Au 112e jour de ce procès des attentats du 13-Novembre, la cour a poursuivi le dernier interrogatoire de Salah Abdeslam. Le dernier membre encore en vie des commandos a continué à dire sa vérité. Il a prononcé des mots qui ont semé un véritable malaise dans l'immense salle d'audience.

Salah Abdeslam, le 15 avril 2022, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

C'était l'interrogatoire le plus attendu de cette 112e journée : celui de Salah Abdeslam. On attendait la suite et la fin de ce tout dernier interrogatoire commencé la veille en fin de journée : le troisième interrogatoire du dernier membre encore en vie des commandos sur les faits, en sept mois de procès. Hier soir à la surprise générale, Salah Abdeslam a livré un récit de sa soirée du 13-Novembre 2015. Pour la première fois, il a raconté qu'il avait pour mission d'entrer dans un café du 18e arrondissement de Paris pour se faire exploser. De manière inédite sur le ton de la confidence, il a déclaré : "Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi, des jeunes, et là j’ai dit : non je vais pas le faire".

Puis Abdeslam a expliqué qu'il avait repris sa Clio de location dans un état second, était tombé en panne quelques rues plus loin, s'était mal garé, en panique, avait pris un taxi pour Montrouge, où il a fini par jeter sa ceinture explosive dans une poubelle, après avoir enlevé le bouton-poussoir et la pile. Pendant près de trois heures, Abdeslam avait livré hier ce récit d'un air concentré et d'une voix presque douce, en répétant plusieurs fois, "c'est ma vérité". Un peu avant 21 heures, alors que les accusés pratiquant le ramadan étaient à jeun depuis l'aube, le président avait suspendu l'audience.

"C'est la dernière chance pour moi de m'exprimer, je la saisis"

Elle a repris ce jeudi avec deux autres interrogatoires assez vite expédiés. De rapides questions aux accusés Yassine Atar et Ali El Haddad Asufi. Le premier est le petit frère du commanditaire présumé et le cousin des logisticiens du 13-Novembre, le deuxième a fréquenté ces logisticiens. Puis dans le grand box de verre, l'accusé Abdeslam s'est levé. Tee-shirt bleu électrique sous une veste noire. Comme hier, il a retiré son masque noir, et sa barbe épaisse, en collier, est apparue. Comme hier, il a commencé à s'exprimer avec ce même ton très posé. Le président pose une première question sur le silence qu'il a gardé pendant les cinq ans d'enquête. "C’est une chose qu’on m’avait dite, dans les planques. On m’avait dit si tu te fais attraper, tu dois garder le silence, une consigne que j’ai retenue", commence l'accusé Abdeslam. "Après on a créé ce personnage, ce monstre, dépourvu d’humanité. J’ai laissé cette image grandir. Maintenant j’ai une opportunité de m’exprimer. C’est la dernière chance pour moi de m’exprimer. C’est une chance que j’ai et je la saisis."

L'un des avocats généraux du parquet national antiterroriste, Nicolas Braconnay lui fait remarquer qu'il y a "un avantage" à choisir le moment où il s'exprime sur le 13-Novembre pour dire sa vérité. Ainsi, elle peut plus facilement coller avec les éléments entendus à l'audience. Le magistrat s'étonne que le téléphone d'Abdeslam ait cessé d'émettre dans la nuit du 10 au 11 novembre s'il est informé qu'il va être "recruté" pour les attentats seulement le 11 novembre -la version inédite livrée hier par Abdeslam.

Gêné, l'accusé convient qu'il n'a rien à répondre. Avait-il conscience d'être un "remplaçant" de dernière minute comme l'a dit son ami Mohamed Abrini, co-accusé ? Salah Abdeslam n'a jamais entendu cela. Le magistrat doute du "coup de la panne de la Clio" après avoir renoncé à déclencher sa ceinture bourrée de TATP. Nicolas Braconnay souligne qu'il y a une vidéosurveillance de la place Albert-Kahn, où la voiture a été stationnée et que lors de la manoeuvre, "aucune précipitation n'est repérée". Mais le principal accusé maintient qu'il a abandonné son véhicule au milieu de la chaussée, puis pris en taxi en lui demandant de rouler "vers le sud", s'arrêtant à Montrouge car il regardait le compteur et n'avait plus d'argent pour payer.

Yassine Atar, lors du procès des attentats du 13 novembre 2015. © Radio France / Valentin Pasquier

Le magistrat enchaîne sur une autre question embarrassante. Si Abdeslam ne savait pas lui-même qu'il était le 10e membre des commandos comme il l'a prétendu hier, alors pourquoi son ami Hamza Attou venu le chercher dans la nuit des attentats, a-t-il révélé aux policiers le 18 novembre qu'Abdeslam lui avait confié qu'il était bien le 10e homme ? L'accusé Abdeslam rétorque qu'Attou avait dû l'apprendre dans les médias. Mais le magistrat réplique qu'à cette date, "même les autorités ignoraient qu'il y avait 10 assaillants" et la revendication de l'Etat islamique diffusée le 14 novembre ne parlait que de "huit frères" assaillants*.* Abdeslam qui balbutie qu'il n'a pas d'autre réponse à donner. "Je note que votre réponse est absolument incompatible avec la réalité", tâcle l'avocat général. Quant au gilet explosif, il préfère ne pas y revenir. Peu importe pour l'accusation que Salah Abdeslam ait renoncé ou non à le déclencher. Rappelons que les experts ont établi que le gilet était défectueux. On ne saura donc jamais si Salah Abdeslam avait constaté qu'il ne fonctionnait pas ou s'il a vraiment choisi de ne pas se faire exploser.

"J'essaye de sauver ma peau, vous pouvez le comprendre ! "

Camille Hennetier, avocate générale du PNAT note d'autres incohérences. Elle estime que c'est "incongru" qu'il ait été missionné seul pour se faire exploser dans un café, alors que tous les autres commandos était composés de trois assaillants. Elle pense aussi qu'une attaque était prévue dans le métro, plutôt que dans un café du 18e arrondissement. "Je vois pas quelle difficulté je pourrais avoir en vous disant que je vais me faire exploser dans un métro ou dans un café. Je vous dis la vérité", répond l'accusé, toujours avec ce même ton très maîtrisé, regard très concentré. Puis les avocats de parties civiles se lèvent tour à tour pour leurs multiples questions. Me Seban, qui accompagne de nombreuses victimes du Stade de France, où Abdeslam a déposé trois kamikazes, commence d'une voix sévère. Il cite le calife Abou Bakr Al Baghdadi qui voulait faire "couler des rivières de sang" et demande un commentaire à Abdeslam qui refuse de répondre. "Moi je veux bien répondre sur le 13-Novembre, je veux bien parler sur les faits parce qu’il y a des victimes qui veulent se reconstruire, mais c'est tout". Me Seban gronde que c'est difficile de croire au café du 18e arrondissement qu'Abdeslam ne situe pas précisément. Il n'a donné ni le nom, ni une adresse. "Si cette vérité ne vous convient pas, je m’en fiche en réalité" , rétorque le principal accusé. "Vous restez le maître du jeu !", conclut l'avocat aux cheveux grisonnants.

Me Catherine Szwarc, lunettes roses, fait remarquer que s'il est vraiment entré dans un bar plein de gens qui dansaient et a commandé un verre, alors " c'est étonnant que personne ne vous ait reconnu" ensuite, avec un portrait placardé partout lors de la traque. "Ah, c'est une très bonne question !" reconnaît l'accusé. Et pourquoi s'il a renoncé à se faire exploser "par humanité" n'a-t-il pas prévenu la police qu'il y avait d'autres commandos dans Paris ? "En fait, dénoncer à ce moment-là, c’est me dénoncer moi-même. J’essaye de sauver ma peau. Vous pouvez le comprendre, parce que je suis un être humain", avoue Salah Abdeslam. A Me Frédérique Giffard, Abdeslam répond que les terrasses ont sans doute été choisies au hasard. Et qu'il pense que la cellule terroriste a envoyé "les plus aguerris sur les sites les plus difficiles. Moi, on m’a pas donné de kalach pour aller au Bataclan, on m’a pas envoyé sur les terrasses." Me Claire Josserand-Schmidt, celle qui sur le banc des parties civiles avait réussi l'extirper du silence dans lequel il s'était enfermé il y a deux semaines lui demande s'il se sent coupable d'avoir renoncé quand son frère Brahim Abdeslam est "allé jusqu'au bout", mitraillant les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris avant d'activer sa ceinture explosive dans le 12e, au Comptoir Voltaire. "Oui j’ai un sentiment de culpabilité, aujourd'hui on me traite de lâche parce que j’ai renoncé à me faire exploser", dit Abdeslam, toujours de cette même petite voix doucereuse.

"Je pense que les victimes sont ressorties plus fortes de ces épreuves" lance Abdeslam

Et puis le ton et l'atmosphère de la salle changent, soudain. Me Aurélie Cerceau veut savoir ce que Salah Abdeslam a ressenti en regardant les images de la scène de crime au Bataclan, projetées il y a presque deux semaines. "Je sais que vous les avez regardées". Abdeslam avale sa salive et commence par répondre qu'il a éprouvé de la compassion, "c'est des scènes d'horreur qu'on voit aujourd'hui en Ukraine". Il poursuit : "Bien sûr, c'est difficile de regarder ça et dire que j’ai participé à ça, même si j'ai pas tué. Pour beaucoup de personnes ici, je suis la cause de tous ces décès. Les mots ne pourraient pas ramener les personnes parties, ne pourront pas non plus refermer les plaies. Mais je pense que les victimes qui ont témoigné sont ressorties plus fortes de toutes ces épreuves. Ils ont acquis des qualités qu’on peut pas acheter au supermarché, et voilà ils ont tout mon respect". A ces mots, plusieurs victimes se lèvent et sortent.

Me Cerceau enchaîne, la voix tremblotante. Elle évoque l'un de ses clients aux blessures invisibles qui n'a jamais oser venir dans cette salle, "vous lui dites quoi à lui ?" "Je sais pas si les victimes que vous représentez ont de la rancoeur ou de la haine envers moi, mais ce que je peux leur dire ne laissez pas la rancoeur vous dévorer de l’intérieur !", lance Abdeslam d'un ton de plus en plus rude. **Sur les bancs des parties civiles, le malaise grandit.**"Vous êtes dans une position de force et moi de faiblesse, en position de pardonner et d’avancer et de nous donner peut-être la chance de retrouver ma famille, les personnes que je chéris", continue l'accusé. Sur un banc de victimes, un homme crie : "Jamais ! Jamais !" Le président interrompt Abdeslam, qui ajoute : "Je m'excuse si j’ai froissé des personnes ici présentes. J'entends votre colère et votre haine".

Quelques minutes plus tard, le dernier membre encore en vie des commandos parisiens conclut : "L'Etat islamique poursuit son combat. En vérité c’est pas plus mal d’être en prison, parce qu’aujourd'hui, j’ai rien à me reprocher vis-à-vis de mes frères, j'ai fait ce que je pouvais, j’ai pas été jusqu’au bout certes, mais j’ai voulu les aider et j’en paie les conséquences". Et ce 112e jour d'audience s'achève alors que la nuit va tomber. Le dernier interrogatoire de Salah Abdeslam, que le président Périès avait programmé sur une demi après-midi reprendra demain, à 12h30, avec de nombreuses questions de parties civiles. Sur les marches du palais de justice sur l'île de la cité, sous la lune, les avocats de victimes disent qu'ils ont encore tant à demander après sept ans d'attente.

