Toute cette semaine, la cour se penche sur les expertises psychiatriques et psychologiques des accusés. Aujourd’hui, deux psychiatres sont venus évoquer Salah Abdeslam.

Salah Abdeslam lors du procès du 13 novembre. © Radio France / Valentin Pasquier

Salah Abdeslam a d’abord refusé à plusieurs reprises de se livrer à cet exercice obligatoire dans tout dossier criminel, celui de l’expertise psychiatrique. Et puis finalement, alors que le procès avait déjà commencé depuis plusieurs semaines, le principal accusé a rencontré, 2h30 durant, au sein de la prison de Fleury-Merogis, les experts psychiatres Daniel Zagury et Bernard Bollivet. Une rencontre qui a laissé aux experts la sensation d’avoir été confronté à “la banalité du mal”, selon le concept de la philosophe Hannah Arendt. Celle d’un “fossé immense entre l’énormité des crimes commis et la banalité de Salah Abdeslam”, développe Daniel Zagury qui rappelle que “la participation à des projets criminels ne requiert ni d'être un grand malade ,ni un grand psychopathe." Voilà qui est dit. Salah Abdeslam, homme banal, “petit gars de Molenbeek” ajoute encore le psychiatre. Mais aussi accusé du “en même temps”, sourit-il en référence “au débat d’hier soir” entre les candidats encore en lice pour l’élection présidentielle.

"Redevenir le petit gars de Molenbeek ou rester le soldat de Dieu"

Ce “en même temps”, c’est l’oscillation dans laquelle se trouve le seul survivant des commandos du 13 novembre 2015. D’un côté, le combattant de Daech, ainsi qu’il s’en est lui-même réclamé, cet homme qui s’est engagé “dans un système totalitaire qui prive l’individu de tout choix autonome et lui offre un idéal exaltant puisque le plus petit anonyme y est promis à la vie éternelle”. Ce Salah Abdeslam là, décrypte l’expert psychiatre, “ne pourra authentiquement éprouver des sentiments à l’égard des victimes que s’il sort de l’arsenal déshumanisant qui pense pour lui et lui interdit d'éprouver. Et en attendant, les victimes ne le sont que d'une guerre dont il a été le soldat." De l’autre, le “petit gars de Molenbeek”.

Mais s’il ne fait aucun doute pour les experts que Salah Abdeslam “est entré dans un système totalitaire qui pense à sa place ” et que, logiquement, tout en lui témoigne de son “adhésion à tous les principes de l'islamisme qui ne se discutent pas et n'acceptent aucune nuance. " Pour autant, les psychiatres n’excluent pas qu’il puisse en sortir. “Il n’est pas figé. Il est devant un choix douloureux, difficile, mais c'est le sien. " En guise de choix : la “ réhumanisation ” ou “ l’endurcissement ”, “ renier le camp totalitaire dans lequel il s'était engagé ou se renier lui-même ,” “redevenir le petit gars de Molenbeek ou rester le soldat de Dieu”. “Un dilemme cornélien”, résume Daniel Zagury, et non sans risque pour Salah Abdeslam lui-même. “ Car le risque d’un retour à des sentiments humains est le risque d’une perte de ceux qui le protègent, ont donné un sens à sa vie et peut-être même à sa mort ”. L’accusé en a d’ailleurs bien conscience. Au point d’avoir lui-même évoqué “ le risque d’un effondrement dépressif ” lors de son entretien avec les deux psychiatres. Car “ le carcan dans lequel est enfermé Salah Abdeslam admet difficilement les demi-mesures ”.

"Peut-il vraiment redevenir un homme ordinaire ?"

“ Peut-il vraiment redevenir un homme ordinaire ? ” s’interroge Me Ludovic de Villele, avocat de parties civiles. “ Il en a les moyens, une personnalité assez riche, il le peut ”, assure le docteur Zagury. D’ailleurs n’a-t-il pas commencé à le faire à cette audience? "Il a évolué vers quelque chose de moins fermé, qui laisse entrevoir la possibilité d'une issue en dehors de cette carapace ”, reconnaît le psychiatre. “ Parce qu’il aurait pu rester enfermé ”, rappelle l’avocate de l’accusé Me Olivia Ronen. D’autres, en revanche, n’ont pas cru à ses larmes, son émotion et ses excuses pour les victimes lors de son interrogatoire la semaine dernière. L’avocat de parties civiles, Me Gérard Chemla, par exemple : " moi, je l'ai entendu exprimer des émotions uniquement sur son sort à lui ou quand il était question de sa mère. " Et le psychiatre de rappeler : “ c'est universel. C'est toujours en parlant de sa mère qu'on exprime le plus d'émotion. "

