partis à deux à Amsterdam le soir du 13-Novembre 2015. Etaient-ils le commando missionné pour commettre un attaque à l’aéroport de Schiphol, ainsi que le pensent les enquêteurs depuis des années ? Mais à ce procès, les accusés Krayem et Ayari ne parlent plus. Ils se sont refermés derrière leur droit au silence. Leur aller-retour Bruxelles-Amsterdam ce soir-là, avec “un sac à dos et un sac trollé” restera un mystère non élucidé. Le président leur demande s’il y avait des armes ou des explosifs dans ces sacs. Ayari, bras croisés, Krayem, joue appuyé sur une main, ne répondent pas. Obstinément mutiques.

Puis vient l’heure d’un débat grave et particulièrement attendu sur une requête déposée par l’association LifeForParis et son président Arthur Dénouveaux, rescapé du Bataclan.

"Un procès, c’est d’abord montrer la scène de crime"

Ce jeune homme brillant fait partie des survivants qui regrettent qu’on n’ait encore jamais diffusé dans la grande salle d’audience la moindre image des attaques sanglantes qui ont eu lieu au Bataclan. Ce sont d’ailleurs les seules scènes de crimes que l’on n’a pas vues. En septembre, la cour avait accepté de projeter des photos de corps étendus sur les terrasses visées par les terroristes, clichés en plans larges ou corps alignés sous des couvertures ; mais aucune image du Bataclan. Dans la salle de spectacle, la cour avait fait le choix de ne pas montrer l’horreur. Les enquêteurs n’avaient projeté que des images du Bataclan refait, avec des petits points de couleur pour désigner l’emplacement des victimes. “C’est trop aseptisé” avait alors tempêté Arthur Dénouveaux, qui aurait voulu que l’on perçoive mieux l’atrocité de la tuerie de masse et de la prise d’otages, trois terroristes munis de kalachnikov tirant en rafales et en rigolant, au nom de l’Etat islamique.

L’avocat de l’association Life For Paris s’approche de la barre, grand bonhomme longiligne aux cheveux gris, crâne dégarni. "Un procès, c’est d’abord montrer la scène de crime. Il n’existe pas un procès d’assises dans lequel on ne montre pas, même si c’est totalement douloureux, affreux, morbide”, plaide-t-il. Et il demande que soient diffusés dans la grande salle d’audience de nouveaux extraits sonores issus du dictaphone abandonné sur le sol. L’appareil a enregistré l’intégralité de l’attaque. Il y a plus de deux heures de bande. L’avocat de l’association ne sollicite l'écoute que de quelques minutes concernant trois moments différents : l’arrivée des terroristes, puis un échange entre les otages et la police, et enfin, l’assaut final de la BRI. Un premier extrait avait été diffusé fin octobre, le dernier jour des témoignages de parties civiles, précisément le jour où Arthur Dénouveaux avait solennellement formulé sa requête à la cour. Le président avait alors accepté qu’on entende quelques instants le passage lors desquels les assaillants revendiquaient leurs attaques.

C’était l’un des moments “les plus forts du procès” souligne l’avocat. L’un des plus glaçants aussi. Me Delas a bien conscience que certains pensent que les images qu’il souhaite montrer, “certains pensent que ça porte atteinte à la dignité des personnes mortes dans la fosse du Bataclan”. Néanmoins, voir l’étendue du massacre, et entendre “ça confronte les accusés à la réalité des faits”. Il cite le procès de Nuremberg, après la Seconde Guerre Mondiale. Et les psychologues qui ont analysé les comportements des accusés, “ceux qui étaient en pleurs, ceux qui protestaient”. Au nom de l’association Life For Paris, il demande donc solennellement à ce procès historique du 13-Novembre, de montrer le massacre du Bataclan.

“Qu’on laisse" les morts "reposer en paix”

Sur le banc des parties civiles, son confrère Me Jean Reinhart se lève. Lui est l’avocat de l’autre grande association de victimes, 13onze15, composée principalement de familles endeuillées. Me Reinhart a lui-même perdu l’un de ses neveux au concert des Eagles of Death Metal. Ses dizaines de clients sont partagés sur la diffusion, mais les “pour-pour” ou les “pour-contre” l’emportent, dit-il. Alors, il ne s’oppose pas. Mais réclame “une délicatesse absolue” et que la cour écarte les photos où l’on voit les victimes “dans une situation dégradante”. Quant à la bande-sonore, il plaide pour que "le son soit baissé, qu’on n’augmente pas le son façon cinéma, que le bruit des balles ne soit pas blessant à nouveau".

Pour l’association française des victimes du terrorisme, l'AFVT, une robe noire donne aussi son accord. "Cette diffusion sera une épreuve dans l’épreuve mais il est inconcevable qu’en 10 mois de procès les crimes ne soient pas montrés, nous ne voulons pas d’une audience aseptisée." D’autres avocats de victimes réclament un huis-clos. D’autres encore refusent la projection d’images de morts. “Qu’on les laisse reposer en paix”, pense une famille. Des parents s’opposent à ce qu’on entende publiquement les derniers “gémissements de leur fille”. Me Cosima Ouhioun note avec justesse qu’à un procès d’assises ordinaire, on ne prendrait pas tant de précautions pour ne pas choquer. Car devant toutes les cours d’assises, on montre les scènes de crime. Camille Hennetier, magistrate du parquet national antiterroriste donne son aval. La défense aussi. Et le président Périès part délibérer.

Diffusion ce vendredi

La cour revient une trentaine de minutes plus tard. Le magistrat à robe rouge en col d’hermine annonce qu’il "sera procédé demain en tout début d’audience à la projection de quelques photographies et à la diffusion de passages d’éléments sonores tels que demandés par Me Delas”. Il n’y aura pas de huis-clos. Pas non plus de diffusion sur la web-radio. Il demande à toutes les personnes qui ne souhaitent pas assister “de ne pas se déplacer”. Pour les veufs, les veuves, les orphelins, les parents endeuillés, les survivants aux blessures visibles ou invisibles qui viendront demain, l’équipe de psychologues sera renforcée. Me Daphné Pugliesi, avocate de victimes, salue cette décision de la cour qui laisse le choix aux victimes "de voir ou ne pas voir”. Mais sur les réseaux sociaux, certaines victimes qui vivent en province et n’auront pas le temps matériel de se déplacer demain, se désolent que le débat ait eu lieu si tard, pour une diffusion immédiate.