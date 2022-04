Cette semaine, l’audience est consacrée à l’examen des expertises psychiatriques et psychologiques des accusés.

Dans la salle d'audience du procès des attentats du 13 novembre 2015, le 4 janvier 2022. © Radio France / Valentin Pasquier

C’est dans une salle aux bancs très clairsemés, tant côté parties civiles que défense, que débute cette 31e semaine d’audience sous le sceau des expertises psychiatriques et psychologiques. Il faut dire que les rapports, tantôt relativement développés, tantôt très affirmatifs, tantôt expéditifs peuvent sembler manquer de relief après la semaine précédente particulièrement dense. Ils n’en sont cependant pas dépourvus d’enjeux pour les accusés.

La grande dépendance à l'alcool de Hamza Attou

L’accusé Hamza Attou, tout d’abord, au sujet duquel il est souligné d’emblée sa grande dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. En l’occurrence, développe la psychiatre Magali Bodon-Bruzel, chargée de son expertise, "un tabagisme, une consommation d'un litre de vodka ou de whisky et une dizaine de bières par jour ainsi que cinq grammes de cannabis par jour". Hamza Attou est cependant “accessible à une sanction pénale”, selon la formule consacrée dans les procès d’assises. Malgré un “parcours scolaire succinct avec un certain nombre de difficultés”, ainsi que le souligne l’expert psychologue Philippe Oudy, malgré “un niveau intellectuel peut-être un peu faible”, ajoute la psychiatre Bodon-Bruzel, Hamza Attou ne présentant pas “de maladie mentale majeure”, même si la psychiatre recommande pour l’accusé "un travail psychothérapeutique pour donner du sens à sa trajectoire et se remettre en question, ainsi qu'un suivi pour sa dépendance à l'alcool et au cannabis".

Mohamed Amri, le convoyeur d'Abdeslam

Cette dépendance au cannabis est aussi un élément marquant du parcours de l’accusé Mohamed Amri. Lui qui, avec Hamza Attou, est allé récupérer Salah Abdeslam à Paris pour le ramener à Bruxelles après les attentats. Mais alors que Mohamed Amri a assuré à l’audience comme devant le psychologue lors de leur entretien en décembre 2016, qu’il ignorait que Salah Abdeslam faisait partie des commandos du 13 novembre 2015, l’expert se montre ouvertement sceptique. “Compte-tenu de la proximité de leurs famille et la rapidité d'exécution de Mohamed Amri du service demandé, affirme Philippe Oudy à la barre, on peut douter de son ignorance du militantisme de Salah Abdeslam mais cela n'est pas mon ressort”. En défense, Me Negar Haeri s’insurge : “Vous faites une remarque, tout en notant que ce n’est pas de votre ressort”. Le psychologue acquiesce. Avant de passer à l’accusé suivant.

L'intermédiaire Farid Kharkhach

Cette fois, il est question de Farid Kharkhach, “sa mère aimante, son père mobilisé par son travail” et son rôle d’intermédiaire dans la fourniture de quatre fausses cartes d’identité, rôle qu’il reconnaît, pour lequel il dit avoir touché 100 euros par carte pour participer aux frais médicaux de sa soeur, atteinte d’un cancer au Maroc. L'expert psychologue poursuit au sujet de Farid Kharkhach : "Sur les faits qui lui sont reprochés, il dit avoir joué l'intermédiaire pour trois fausses cartes d'identité et touché 100 euros par carte pour sa sœur qui souffrait d'un cancer."

Mais là encore, l’expert psychologue se fend d’un avis plutôt personnel : "On peut s'étonner que dans une famille unie, l'un des membres doive se compromettre pour payer un traitement médical". Et là encore, la défense intervient. "Vous faites dans votre rapport un commentaire tout en indiquant que vous ne pouvez pas vous autoriser ce commentaire, déplore à son tour Me Fanny Vial, l'intégralité de la défense pourrait le souligner".

Ali Oulkadi, un faible "engagement religieux"

D’ailleurs, elle ne s’en prive pas quand l’expert Philippe Oudy poursuit au sujet de l’accusé Ali Oulkadi, lui aussi jugé pour avoir véhiculé Salah Abdeslam après les attentats. Il est cette fois question de sa “vie sexuelle épanouie qui confirme son faible engagement religieux qui inhibe souvent ses coreligionnaires à cet égard". Il est aussi question de l’implication de Salah Abdeslam dans les attentats qu’Ali Oulkadi ne pouvait alors ignorer, selon lui. “On parle du 14 novembre 2015, s’agace Me Judith Lévy, connaissiez-vous alors, vous monsieur Oudy, l’implication de Salah Abdeslam?” “Non”, reconnaît l’expert. Avant de quitter la barre.

Ali El Haddad Asufi et Abdellah Chouaa, "accessibles à une sanction pénale"

Deux autres psychiatres s’y succèdent encore pour évoquer les accusés Ali El Haddad Asufi et Abdellah Chouaa. Sans “aucun signe d'une pathologie psychotique, aucun signe d'une dangerosité liée à une pathologie mentale ” pour le premier. “Pas de pathologie cognitive, de trouble de la mémoire, d'éléments délirants, dépressifs ” malgré “une certaine anxiété ainsi qu'une vigilance à montrer une image positive de lui-même ” pour le second. Et donc la même conclusion dans les deux cas : ces accusés sont accessibles à une sanction pénale.