Pour la reprise de l'audience après une semaine de suspension, la cour d'assises a entendu Bernard Rougier et Mohamed Sifaoui, témoins cités par les parties civiles sur la question du djihadisme.

Lors d'une suspension d'audience à la cour d'assise spéciale de Paris (archive) © / Valentin Pasquier

La dernière ligne droite. C’est ce qu’il se disait à l’ouverture de l’audience, après une semaine de suspension. Les mines étaient bronzées pour certaines, tout au moins reposées pour d’autres. Prêtes pour cette dernière ligne droite donc. Dernières semaines - il en reste tout de même huit - de ce procès fleuve. Derniers témoins. Dernières auditions de parties civiles. Avant les plaidoiries, le réquisitoire et les derniers mots des accusés. Mais tout d’abord aujourd’hui, deux témoins-experts appelés à témoigner par les avocats de parties civiles : Bernard Rougier, sociologue, et Mohamed Sifaoui, écrivain. A cette audience afin de livrer leur expertise sur le phénomène djihadiste. Voilà pour les grandes lignes et l’intention première. Mais il faut rappeler que nous en sommes à la 117e journée d’audience, 32e semaine, huitième mois. Et que la cour en a déjà beaucoup entendu sur les concepts de djihadisme, salafisme ou encore de radicalisation. Alors les huit heures d’audition ont pu parfois sembler longues aujourd’hui. La cour, d’ailleurs, n’a eu que de très rares questions à poser. Quant aux avocats généraux, ils sont restés silencieux.

Le long CV détaillés des témoins-experts

Alors certes, la cour d’assises spécialement composée en a appris beaucoup … sur le curriculum vitae des deux témoins. “25 ans d’expérience, une lecture ardue des textes en arabe”, pour l’un. “Une modeste expérience assez remplie, de 30 ans” pour l’autre. Et Mohamed Sifaoui d’ajouter : “Pardonnez-moi l’immodestie mais j'ai réalisé 27 documentaires, écrit une vingtaine de livres sur le sujet, réalisé une infiltration dans une cellule terroriste et que je pense avoir été l'un des rares à le faire". Quant à Bernard Rougier de rappeler : "Pardonnez-moi de me mettre en avant mais il n'y a pas énormément de chercheurs qui ont eu un accès direct aux acteurs”.

Certes, la cour a pu aussi entendre leurs avis sur des sujets aussi divers que le port du voile : "Les femmes qui portent le voile, souvent par attitude mimétique, arborent un code islamiste”, selon Mohamed Sifaoui, “Adolf Hitler, Staline ou les Khmers rouges qui étaient des êtres humains” (et non des monstres) au même titre que les terroristes, le triste sort de l’ancien otage de Daech, Didier François “qui a été emprisonné, battu tous les jours. Et c'est tout à l'honneur des démocraties occidentales de ne pas utiliser les méthodes de nos ennemis. Car ce sont nos ennemis", soulève Bernard Rougier au soutien par ailleurs d’une thèse désormais bien connue de la radicalisation de l’islam (en opposition à celle de de l’islamisation de la radicalité) : "Ce ne sont pas des gens violents par nature qui vont se réfugier dans une idéologie, c'est une idéologie ultraviolente qui va légitimer ce recours à la violence. Il y a une sophistication dans la justification de ces actions."

Des convictions assénées, pas toujours fondées

Ajoutons que, peut-être, la cour a pu trouver intéressant de se voir expliquer le concept de “l’alliance et le désaveu, doctrine structurante de l'idéologie djihadiste à partir de 1980”, décrypte à la barre par Mohamed Sifaoui, qui consiste à diviser le monde de manière binaire entre les musulmans partie prenante de l’alliance et les autres qu’il faut désavouer. Ou celui de la taqya, “concept qui implique une dissimulation où le mensonge est légitimé, repris par les salafistes contemporains” ajoute encore l’écrivain. Ou peut-être encore l’idée que "le salafisme s'appuie que la pureté du corps et l'une des pires abominations est la mixité.” Le comble de la perversion étant alors, dans cette idéologie, les boîtes de nuit ou le Bataclan, poursuit Bernard Rougier. La cour était peut-être même satisfaite d’apprendre du témoignage du sociologue que "contrairement à Ossama Ben Laden qui adorait jouer au football, on ne joue pas au football dans l'espace de l'Etat islamique. C'est considéré comme une mécréance."

Mais il a fallu aussi à la cour entendre la colère de la défense, face à des convictions souvent assénées, sans être pour autant toujours fondées. "Il y a une division des tâches au sein de la cellule terroriste, mais il n'y a pas de cloisonnement interne”, affirme ainsi Bernard Rougier. “Il est impossible de voir un réseau djihadiste faire appel à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'alliance, qu'on puisse donner des missions à un individu qui n'est pas dans le même mood idéologique”, défend de son côté Mohamed Sifaoui.

Les avocats de la défense lèvent la voix

Quand viennent leur tour de parole, les avocats de la défense s’opposent. S’emportent parfois. Et déconstruisent. En commençant par rappeler l’un des fondements du droit français qui consiste à juger chaque accusé individuellement et non le groupe auquel il lui est reproché d’appartenir. "Vous ne comprenez rien au système judiciaire français, c'est pathétique”, lâche Me Martin Méchin. "Vous ne pouvez pas confirmer que vous avez rencontré un seul djihadiste de l'Etat islamique. Votre expertise de l'Etat islamique, elle est néante !", renchérit l’un des avocats de Salah Abdeslam, Me Martin Vettes.

"Votre exercice consiste à transposer le résultat de vos études, déjà très anciennes parce qu'elles ont 25 ans, à une génération nouvelle de djihadistes, ce qui n'est pas faisable, dénonce encore Me Xavier Nogueras, les opérationnels ont changé, c'est la DGSI qui le dit". "On vient de passer huit mois à observer le moindre coup de téléphone des accusés, et on vous faîtes des généralités, déplore enfin Me Negar Haeri, il y a de tels enjeux dans cette salle d'audience, la justesse est la cible que nous tentons tous d'atteindre."

Alors les témoins se retranchent derrière le “modeste éclairage” qu’il sont venus offrir à la cour. Rarement modestie aura d’ailleurs été autant mise en avant en huit mois de procès.

Retrouvez tous nos articles consacrés au compte-rendu, jour par jour, du procès des attentats du 13 novembre 2015 ici .