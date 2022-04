La cour a entamé les derniers interrogatoires des accusés cette semaine. Elle a commencé par deux accusés jugés pour avoir aidé Salah Abdeslam dans sa cavale.

L'accusé Mohamed Amri, au procès des attentats du 13 novembre (archives) © Radio France / Valentin Pasquier

Mohammed Amri a revêtu une chemise claire pour cet interrogatoire, comme souvent. Il porte une chemise bien repassée, a le crâne presque rasé, la barbe à peine naissante, et toujours le même phrasé ultra-lent. La cour veut comprendre ce que cet accusé savait précisément quand il a quitté son boulot au SAMU social de Bruxelles, vers 2 heures du matin dans la nuit du 13-Novembre, pour aller chercher Salah Abdeslam qui l'avait appelé au secours au téléphone. Premier appel à 22h31. "C’est là où mon cauchemar commence Monsieur le président, je le savais pas encore. C’est là où Salah Abdeslam me dit qu’il a fait un sale crash, qu’il faut que je vienne le chercher", commence Amri.

"À aucun moment, on a fait le lien entre les attentats et Salah Abdeslam, tout simplement"

Ce coup de fil dure quatre minutes. Mohammed Amri aurait d'emblée répondu qu'il ne pouvait pas venir chercher son ami de Molenbeek, car il était en train de faire ses maraudes. Abdeslam lui aurait demandé si quelqu'un d'autre pouvait le dépanner ? Amri pense alors à Hamza Attou, qui est "au quartier". Il envoie son numéro à Salah Abdeslam et le dernier membre encore en vie des commandos parisiens téléphone à Attou, qui vendait souvent des joints au café Les Béguines. Puis vers minuit, nouvel appel d'Abdeslam à Amri. Debout dans son box, yeux ronds écarquillés, l'accusé Amri explique que Salah Abdeslam pleurait au téléphone ce soir-là. Amri se dit inquiet pour son copain, mais aussi tracassé de prendre la route pour la France. "Car à 23h11, c'est les fadettes qui m'ont aidé à me souvenir", sa femme l'a appelé pour le prévenir qu'il se passait des événements graves à Paris. Mais malgré les attaques, à la fin de son service au SAMU social, Mohammed Amri finit par prendre le volant de sa Golf, avec Hamza Attou côté passager. "Un pote nous a demandé de l'aide et on est partis pour l'aider, voilà, c'est tout". Il est plus de deux heures du matin. Ils roulent. Sans savoir que l'adresse finale est toute proche de Paris, selon les déclarations d'Amri.

Il prétend qu'il a mis machinalement l'adresse de Châtillon dans le GPS, sans se douter que c'était à quelques encâblures de la capitale française. Il affirme qu'ils n'ont pas écouté les éditions spéciales radio sur la route. Juste mis de la musique. Et fumé de l'herbe, tout le voyage. "À aucun moment on a fait le lien entre les attentats et Salah Abdeslam tout simplement", s'exclame Amri en haussant les épaules. "Et vous le faites quand ?", demande le président Périès. "Ben à 5 heures du matin, quand on le récupère à Châtillon". Au petit matin, ils arrivent à l'adresse indiquée par Salah Abdeslam, devant le restaurant McDonald's de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine.

"Il nous dit qu'il fait partie des dix personnes qui ont fait les attentats"

Abdeslam reconnaît la Golf, grimpe à l'arrière, "il était agité, stressé, énervé, c'était pas le Salah que je connaissais du quartier", assure Amri. "Il nous dit qu’il fait partie des dix personnes qui ont fait les attentats. Il nous parle d’attentats-suicides et de fusillades, c’était le choc pour nous, je tiens à préciser. Il parlait en pleurant et en criant. Il nous a dit qu'il était rentré dans un café, mais il n’y avait que des jeunes et il ne s’est pas fait exploser. Par la suite il nous a dit que sa ceinture n’avait pas fonctionné". Puis Mohammed Amri se met à répéter ce mot : "tétanisé". Il jure qu'il a été "tétanisé, terrorisé, choqué, tout ce que vous voulez" après ce que venait de leur confier Abdeslam, leur "pote" de quartier. Il venait aussi de leur apprendre que son grand frère Brahim Abdeslam s'était "fait sauter" dans un café.

Ils ont redémarré vers Bruxelles. Ils ont franchi trois barrages de police. Ils se sont arrêtés prendre de l'essence dans une station, et Salah Abdeslam les a laissés seuls quelques minutes dans la voiture. "Ça vous est pas venu à l’idée de lui dire tu descends, je te ramène pas ?", interroge Jean-Louis Périès. "Ben non", marmonne Amri de sa voix pâteuse.

Hamza Attou est à son tour appelé à la barre, petit pantalon de toile gris, petit pull à col rond. Il avait 21 ans en 2015. Il insiste sur son âge, et sur sa peur dans la voiture avec Abdeslam s'étant présenté comme "le 10e des commandos". "Je voulais me faire arrêter aussi, mais j'avais pas la force de dénoncer comme l'a fait madame Sonia", clame Attou. Il fait ici référence à Sonia, cette témoin cruciale qu'on a entendue la semaine dernière, et qui a dénoncé Abaaoud, coordinateur des attentats, réfugié dans un buisson à Aubervilliers. Attou, lui, jure qu'il avait peur de mourir à chaque contrôle de police, aurait aimé que les policiers s'aperçoivent qu'il n'était pas dans son état normal, mais n'a jamais "balancé" Salah Abdeslam. Ni sur le trajet, ni à l'arrivée en Belgique, quand la Golf entre dans Bruxelles, le matin du 14 novembre 2015.

L'accusé Hamza Attou, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015 (archive) © Radio France / Valentin Pasquier

"Je lui en veux, oui, il a volé six ans de ma vie"

Salah Abdeslam préfère ne pas aller à Molenbeek à l'arrivée. Il demande qu'on le dépose à Laeken. Amri, de manière inattendue, laisse les clés de sa Golf à laquelle il tient tant, et rentre chez lui. Et il confie le volant à Attou, qui n'a pas le permis. Hamza Attou accompagne Salah Abdeslam qui part au marché s'acheter un jeans, et file changer de coupe chez le coiffeur. La cour demande à Attou pourquoi il reste à attendre Abdeslam, alors qu'il aurait pu s'enfuir. "Monsieur c’est pas aussi simple. Même s’il m’a pas menacé, le climat était menaçant, c’était pas un climat normal, moi j’aurais jamais pu avoir la force de partir de moi-même s’il m’avait pas dit de partir avant". La première assesseure s'adresse à Mohammed Amri et ironise sur "cet ami-là qui vous met dans cette situation". Dans son box, lentement Mohammed Amri répond : "Ben aujourd'hui, je lui en veux, oui. Il a volé plus de six ans de ma vie". Amri ajoute : "J’ai rien à me reprocher à 100% dans cette affaire, à part l’avoir ramené de Châtillon à Bruxelles, j’ai rien à me reprocher". Précisons que l'accusé Amri est poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes mais également pour association de malfaiteurs terroriste, pour avoir aidé à la location de voitures ayant servi aux attentats. Hamza Attou, lui, est uniquement poursuivi pour recel de malfaiteurs terroristes.

Leurs avocats se lèvent, les uns après les autres. Me Negar Haeri qui défend Mohammed Amri, demande à son client de se concentrer tandis qu'il vient de se permettre un peu d'insolence avec les magistrats puis des avocats de victimes. "Si Salah Abdeslam vous avait dit au téléphone qu'il avait participé aux attentats, vous seriez allé le chercher ?", interroge la brillante avocate aux grands yeux noirs. Amri hésite un peu dans sa réponse, car il met toujours du temps à répondre, et aligner ses mots. On se demande parfois s'il ne force pas le trait de son débit si lent. "C’est absurde comme question, mais non, bien sûr que non, je serais pas allé le chercher", réplique-t-il. "C’est comme si vous me dites je prends mon billet pour la prison, quoi !" Puis il condamne à nouveau "avec fermeté" les attentats. Elle lui demande pourquoi il rit parfois dans le box, aux côtés de Salah Abdeslam ? Parce que ses co-accusés sont les seules personnes avec qui il parle en raison de l'isolement en détention, répond-il. Et à propos d'Abdeslam, Amri ajoute : "Dès le moment où il a composé mon numéro de téléphone, il savait qu’il allait me mettre dans la merde, mais il me demande pardon tous les jours". Un peu plus tôt dans l'après-midi, il avait lancé : "Salah Abdeslam, on aurait aimé même pas le connaître !"

Me Xavier Nogueras, l'autre avocat d'Amri lui pose à son tour quelques questions. Et à la fin, Amri balbutie que "les victimes vivent un cauchemar à vie et je leur souhaite de tout mon coeur de réussir à s'en sortir. Moi, le 14 novembre, à cause de lui j’ai perdu ma liberté". Enfin, Me Delphine Boesel et Me Delphine Paci, avocates de Hamza Attou sollicitent leur client sur son ressenti, sept ans après ce 13-Novembre. Me Paci est son avocate depuis qu'il a été interpellé juste après être rentré chez ses parents. "Je ressors malgré tout grandi, parce que j'ai mûri, j'agirai autrement maintenant dans ma vie, c'est sûr", conclut-il. Avant de quitter la barre librement. Hamza Attou est l'un des trois accusés à comparaître libre.

Ce mercredi, la cour entendra Ali Oulkadi, autre accusé sous contrôle judiciaire qui a aidé Salah Abdeslam dans sa cavale. Ce seront ensuite Salah Abdeslam et Mohamed Abrini qui seront interrogés. Leurs derniers interrogatoires avant le verdict prévu dans deux mois.

