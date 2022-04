La cour s'est penchée ce lundi sur les mystères du 13-Novembre autour de Salah Abdeslam, la ceinture explosive qu'il a jetée dans une poubelle avant de s'enfuir en Belgique.

Salah Abdeslam derrière ses avocats, lors de l'audience du 16 mars dernier © Radio France / Valentin Pasquier

Il était 21h59 le vendredi 13 novembre 2015 quand Salah Abdeslam a stationné sa Clio de location, place Albert-Kahn à Paris, dans le 18e arrondissement. ll l'a garée précipitamment sur un passage piéton, laissant une portière ouverte. Puis il a disparu. Les caméras de surveillance tournantes ne l'ont même pas filmé en train de descendre de ce véhicule. Trente deux minutes plus tard, il passait un coup de fil avec un nouveau téléphone français, dont la carte a été achetée ce soir-là à quelques mètres, rue Doudeauville. Son premier coup de fil a ensuite été destiné à Mohammed Amri pour lui dire qu'il avait eu "un crash" dans la capitale française et qu'il fallait venir le chercher. Que s'est-il passé réellement ce funeste soir, entre le moment où Salah Abdeslam dépose trois kamikazes au Stade de France puis l'instant où il repart vers la Belgique, après avoir jeté sa ceinture explosive dans une poubelle de Montrouge ? La cour s'est penchée sur ces questions ce lundi 4 avril, au 105e jour du procès.

Salah Abdeslam, lui-même, avait refusé de répondre lors de son interrogatoire sur la soirée du 13-Novembre, annonçant d'emblée à la cour qu'il allait choisir de faire usage de son "droit au silence". Alors c'est un policier antiterroriste français qui commence à restituer, face aux magistrats, les conclusions de l'enquête. En presque cinq ans de recherches minutieuses et diligentées par des juges d'instruction, il a donc été établi qu'après avoir conduit trois terroristes jusqu'aux portes du Stade de France pour qu'ils se fassent exploser, Abdeslam a fait demi-tour, roulant jusque dans le 18e arrondissement de Paris, où le lendemain, le groupe Etat islamique revendiquera une attaque qui n'a jamais eu lieu. Est-ce un attentat auquel le cadet des frères Abdeslam a renoncé, ne déclenchant pas son gilet explosif, à la différence de Brahim, son aîné, qui lui s'est fait sauter au Comptoir Voltaire après avoir tiré à la kalachnikov sur les terrasses parisiennes ? Le policier à la barre énumère donc les éléments recueillis. Il est à visage découvert, mais anonyme, sous le pseudonyme BC025.

Plusieurs appels téléphoniques passés dans le secteur de Barbès

BC025 explique que c'est avec un téléphone qu'ils ont remonté le fil jusqu'à la Clio stationnée à la va-vite près de Barbès. Ce téléphone que Salah Abdeslam a donc fait fonctionner à 22h31, avec une puce achetée dans un Africa Phone de la rue Doudeauville, au numéro 28. Il avait d'abord appelé à la rescousse son ami Amri, durant quatre minutes. Mais celui-ci travaillant au SAMU Social de Bruxelles l'avait visiblement envoyé promener. Alors Abdeslam avait appelé le jeune Hamza Attou. Et aussi demandé à Attou d'appeler sa sœur Myriam Abdeslam afin qu'elle donne le numéro de sa tante à Paris.

À 1h28, Abdeslam appelait son aïeule, pas vue depuis longtemps, tombait sur son cousin qui lui disait que c'était impossible d'aller le chercher quelque part dans Paris. Avait-il vu ce qu'il se passait ? s'exclamait le cousin. Alors Abdeslam rappelait encore Amri, prétextant un accident, et vers 2 heures du matin, Amri et Attou finissaient par quitter Bruxelles pour rallier Paris, à bord de la Golf que Mohammed Amri chérit ; cette Golf que Brahim Abdeslam lui a vendue et qu'il n'a pas fini de lui rembourser. Plusieurs de ces coups de téléphone ont donc été émis via la borne de Barbès. En furetant dans le quartier, les policiers ont fini par tomber sur la Clio, 17 novembre. Elle était mal garée. Sans précaution. Ouverte. Et un couteau de cuisine à l'intérieur.

Du 18e arrondissement de Paris jusqu'à Châtillon-Montrouge

La téléphonie a ensuite permis de suivre Salah Abdeslam dans ses déplacements, du Nord au Sud-Ouest. De Paris à Châtillon-Montrouge. Mais BC025 reconnaît que le mystère du chemin emprunté par Abdeslam n'est pas entièrement résolu. A-t-il pris le métro, sur la ligne 4, de la station Simplon ou Château-Rouge jusqu'au terminus : Châtillon-Montrouge. Ou a-t-il emprunté un taxi ? Les bornes téléphoniques percutées étant plutôt sur le trajet du périphérique. Vers 1h du matin en tout cas, Salah Abdeslam est arrivé devant un Mac Do. Il s'est pris de quoi dîner et a croisé en face du fast-food, deux adolescents qui croquaient dans des hamburgers. Les ados avalaient leur junk-food dans un escalier. Ils y auraient passé au moins deux heures et demie. Abdeslam se serait présenté comme "Abdel". Leur a parlé d'une fiancée en Belgique. Il serait apparu calme, jamais véhément, même quand les jeunes garçons regardaient une vidéo des attaques disant que ces attentats étaient barbares. Vers 5 heures et demi du matin, Amri et Attou sont arrivés à l'adresse que leur avait indiqué leur ami, et ils l'ont embarqué à bord de la Golf.

Salah Abdeslam, vêtu d'une doudoune, s'était alors déjà débarrassé de sa ceinture explosive, dans une poubelle de Montrouge. BC025 montre des photos de la ceinture du grand écran. Des plaques ont été retrouvées sur un mur. Sur ce gilet bourré de TATP, l'empreinte du co-accusé Omar Darif -artificier des attentats, présumé mort en Syrie - et l'ADN de Bilal Hadfi, kamikaze du Stade de France. Dans la Golf, Salah Abdeslam révèle tout de suite à ses amis qu'"ils étaient dix" pour commettre les attaques, que son frère Brahim s'est fait exploser, mais que lui non, car son gilet était défectueux. Plus tard, il dira qu'il a renoncé à activer ce gilet dans un café plein de jeunes gens. Version qu'il a à nouveau donnée, la semaine dernière, lors de son face-à-face avec l'avocate de victimes Me Claire Josserand-Schmidt. Un expert était aussi venu à la barre mercredi dernier, confirmant la thèse du défaut dans la ceinture de TATP, mais ajoutant qu'en approchant une flamme près dudit gilet, Abdeslam aurait pu causer de gros dégâts.

Le trajet vers la Belgique

La Golf roule vers la Belgique ce 14 novembre au matin. Un premier contrôle vers 9h10 à un péage sur l'autoroute A2. Trente minutes plus tard, pause à une station service, Abdeslam et Attou côte à côte sur une image de vidéosurveillance. Vers 10 heures, dernier contrôle avant la frontière belge. L'identité d'Abdeslam n'est pas encore diffusée à toutes les patrouilles de gendarmerie. Ainsi, il passe entre les mailles du filet, sous les yeux des gendarmes français qui ne se rendront compte une heure plus tard, de ce terrible raté. Vers midi, Mohammed Amri, Hamza Attou et Salah Abdeslam sont à Bruxelles. Amri rentre dormir chez lui. Abdeslam change de vêtements, passe chez le coiffeur, se fait raser la barbe et un sourcil, change d'apparence et achète un nouveau téléphone. Puis disparaît en mettant le cap sur une planque, avec l'aide d'un troisième ami qu'il a appelé : Ali Oulkadi.

Un enquêteur belge vient décrire cette fuite. Mais l'enquêteur est en visio, comme tous les enquêteurs belges. Et comme cela a déjà été le cas lors d'autres auditions, la liaison est délétère. L'enquêteur lit par ailleurs laborieusement son texte, comme s'il le découvrait. Il parle comme un robot entrecoupé de bips. Le président de la cour s'agace, et la salle a bien du mal à suivre. "Même si on connaît le dossier, c'est infernal", regrette Jean-Louis Périès. L'audition se termine péniblement. Face à l'enquêteur belge, et juste avant devant le policier français, les avocats de la défense se sont levés, tour à tour, dans l'espoir de marquer des points.

Me Martin Vettes, l'un des avocats du dernier membre encore en vie des commandos parisiens fait remarquer à BC025 qu'il est venu dire à la barre il y a quelques jours que les attentats au Stade de France et sur les terrasses étaient notamment destinés à déstabiliser les forces de l'ordre et les secours avant l'attaque du Bataclan, à 21h47 précises. Or Salah Abdeslam gare donc la Clio à 21h59, après l'attaque majeure. Il est donc trop tard pour lui pour commettre un attentat, quel serait son intérêt ? interroge Me Vettes. BC025 acquiesce. Comprend. Mais ajoute qu'il s'est posé la même question pour le dernier terroriste du Stade de France, Bilal Hadfi, qui a déclenché sa ceinture à 21h53. BC025 fait aussi remarquer que les commandos n'étant pas liés entre eux par téléphone, mais uniquement connectés à un "centre de commandement belge", Abdeslam ne savait pas où en étaient précisément les autres attaques.

Me Olivia Ronen, avocate de Salah Abdeslam veut savoir si on a expertisé la Clio. Plaide que son client a réellement pu la garer n'importe comment car elle aurait eu une défaillance technique, le fameux "crash" dont il parle à Amri. Et ironiquement, elle demande à BC025 s'il pense plausible que le couteau de cuisine retrouvé dans la voiture ait eu "un dysfonctionnement" ? Il y a quelques jours, le parquet national antiterroriste demandait si Salah Abdeslam n'avait pas voulu commettre un massacre avec des couteaux ? Sans avoir besoin de le marteler haut et fort, Me Ronen fait entendre à la cour que ce 13 novembre 2015, Salah Abdeslam a en tout cas délibérément laissé un couteau dans la Clio qu'il a abandonnée.

Mardi, l'audience reprendra avec des enquêteurs belges qui raconteront la soirée du 13-Novembre en Belgique, détaillant qui a appelé qui, qui a vu qui, par les membres de la cellule terroriste franco-belge.

