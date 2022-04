Elle était la témoin la plus attendue de ce procès des attentats du 13-Novembre. Elle est celle qui a dénoncé Abdelhamid Abaaoud après s'être retrouvée face à lui dans le buisson où il s'était caché. Elle s'est exprimée devant la cour à distance, avec une voix déformée. Des victimes l'ont applaudie.

La cour a entendu ce vendredi en visio la dénonciatrice d'Abaaoud © Radio France / Valentin Pasquier

C'est d'abord un jeune commissaire qui est venu à la barre ce vendredi. Un policier particulièrement brillant, déposant sous le matricule de SDAT 99. Pendant plus de deux heures, il raconte avec précision comment une centaine d'heures après les attentats, il y a "cette traque sans précédent" après un témoignage jugé "crucial". Le 16 novembre 2015, la police reçoit un appel qui retient particulièrement son attention. C'est le 2473e appel sur la ligne verte ouverte juste après le 13-Novembre. Au téléphone, une femme. "Une femme au propos confus qui dit héberger chez elle Hasna Aït Boulahcen qui aurait eu un rendez-vous avec son cousin Abdelhamid Abaaoud".

La témoin "providentielle"

À la sous-direction antiterroriste comme à la DGSI et jusqu'à la place Beauvau, et même à l'Elysée, Abaaoud est une cible prioritaire depuis l'été. Depuis qu'il y a cette menace d'attentats sur le sol français de plus en plus imminente. C'est un djihadiste arrêté au mois d'août 2015 qui l'a avoué aux policiers du renseignement. Mais les flics les plus capés sont alors persuadés qu'Abdelhamid Abaaoud, l'homme qui traînait des cadavres derrière son pick-up avec un sourire cruel, est encore en Syrie. Et cette femme, au bout du fil, assure qu'elle a vu Abaaoud devant elle, sortir d'un buisson.

Cette femme est la témoin la plus attendue de ce procès. Celle qui est apparue comme "providentielle" pour les policiers qui traquaient les terroristes en fuite après le 13-Novembre. Le commissaire à la barre reconnaît qu'ils ont d'abord eu bien du mal à la croire. "On a pensé que cela pouvait être un piège de l'Etat islamique nous faisant miroiter la présence d'Abaaoud pour nous attirer dans un guet-apens". Ils ont d'ailleurs mis cette dénonciatrice en garde à vue. Mais tout était vrai. Et cette témoin a permis d'éviter d'autres attaques sanglantes.

Nous appellerons cette femme Sonia. C'est d'ailleurs ainsi que la nomme le président de la cour, lorsqu'elle apparaît sur l'immense écran de la salle d'audience. Sonia n'est pas son vrai prénom. C'est celui qu'elle avait choisi initialement pour se protéger. Désormais, elle a une autre identité, que la cour ne révèlera pas. La cour qui ne verra pas non plus à quoi elle ressemble. Sonia témoigne à distance, derrière un paravent. On ne distingue que son ombre bouger sur le grand écran blanc. Sa voix est déformée par un brouilleur. Dans la salle, un immense silence. Le président Périès lui demande son âge. "J'ai 48 ans", répond-elle. Sa profession ? "Agent", et elle donne une adresse correspondant à des locaux de la police judiciaire. Puis elle commence à témoigner face à la cour. Ses premiers mots sont des "condoléances pour les victimes qui ont perdu un être cher".

Un monsieur lui demandait d'aller récupérer son cousin qui avait des problèmes

Et Sonia raconte son 13-Novembre. "J'hébergeais Hasna Aït Boulahcen, j'étais bénévole aux Restos du Coeur, j'hébergeais beaucoup de gens qui étaient à la rue, je ne savais pas qu'elle avait de la famille en Syrie. Le jour des attentats, on regardait le match de foot à la télé". Un flash info annonce les attentats. "A ce moment-là, Hasna est passée devant la télévision en disant que c'étaient des mécréants et que c'était normal". Deux jours plus tard, Sonia trouve qu'Hasna Aït Boulahcen est "bizarre". Puis, Hasna reçoit un coup de fil. "Elle était surexcitée, il y avait un monsieur qui lui demandait d'aller récupérer son cousin qui avait des problèmes, elle m'a dit que c'était son petit cousin qui était dehors". Sonia, au grand coeur, veut bien aider mais prévient : "Hasna, s'il a fait des bêtises, on le dit à la police !"

"Il m'a dit : les terrasses, c'est moi ! Je me suis figée, écoeurée"

Sonia accompagne Hasna au point de rendez-vous, près d'un rond-point, en contrebas d'une autoroute à Aubervilliers, rue des Bergeries. Hasna était "guidée par téléphone, on lui disait de s'avancer, de reculer, de crier 10-10 à un moment donné". Et alors, Sonia voit arriver "un monsieur, ce qui m'a choquée, c'étaient ses chaussures, je me suis dit pourquoi il a des chaussures orange ?" Hasna Aït Boulahcen saute dans les bras de son cousin. "Elle a crié : Abdelhamid, tu es vivant ! Je n'ai pas compris. Il m'a serré la main. Jusqu'à aujourd'hui, je le regrette", déclare Sonia. Ce face-à-face a lieu de nuit. Abaaoud donne son identité à Sonia. Elle ose lui demander s'il est mêlé aux attentats. "Il m'a dit : les terrasses, c'est moi ! Je me suis figée, écoeurée. Je l'ai trouvé inhumain, il avait un regard froid et vide". Sonia se souvient de ces paroles terribles qu'auraient prononcées Abaaoud : "Il a dit que quand il se levait le matin, il nous voyait comme du pain blanc, il voulait tous nous faire sauter !"

Elle précise qu'Abaaoud l'a tutoyée ce soir-là. Abaaoud qui aurait prétendu qu'il lui disait "toute la vérité". Il aurait parlé de Salah Abdeslam, se vantant d'avoir "réussi à le faire partir en Syrie, il est déjà loin". Sonia explique aux magistrats de la cour d'assises qu'elle a livré toutes ces informations à la police au téléphone. Puis on l'a convoquée, le 16 novembre 2015 en fin de journée. Elle avait très peur qu'Hasna se rende compte de son absence et se doute qu'elle l'avait dénoncée. Les policiers lui auraient conseillé de "faire boire" Hasna Aït Boulahcen, jeune fille naïve, alcoolique et droguée depuis des années, qui était devenue "niqabée" quelques mois avant les attentats. "Mais elle pouvait porter un niqab et boire du rosé", résume de son côté SDAT 99. Les policiers antiterroristes incitent en tout cas Sonia à soutirer à Hasna l'adresse de la planque qu'elle a promis de trouver pour son cousin. Sonia la trouve. C'est le squat du "logeur" Jawad Bendaoud, rue du Corbillon à Saint-Denis.

"Vous êtes une citoyenne exemplaire !"

Sonia apprend aussi que le jeudi 19 novembre 2015, Abaaoud aurait décidé de frapper à nouveau. "Ils devaient attaquer La Défense, un centre commercial, une crèche, un commissariat, pour moi c’était pas possible". Sonia supplie les policiers de se presser. Elle leur propose de les accompagner jusqu'au buisson d'Aubervilliers. Mais eux préfèrent cerner les terroristes dans leur planque. Le commissaire SDAT 99 projette d'ailleurs une vidéo sur laquelle on voit l'arrivée dans la planque d'Abdelhamid Abaaoud et de Chakib Akrouh, duo ayant mitraillé les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris. Sur l'extrait de vidéosurveillance que la cour visionne, les deux terroristes sont accompagnés d'Hasna Aït Boulahcen. Nous sommes alors le 17 novembre 2015, à la nuit tombée.

À 4h10 du matin, le 18 novembre 2015, le RAID donnera un premier tir et ce sera huit heures de déluge de feu. Le policier de la SDAT montre les clichés de la fin de l'assaut. Il énumère "un crâne scalpé, un pied, un bras, une oreille" dans les décombres de l'appartement ou sur le trottoir d'en bas "avec le souffle de l'explosion". Au milieu d'une pièce, apparaissent les jambes d'Abdelhamid Abaaoud, pieds nus. Abaaoud dont le commissaire de la SDAT tente de percer le mystère. Comment ce djihadiste qui a réussi à organiser si minutieusement ces attentats a-t-il pu se retrouver acculé dans un buisson, obligé d'appeler à l'aide sa cousine qui n'avait pas du tout sa prudence ?

Le commissaire estime que ce 13-Novembre, "en plein périple meurtrier, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu" dans les plans de la cellule qui avait prévu d'attaquer aussi simultanément l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, et peut-être celui de Roissy, en banlieue de Paris. Le commissaire est persuadé qu'Abaaoud a dû soudainement improviser sa cavale, et s'est ainsi retrouvé cerné, sans avoir commis toutes les attaques qu'il avait sans doute projetées.

Devant son buisson, Abaaoud a donc croisé la route de celle qui a mis à mal une partie des plans de la cellule terroriste franco-belge. Une femme modeste, que le président Périès remercie. Le magistrat tient à saluer "un geste courageux qui a permis d’éviter qu’il y ait d’autres attentats". Plusieurs avocats de victimes se succèdent pour dire leur admiration devant "une citoyenne exemplaire". Me Samia Maktouf, avocate de Sonia depuis des années, lui demande de résumer sa vie de l'après 13-Novembre. "On tombe, on se relève, c’est une vie qui m’a coûté cher, très cher, aussi pour mes enfants, mon compagnon. La question que je me pose : est-ce que je mérite cette vie-là ? Peut-être que oui, c’est un sacrifice, mais le sacrifice il est lourd", conclut Sonia. Tout au fond de la salle d'audience, quelques victimes ne peuvent s'empêcher de l'applaudir. Puis l'écran s'éteint. L'ombre de Sonia a disparu.

La semaine prochaine, la cour interrogera à nouveau tous les accusés. Ce sera leurs derniers interrogatoires.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici .