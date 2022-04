Pour la première fois, Salah Abdeslam a indiqué que son "objectif" était de se faire sauter le soir du 13-Novembre dans un café du 18e arrondissement dans le nord de Paris. Il explique pourquoi il a finalement renoncé.

Salah Abdeslam, le 13 avril 2022, lors du procès des attentats de 13 novembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Il est plus de 18 heures. Dans la salle, une certaine fatigue et nervosité après déjà plusieurs heures d’interrogatoires de deux accusés. Le président a annoncé une courte suspension avant l’interrogatoire de Salah Abdeslam. Durant cette pause, les conversations bruissent de Paris : le principal accusé parlera-t-il ou pas ? Va-t-il rester mutique comme il y a deux semaines, où il avait indiqué vouloir faire usage de son droit au silence ? La balance semble pencher pour le non. Ou alors, peut-être, pour dédouaner ceux qui l’ont véhiculé et qui sont aujourd’hui ses coaccusés.

"Oui, je vais m'exprimer"

L’audience reprend. Salah Abdeslam se lève dans le box et triture le micro qui semble mal fonctionner : “Il est fatigué ”, sourit-il. “Si vous ne m’entendez pas, dites-le moi ”. Le président saisit la perche : “C’est bien, si on doit vous entendre, c'est que vous comptez vous exprimer... ". “Oui, je vais m’exprimer aujourd’hui ”. La phrase flotte un instant. Le principal accusé lâche tout, sa version complète de ce qui s’est passé pour lui ce 13 novembre 2015. Un 13 novembre qui prend ses racines avant l’été, lorsque son frère aîné, Brahim Abdeslam “m’avait expliqué qu’il était passé en Syrie. C’était quelques mois après son retour. Moi, je vais réfléchir et lui demander de me trouver un passage pour que je puisse aller en Syrie”. Mais son aîné a d’autres projets pour lui, raconte-t-il.

Il m’explique que c'est mieux de l'aider à travailler. Et travailler c'est quoi ? C'est de l'aider à aller chercher des personnes.

En l’occurrence, les membres des commandos du 13 novembre 2015 qui arrivaient alors de Syrie. Puis louer les véhicules et les planques de région parisienne qui vont servir aux attentats. Nous sommes alors le 11 novembre 2015. “ Et là, tout va changer ”, explique le seul survivant des commandos. “ Je vais rencontrer Abdelhamid Abaaoud, il me raconte le projet de faire des attaques en France. Il ne me dit pas les cibles, simplement que je devrai porter une ceinture explosive et me rendre dans un endroit pour me faire exploser. C'était un choc pour moi . Je lui fais comprendre que je ne suis pas prêt pour ça, mais il va finir par me convaincre. Et moi je vais accepter. ”

Ali Oulkadi, le 13 avril 2022, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Dans un café, Abdeslam renonce

Salah Abdeslam, polo marinière et gilet bleu marine est intarissable. Lui qui n’avait jamais livré le récit des attentats raconte encore et encore. Ce matin du 13 novembre où il se rend avec son frère effectuer des repérages : le Stade de France où il doit déposer trois kamikazes, puis un café du 18e arrondissement dans lequel lui-même doit déclencher sa ceinture explosive. Un plan qu’il commence à suivre à lettre. “Je rentre dans le café. Je m’installe, je commande une boisson. Je réfléchis, je regarde les gens, je comprends que je ne vais pas le faire. J'ai vu ces gens danser, rigoler. J'ai renoncé par humanité. Pas par peur. Ils étaient plus jeunes que moi, je ne voulais pas les tuer."

Dans ce café bondé, situé à un angle de rue ainsi qu'il le décrit pour la première fois, Salah Abdeslam renonce donc. Alors je reprends la voiture, j'étais dans un état, je savais pas quoi faire. J'ai roulé et la voiture est tombée en panne .” Il poursuit alors en taxi. "Pourquoi vous partez du 18e vers le sud de Paris?”, s’étonne le président. "Je dois bouger. Je ne dois pas attirer l'attention. Je suis dans l'imprévu. Total. Je dois me débarrasser de la ceinture, donc je dois trouver un endroit approprié. ” Là, dans une rue de Montrouge, “j'enlève ma ceinture, le bouton poussoir, la pile. Je la cache du mieux que je peux parce que l’objectif c’est pas qu’on la retrouve ”.

